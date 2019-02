El FpV impugnó la candidatura de Weretilneck, deberá resolver el Tribunal Electoral

El legislador y apoderado del Frente para la Victoria Nicolás Rochas, impugnó este lunes por la tarde la candidatura del Alberto Weretilneck actual Gobernador de Rio Negro.

El escrito fue presentado en el tribunal Electoral provincial y hace hincapié en el artículo 175 de la constitución provincial, que para el FpV lo imposibilita a Weretilneck ir por un nuevo periodo.

FORMULAN OPOSICIÓN A CANDIDATURA.

Excmo. Tribunal Electoral:

Nicolás Rochas, DNI: 26.306.498, en mi carácter de apoderado del Partido

Justicialista de la Provincia de Rio Negro y apoderado común de la alianza transitoria

Frente para la Victoria Distrito Rio Negro, con domicilio real en calle Buenos Aires 49

de la ciudad de Viedma, constituyendo domicilio procesal en dicho lugar, con el

patrocinio letrado del Dr. Adrián Federico Ambroggio, Matricula: 3349, constituyendo

domicilio electrónico en fambroggio@gmail.com, a V.S. nos presentamos y

respetuosamente decimos:

I.

PERSONERÍA:

a. Conforme a la sentencia número 8 de vuestro tribunal de fecha 13 de febrero

de 2019 en autos “Alianza Electoral Transitoria “Frente para la Victoria

Distrito Rio Negro” (Elecciones 2019) s/solicita reconocimiento”(Expte Nro.:

2/2019/TEP), el señor Nicolás Rochas, apoderado del Partido Justicialista

Distrito Rio Negro, resulta ser apoderado común de la alianza transitoria

“Frente para la Victoria Distrito Rio Negro”, remitiéndonos ad effectum

videndi et probandi al referido expediente que obra en sus registros, a los

efectos de tener por acreditada nuestra personería para efectuar esta

presentación, en los términos del artículo 152 de la ley O 2431.

II.

OBJETO

a. En el carácter invocado, venimos a formular oposición a la candidatura a

gobernador por la Alianza Juntos Somos Rio Negro del Sr. Alberto Edgardo

Weretilneck, DNI: 16.170.327, actual gobernador de la Provincia, atento que el

mismo no se encuentra habilitado para ser candidato a gobernador o

vicegobernador para el nuevo periodo que comienza el 10 de diciembre de

2019, de acuerdo al artículo 175 de la Constitución Provincial.

III.

– 2 –

HECHOS

a. El 10 de diciembre de 2011, la fórmula integrada por Carlos Ernesto Soria

como Gobernador y Alberto Weretilneck como Vicegobernador, asumiendo sus

respectivos cargos, luego del triunfo en los comicios desarrollados en fecha 25

de septiembre de aquel año, tendientes a renovar las autoridades provinciales

para el periodo que iniciaría el 10 de diciembre de 2011 y finalizaría el 10 de

diciembre de 2015, extremos que son acreditados por el acta de fecha

20/10/2011 que obra en el protocolo de vuestro tribunal y por la versión

taquigráfica de la sesión constitutiva, reunión XVI del 40° Periodo Legislativo

de la Legislatura de la Provincia de Rio Negro, a las que nos remitimos in

extenso.

b. Luego del fallecimiento del gobernador Carlos Soria el 1 de enero de 2012,

tras solo 21 días como vicegobernador, asume su primer mandato como

Gobernador, el Sr. Alberto Weretilneck en dicha fecha y hasta el 10 de

diciembre de 2015.

