“En otra reunión de la Mesa de la Función Pública vimos que este gobierno está realmente muy lejos de ofrecer soluciones a las familias de estatales.

Nosotros seguimos reclamando que nos devuelva lo que nos debe de la rebaja acordada con Ate el año pasado en una vergonzosa jugada patronal con apoyo de un gremio que no representa a la mayoría. En la UPCN entendemos que la única manera de empezar a recuperar nuestras economías es con una devolución del porcentaje robado en 2017 y 2018 de nuestros salarios. La patronal sigue haciendo oídos sordos y se centra sólo en la inflación de este año, diciendo que con las sumas no remunerativas es suficiente. Hablan del Decreto 300, que es un presentismo encubierto, no un aumento salarial.

“Este gobierno se niega a reconocer que es realmente grave la situación económica de muchos compañeros que no llegan ni a los 20 mil pesos y no cubren ni siquiera la mitad de los gastos de sus familias”, dijo Luis Rosas, referente de UPCN presente en la reunión de hoy.

“El paro de este miércoles -convocado por la CGT y al que adherirnos- es a nivel nacional, pero los estatales rionegrinos sabemos que en esta provincia, el gobierno local hizo un ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores peor incluso que el gobierno nacional de Macri y se quedó con un 40% que es nuestro. Por lo que la medida aquí es local”, agregó Rosas.

El secretario de Mesa Directiva de UPCN agregó que “la reunión de la Mesa de Función Pública fue otra vez una tomada de pelo y el otro gremio presente siguió sin opinar ni proponer nada, solo se ocuparon de sacar un comunicado para la gilada, como que defienden a los trabajadores. Lo hicieron incluso antes de que termine la reunión”. “Por otro lado –dijo Luis Rosas- Aguiar no dijo nada del paro en la reunión ni del decreto 300 ni ninguna critica al gobierno y luego saca un comunicado como poniendo en escena una defensa de los trabajadores que jamás existió en la reunión. Deberían grabar esas reuniones para que vean lo que allí pasa. Es una burla para los compañeros que ya no pueden con sus economías y el sostenimiento de sus familias”.