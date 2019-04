La ultima reunión de la Mesa de la Funcion Publica es otra burla más del actual gobierno rionegrino a los trabajadores, un trámite que no va más allá de eso.

El comunicado oficial (de Ate y del gobierno), habla de un 10% de aumento con los haberes de junio, pero dicho porcentaje no figura en el acta ni se habló en la reunión.

Esto parece en realidad otra trampa más ideada por la sociedad Ate/gobierno, una estrategia para dejar supuestamente contentos a los compañeros por un rato, con una limosma que muy lejos está de recuperar la economia de nuestras familias o de empezar a salir de todas las deudas que vamos asumiendo y que a esta altura son para pagar la comida.

Cuando UPCN solicitó esta mañana en Roca que quede asentado en acta lo reclamado por nuestro sindicato (la recomposición salarial de acuerdo a lo perdido por la inflación de 2016, 2017 y 2018), el gobierno no quiso de ninguna manera dejar establecido que nuestros salarios perdieron un -40% respecto a la inflación, y quizá esa sea una señal más que clara de que no tiene la más mínima intención de recuperar nuestros salarios, y seguir con este plan de pagar por goteo limosnas que por supuesto no alcanzan y siguen tirando para abajo nuestros salarios y, lamentablemente para los trabajadores, el gobierno es acompañado en esta decisión por su gremio amigo Ate.

Como representantes de la mayoría de los trabajadores, esta Mesa Directiva Provincial le pide al gobierno y a los legisladores que lleven adelante el proyecto de Ley de Convenio Colectivo de Trabajo, lo que hará que en nuestra provincia se recupere realmente la democracia sindical y los trabajadores puedan pelear dignamente la deteriorada situación salarial de los estatales rionegrinos.