c. En forma posterior, en fecha 10 de diciembre de 2015, el Sr. Alberto

Weretilneck asume nuevamente como Gobernador de la Provincia de Rio

Negro para el periodo 2015-2019, luego del triunfo de la formula compuesta

por Alberto Weretilneck como Gobernador y Pedro Pesatti como

Vicegobernador en las elecciones celebradas en fecha 16 de junio de 2015,

como surge de la sentencia 68/15 del TEP y de la versión taquigráfica de sesión

constitutiva, reunión X del 44° Periodo Legislativo de la Legislatura de Rio

Negro. De esta forma, el ciudadano Alberto Weretilneck, agotó la única

reelección posible para los cargos de Gobernador y/o Vicegobernador, y

autorizada por el artículo 175 de la Constitución de la Provincia de Rio Negro,

– 3 –

que reza: “El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o

sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez. Si han sido

reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para

ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo.”

d. En fecha 5 de enero de 2019, el gobernador Alberto Weretilneck, mediante el

Decreto 07/19, convocó a elecciones para la renovación de los mandatos del

Gobernador y Vicegobernador y miembros del Poder Legislativo provincial,

fijando como fecha de los comicios el 7 de abril del corriente año.

e. A pesar de la prohibición constitucional, en los meses previos a la referida

convocatoria, el gobernador realizó una serie de manifestaciones públicas en

diferentes medios de comunicación, tendientes a explicitar que, a su criterio, se

encontraría habilitado para competir, expresando que: “estamos convencidos es

que yo fui electo una sola vez gobernador, que no fui electo recíprocamente

con la misma persona nunca. Por lo tanto, las dos restricciones que tiene la

Constitución: la elección dos veces para el mismo cargo y la reciprocidad con

la misma persona, esas dos condiciones no se dan. Por lo tanto, en la óptica

nuestra estamos habilitados para un último mandato.” . Contradiciendo sus 1

propias palabras, expresadas un año antes, en las cuales el mandatario afirmaba

“Así como está la Constitución no puedo ser candidato y tampoco aspiro

– 4 –

f. Este intempestivo cambio en sus expresiones públicas, fue materializado

finalmente en una nueva candidatura a gobernador por parte del ciudadano

Alberto Weretilneck, presentada ante vuestro Tribunal Electoral Provincial en

fecha 15 de febrero de 2019.

g. Ante ello, venimos por el presente a formular oposición a la oficialización de

dicha candidatura, en los términos del artículo 152 de la Ley O 2431.

IV.

LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 175 DE LA CONSTITUCIÓN DE RIO

NEGRO

a. Como cuestión preliminar, debemos recordar que la interpretación de una

norma jurídica no se limita a su interpretación literal y al análisis filológico de

las palabras que componen la misma. La interpretación constitucional debe

efectuarse, no solo en un plano gramatical, sino armonizándolo con el resto del

sistema jurídico y con los principios que ordenan el sentido axiológico del

mismo. Las normas deben ser interpretadas indagándose su verdadero alcance

mediante un examen de sus términos que consulte la racionalidad del precepto,

no de una manera aislada o literal, sino armonizándolo con el resto del

ordenamiento específico, esto es, haciendo de éste como totalidad del objeto de

una razonable y discreta hermenéutica. (CSJN, Fallos: 324:3602).

b. En el presente caso, tanto la interpretación literal del artículo 175 de la

Constitución de la Provincia de Rio Negro, como una interpretación armónica

de tal precepto con los principios republicanos que ordenan nuestro sistema

jurídico y asimismo, con el resto de la normativa constitucional provincial que

regula el funcionamiento del Poder Ejecutivo de la Provincia de Rio Negro nos

– 5 –

conducen, a nuestro criterio, a un único resultado posible: se autoriza por una

sola vez la reelección en los cargos de Gobernador y Vicegobernador.

c. Antes del análisis profundizado de la normativa en pugna, debemos establecer

cuáles son los principios y las reglas que ordenan la especifica materia de la

elección del Poder Ejecutivo en una Republica Federal y de neto corte

presidencialista como la nuestra, principios republicanos que se derraman

hacia los estados provinciales de forma obligatoria y como condición sine qua

non, según el artículo 5 de la Constitución Nacional.

d. En tal sentido, el principio republicano de periodicidad de los mandatos asume

en el caso del Poder Ejecutivo su máxima expresión, generándose como regla

general la imposibilidad de ser reelegido en el cargo, a los efectos de evitar que

la republica –que presupone la ausencia de identificación entre la titularidad de

la soberanía y el ejercicio de la misma- se desvirtúe, generando que un mero

representante se crea el dueño de la soberanía popular. Ergo, si la regla general

es la imposibilidad de ser reelegido, toda posibilidad de ser reelegido en un

cargo ejecutivo, ya sea a nivel del estado federal como a nivel de los estados

provinciales, debe ser apreciada de forma restrictiva, puesto que se encuentra

en juego el mismo sistema republicano de gobierno, receptado en los artículos

1, 5, 6, entre otros de la Constitución Nacional.

e. Al efectuar un análisis literal de la norma constitucional del artículo 175 de la

Constitución Provincial se arriba a la conclusión que no se autorizan supuestos

– 6 –

los cargos de Gobernador y Vicegobernador, anulando la causa final del

artículo 175, que es la de restringir el tiempo en que un ciudadano puede

ejercer los cargos de Gobernador y Vicegobernador.

f. Desagregando el texto del citado artículo 175, arribamos a las siguientes

conclusiones:

a. “El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse

recíprocamente por un nuevo periodo y una sola vez”

La primera parte del artículo 175, excepcionando la regla de imposibilidad de

reelección en cargos ejecutivos derivada del principio republicano de periodicidad de

los mandatos, habilita a que una persona tenga derecho a una sola reelección

consecutiva en cualquiera de los cargos ejecutivos (Gobernador y Vicegobernador).

En efecto, la norma constitucional solo autoriza cuatro escenarios posibles:

i. que un ciudadano sea dos veces consecutivas gobernador

ii. que un ciudadano sea dos veces consecutivas vicegobernador

iii. que un ciudadano sea en un primer mandato vicegobernador, y en un segundo

mandato gobernador

iv. que un ciudadano sea en un primer mandato gobernador, y en un segundo

mandato vicegobernador.

Ello, ya nos ofrece una clara pauta hermenéutica, tendiente a impedir que un

ciudadano pueda ocupar por tres mandatos consecutivos alguno de los dos cargos

mencionados cargos.

b. “Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser

elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo.”

– 7 –

La primera hipótesis que contempla esta segunda frase del artículo 175, tiende a

restringir que una persona pueda ocupar por tres mandatos consecutivos el mismo

cargo (tres veces consecutivas electo gobernador o tres veces electo vicegobernador).

Esta restricción pareciera finiquitar el asunto, pero como la figura del gobernador y el

vicegobernador son indisociables, pudiéndose afirmar que el vicegobernador es un

gobernador “en potencia”, estando en condiciones de asumir ante cualquier causal de

acefalia del gobernador, el constituyente incluyo una restricción adicional cuando

ratifica la prohibición en caso de “sucesión reciproca”.

Esta segunda hipótesis, insólitamente desvirtuada por el actual gobernador, tiene

como objeto restringir la posibilidad de que un ciudadano alternando el cargo: un

periodo gobernador, luego vicegobernador, luego gobernador y así indefinidamente,

esté en condiciones de acceder a ser gobernador eternamente. El adverbio

recíprocamente significa, según la RAE, “de uno hacia otro y a la inversa”. El uso en

derecho de tal adverbio, no requiere que se produzca un intercambio de funciones: es

decir que A pase al lugar de B, y B al lugar de A, necesariamente. Simplemente, el

legislador, no solo en el ámbito del derecho constitucional, sino en otras áreas, utiliza

tal vocablo para describir obligaciones o deberes para la totalidad de las partes de un

conjunto. Así, en el Derecho Civil, cuando se habla que los ascendientes y

descendientes se deben alimentos en forma reciproca, no significa ello que ambos

deban entregarse alimentos simultáneamente, sino que la obligación alimentaria es

para ambas partes.

En ese orden de ideas, la frase “sucederse recíprocamente” ha sido utilizada por el

constituyente en el sentido de incluir en la restricción tanto al supuesto gobernador que

luego asume como vicegobernador, como al vicegobernador que asume como

– 8 –

gobernador. De “gobernador” a “vicegobernador” o de “vicegobernador” a

“gobernador”.

Superando la cuestión gramatical, debemos explicitar que otra interpretación-como

la que pretende el gobernador Weretilneck- seria una contradicción lógica-jurídica

entre la primera hipótesis (prohibición de reelección por más de una vez) y la segunda

hipótesis (prohibición de sucesión reciproca por más de una vez), ya que con la

primera prohibiríamos la re-reelección y con la segunda habilitaríamos la reelección

indefinida.

Un ejemplo lo grafica mejor:

a. Ciudadano A elegido Gobernador – Periodo 2019-2023

b. Ciudadano A elegido Vicegobernador –Periodo 2023-2027

c. Ciudadano A elegido Gobernador –Periodo 2027-2031

d. Ciudadano A elegido Vicegobernador –Periodo 2031-2035

En una hipótesis que no puede considerarse alejada de la realidad, teniendo en

cuenta la historia argentina y el afán de algunos ignominiosos dirigentes políticos en

– 9 –

Vicegobernador”, en los diez artículos que lo integran, trata a ambos

funcionarios de forma inseparables uno del otro. Se eligen simultáneamente,

tienen las mismas condiciones de elegibilidad, gozan de las mismas

inmunidades, están sujetos a las mismas inhabilidades e incompatibilidades,

duran en sus mandatos el mismo tiempo, y en consecuencia, están expuestos a

las mismas restricciones en materia de posibilidades de ser reelectos. Esta

congruencia constitucional, se sustenta en que, como nos ha demostrado la

realidad, el vicegobernador, además de presidir la Legislatura, es un

gobernador “en potencia”, puesto que ante cualquier causal de acefalia puede

asumir el rol de Gobernador.

h. Por otro lado, consideramos que si el constituyente rionegrino hubiera

pretendido instalar la reelección indefinida, no hubiera adoptado un camino tan

sinuoso, bastando que colocase una clausula que exprese simplemente que “el

gobernador y el vicegobernador duraran cuatro años en el ejercicio de sus

cargos, y podrán ser reelectos” (Constitución de Formosa, Art. 132) o “el

Gobernador y el Vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de

la Provincia a simple pluralidad de sufragios. Podrán ser

reelectos.”(Constitución de Santa Cruz, Art. 114) o bien “el gobernador y

vicegobernador podrán ser reelectos” (Constitución de Catamarca, Art 133).

Los referidos ejemplos constituyen los únicos tres casos en el derecho público

provincial argentino en el que se acepta la reelección indefinida, resultando ser

excepciones a la regla general que rige en los otros 21 estados subnacionales

en los cuales se limita total o parcialmente la posibilidad de reelección.

i. En efecto, la fórmula adoptada por el convencional constituyente rionegrino en

el artículo 175: “El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o

– 10 –

sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez. Si han sido

reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para

ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo.” es similar a la

adoptada por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (art. 96), Buenos

Aires (art. 123), Córdoba (art. 136), Corrientes (art. 150), Chaco (art. 133),

Chubut (art. 149), Entre Ríos (art. 161), Jujuy (art. 132), La Pampa (art. 74),

La Rioja (art. 120), Misiones (art. 110), Santiago del Estero (art. 139) y Tierra

del Fuego (art. 126).

j. Asimismo, como detalle insoslayable, debemos recordar que la mencionada

formula no se limita al universo de las mencionadas cartas magnas

provinciales, sino que ha sido adoptada por la propia Constitución Nacional en

su artículo 90: “El presidente y vicepresidente duran en sus funciones el

termino de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente

por un solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido

recíprocamente no pueden ser reelegidos para ninguno de ambos cargos.”

k. Como V.E advertirá, la técnica legislativa de redacción del artículo 175 en la

Constitución de la Provincia de Rio Negro, se configura como la más utilizada

en nuestro universo constitucional y nos coloca en situación de analizar si los

constituyentes de los catorce estados subnacionales reseñados y el

constituyente nacional, pretendieron establecer un sistema de reelecciones

indefinidas subrepticiamente en los textos fundamentales de nuestro sistema

federal de gobierno. Efectivamente, la respuesta es negativa.

– 11 –

l. En el campo de la doctrina, la postura que esbozamos resulta ser prácticamente

unánime. De esta forma, como manifiesta acertadamente Néstor Pedro 3

Sagües, en relación al artículo 90 de la Constitución Nacional, “quien fue

presidente en un tramo y vicepresidente en el siguiente, o viceversa, no puede

postularse para un tercer período consecutivo, tanto para presidente como

para vicepresidente. Deberá dejar un período en blanco.” Agrega el destacado

jurista, recordando los debates de la Convención Constituyente del 94’, que “El

miembro coinformante por el despacho mayoritario, García Lema, expuso que

así se procuró evitar lo ocurrido en los Estados Unidos de América con Bush,

quien fue dos veces seguidas vicepresidente y en una tercera, también

consecutiva, presidente”. (SAGÜÉS, NÉSTOR. P. “Derecho constitucional. 2

Estatuto del poder”, 1.º ed., Buenos Aires., Astrea, 2017.)

m. En idéntico sentido, María Angélica Gelli, expresa con claridad “…el articulo

90 (de la CN) impuso algunos límites. La admisión de solo dos periodos

consecutivos para ambos cargos del binomio presidencial, aplicable a la

sucesión reciproca, tiene como finalidad bloquear la violación de la norma.

Con ello, se impide la estrategia de quien, luego de haber ejercido la

presidencia por dos periodos consecutivos, presente la candidatura a la

vicepresidencia; logre que quien haya asumido renuncie al cargo y, con ello,

p u e d a a s u m i r p o r u n a t e rc e r a v e z i n m e d i a t a , l a p r i m e r a

magistratura.”(GELLI, María Angélica. “Constitución de la Nación

Argentina” Comentada y Concordada. 4ta. Ed. Buenos Aires, La Ley, 2008)

En idéntico sentido a los autores que se mencionan se encuentran Gil Domínguez, Sabsay, 3

Terrile, Sola, Toriceli, entre otros.

– 12 –

n. Por otra parte, Jorge Alejandro Amaya manifiesta que “la imposibilidad es

absoluta y reciproca” tanto del Presidente y Vicepresidente, puesto que si han

sido reelectos, o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para

ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período. (AMAYA,

JORGE. A. “Democracia y minoría política”, 1.º ed., Buenos Aires., Astrea,

2014.)

o. Recientemente, un articulo del Observatorio de Asuntos Federales de la

Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP al respecto de la re reelección en

Rio Negro manifiesta: “Resulta claro el texto constitucional que el sistema es

la reelección inmediata (gobernador-gobernador) o sucesión recíproca

(gobernador-vicegobernador o vicegobernador-gobernador), pero, cualquiera

sea el caso, es un por un nuevo período y una sola vez. Y que se entiende por

una sola vez, un mandato más el originario (4 + 4). El constituyente provincial

ha puesto claros y precisos límites a la reelección inmediata, permitiéndolo

por única vez, y más luego, debe dejarse un período-mandato de por medio

libre para aspirar a un nuevo mandato” (ATELA, Vicente y FUENTES, Gonzalo.

A PROPOSITO DEL INTENTO DE “RE” REELECCION DEL

GOBERNADOR EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO. Observatorio de

Asuntos Federales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP)

p. Como dato de interés para VE, debemos traer a colación que si nos

encontráramos en otro campo del Derecho, al ciudadano Alberto Weretilneck le

comprendería la teoría de los actos propios, ya que en el año 2001 en la causa

“Mendioroz” que tramito ante vuestro fuero electoral, el gobernador en un

escrito suscripto en su carácter de Presidente del Partido Frente Grande,

defendió a ultranza, incluso con veladas amenazas de denunciar penalmente a

– 13 –

los jueces, la imposibilidad del vicegobernador Bautista Mendioroz de aspirar

a un tercer mandato, utilizando argumentos similares a los que hemos esbozado

en el presente escrito.

q. Justamente, en el fallo “Mendioroz” del TEP del 30 de noviembre de 2001,

vuestro Tribunal rechaza la pretensión re-reeleccionista del ex vicegobernador.

En el análisis concreto del artículo 175, el TEP afirma: “Es evidente que para

que funcione a pleno el principio republicano de limitación y periodicidad de

los mandatos, y la alternancia en el ejercicio del poder, la restricción a la

posibilidad de ser nuevamente integrante de la fórmula ejecutiva por un tercer

período consecutivo -en cualquiera de los dos cargos-, está dirigida a cada

uno de los mandatarios en ejercicio en forma independiente (gobernador y

vicegobernador). De lo contrario, podría soslayarse la limitación reelectiva

con el sólo mecanismo de variar a uno de los integrantes de la fórmula

gubernamental.”

r. En suma, consideramos que interpretando adecuadamente la normativa en

pugna al caso en análisis, debemos decir que Weretilneck NO PUEDE SER

CANDIDATO. De acuerdo a los hechos señalados anteriormente, puede

concluirse que, tras asumir como vicegobernador por solo 21 dias, Weretilneck

desde el día 1 de enero de 2012, asumió plenamente como Gobernador de la

Provincia, habiendo prestado juramento como tal en fecha 3 de enero de 2012

y desempeño su primer mandato como Gobernador hasta el 10 de diciembre de

– 14 –

Weretilneck fue como Vicegobernador y que el segundo mandato fue como

Gobernador, también caería en la prohibición reseñada por haberse sucedido

recíprocamente desde el cargo de Gobernador hacia el cargo de

Vicegobernador. Aun considerando el primer mandato de Weretilneck como de

vicegobernador, si pensamos que el artículo 175 fue diseñado por el

constituyente para limitar los terceros mandatos, ¿es posible pensar que se

autorizara el caso de Weretilneck –un mandato como vicegobernador y dos

como gobernador-, y no el de una persona que fuera dos veces gobernador y

luego intentara ser vicegobernador, y peor aun que de dicha interpretación se

derive la reelección indefinida? Claramente, la respuesta a dicho interrogante

utilizando cualquier método de interpretación jurídica que se intente, nos arriba

a la única conclusión: el artículo 175 de la C.P impide tanto los terceros

mandatos en cualquier combinación y por supuesto, la reelección indefinida.

s. Consideramos que habilitar a Weretilneck, entonces, causaría que se abra una

verdadera caja de Pandora constitucional, permitiéndose toda clase de argucias

para habilitar supuestos de terceros mandatos y de reelección indefinida,

destruyendo la letra y el sentido del artículo 175 de la Constitución Provincial.

Con ello, se provocaría la abolición de los principios republicanos que la

Provincia de Rio Negro debe obligatoriamente respetar según el artículo 5 de

la Constitución Nacional.

t. Finalmente, instamos respetuosamente a V.E a no convertirse en artífices

necesarios de la mayor violación de la Constitución Provincial de la que se

tenga memoria desde la instauración de la democracia a la fecha, convirtiendo

a la Provincia de Rio Negro en un estado fallido, con instituciones débiles, sin

independencia de poderes y exponiéndonos a una escenario rayano con el

– 15 –

supuesto de intervención federal contenido en el artículo 6 de la Constitución

Nacional.

V.

EL PRECEDENTE “UCR DE SANTIAGO DEL ESTERO” DE LA CSJN. SU ANALOGÍA

AL PRESENTE CASO Y SU OBLIGATORIA APLICACIÓN POR PARTE DE LOS JUECES

INFERIORES.

a. La Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad de abordar idénticas

pretensiones reeleccionistas en el fallo “UCR de Santiago del Estero” en el

cual se expresó con claridad – y superando la cuestión en torno a la disposición

transitoria sexta de la Constitución de Santiago del Estero- en el considerando

27 : “Aun en la hipótesis de que no hubiera existido la disposición transitoria

sexta, la posibilidad del doctor Zamora de presentarse como candidato a

gobernador por un tercer periodo consecutivo, se hubiera encontrado con el

valladar del texto del artículo 152 al que esa cláusula se refiere. En efecto,

esa norma constitucional establece que si el gobernador y vicegobernador

“han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser

elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un

período”. La circunstancia de haber sido reelecto, entonces, es la que le

impedía asimismo al actual gobernador presentarse a las elecciones para el

próximo período.”

– 16 –

b. Y agrega la Corte, en un párrafo que, a nuestro criterio, es definitorio para el

caso que traemos a vuestros estrados: “La asimilación que pretende efectuar la

demandada entre la figura del gobernador y la del vicegobernador, resulta

entonces irrelevante, pues ambos, en igualdad de condiciones y a los efectos

de la previsión contenida en el artículo 152, se encontrarían alcanzados por

el mismo impedimento.”

c. Similares argumentos utilizo la Corte en el fallo de fecha 22 de octubre de

2013 en la misma causa “UCR de Santiago del Estero” en el considerando 10,

en el cual afirmó: “Que en primer término la verosimilitud del derecho

invocado por la actora surge con claridad de la Constitución de Santiago

del Estero interpretada en el sentido más obvio del entendimiento

común (ver, entre otros, Fallos: 258:75). A partir de esta elemental

regla interpretativa, cuando el artículo 152 prevé que si el gobernador y el

vicegobernador han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no

pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con

intervalo de un período, corresponde únicamente concluir que el pueblo

de la provincia —a través de sus constituyentes— estableció el límite de una

sola reelección consecutiva para los cargos mencionados.” Debe recordarse

expresamente, que el artículo 152 de la Constitución de Santiago del Estero es

análogo al artículo 175 de la Constitución de la Provincia de Rio Negro.

d. Por otra parte, el máximo tribunal de la nación afirmó: “[l]a actuación de los

tres poderes del Estado encuentra como límite el respeto al proyecto de

república democrática que establece la Constitución Federal (artículos 10, 31

y 36) y que los mandatos de su texto han sido establecidos por el poder

constituyente del pueblo, y por esa razón condicionan la actividad de los

– 17 –

poderes constituidos. El obrar del Estado debe entonces estar dirigido al más

amplio acatamiento de los principios, declaraciones, derechos y garantías

reconocidos en el pacto fundacional de los argentinos (…) Interpretar la

Constitución no puede significar adjudicarle todos los alcances que, a juicio

de la magistratura, pudiesen parecer meramente convenientes o deseables,

pues ello desconocería el principio de la soberanía del pueblo según el cual no

son los tribunales los titulares del poder constituyente. Es inadmisible entonces

que, so color de ejercer la prerrogativa de revisar e interpretar el texto

constitucional, los jueces puedan modificarlo. De lo contrario, la Constitución

podría ser alterada de una forma diferente a la que ella prevé, quedando la

voluntad del pueblo declarada en ella sometida al simple arbitrio de un

magistrado”

e. Solicitamos a VE, que aplique los criterios esbozados por el máximo tribunal

en el precedente reseñado, el cual ha sido confirmado en recientes fallos (UCR

de Santa Cruz de fecha , y Alianza Cambiemos de La Rioja), puesto que como

ha dicho en reiteradas ocasiones el tribunal cimero “La autoridad institucional

de los precedentes de la Corte Suprema fundada en la condición del Tribunal

de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su

consecuencia, da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente

análogos sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente

seguidas tanto por aquélla como por los tribunales inferiores, y cuando de las

modalidades del supuesto a fallarse no resulta de manera clara el error y la

inconveniencia de las decisiones ya recaídas sobre la cuestión legal objeto del

pleito, la solución del mismo debe buscarse en la doctrina de los referidos

precedentes.” (Fallos 337:47).

– 18 –

f. Por lo cual, no existiendo razones suficientes para apartarse de la doctrina del

máximo tribunal, la cual adquiere aun mayor imperatividad en cuestiones de

derecho federal como el caso de autos, en el que se pone en tela de juicio la

inteligencia y alcance del artículo 5 de la C.N y el sistema republicano de

gobierno, exhortamos a VE a aplicar dicho precedente en razón del principio

de stare decisis que debe regir las cuestiones de derecho federal y, en

consecuencia, inhabilitar a Alberto Weretilneck para presentarse como

candidato a gobernador o vicegobernador en las próximas elecciones.

VI.

EXHORTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL A LA JUSTICIA ELECTORAL:

a. En los últimos meses, a partir de que el actual gobierno provincial instaló en

los medios de comunicación la posibilidad de una re-reelección por parte del

actual gobernador, se han ido desarrollando ciertas notas periodísticas de

opinión y ciertas declaraciones públicas, tendientes a instalar que la Justicia

Provincial (tanto el TEP como el STJ) fallaría a favor de la pretensión del

Gobernador. Esa estrategia esbozada en los medios de comunicación, vendría

acompañada de una maniobra de dilación de los plazos procesales, tendiente a

evitar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida en el presente

caso.

b. En tal sentido, resulta paradigmática la nota editorial del Diario Rio Negro, de

fecha 23 de diciembre de 2018, titulada “La clave de la re-re: adelantar la

elección” suscripta por Martin Belvis, en la cual el periodista, adelanta -en una

suerte de predicción autocumplida- : “Si el tiempo de definiciones arranca en

enero, como anunció varias veces, en una semana el gobierno provincial

– 19 –

estará oficialmente en campaña. Tiene recursos, tanto corrientes como

extraordinarios, y sobre todo cuenta con la ventaja de manejar los tiempos

electorales. La estrategia, aunque parezca descabellada, es la de los hechos

consumados: • El gobierno fija las elecciones. Puede hacerlas en abril, si

quiere, porque la ley electoral lo habilita. • Juntos Somos Río Negro presenta

su lista con Weretilneck a la cabeza ante el Tribunal Electoral Provincial. • El

Tribunal Electoral Provincial tiene como presidente al camarista civil de

Viedma Ariel Gallinger, que saltó de la Jefatura de Policía de Río Negro a la

Justicia sin escalas con un pasaporte firmado por Weretilneck. • Si la

candidatura se oficializa, alguna impugnación habrá. Y si en esta instancia es

rechazada, irá en apelación al Superior Tribunal de Justicia. • En el gobierno

especulan con que en un tercer análisis el Superior Tribunal también les dará

la razón. • La última palabra será de la Corte Suprema, pero para entonces –

calcula Weretilneck– la elección ya estará hecha y, sea cual fuere el resultado,

ningún juez se animaría a anular la voluntad popular.”

c. En similar y peligrosa sintonía, podemos citar la nota editorial del Diario Rio

Negro, de fecha 20 de enero de 2019, titulada “El Hantavirus mata mas sin

información” suscripta por Martin Belvis, en la cual el periodista manifiesta:

“Weretilneck tiene tiempo hasta el 15 de febrero para inscribir su forzada

candidatura a la re-reelección. Entre esa fecha y la elección del 7 de abril

pasarán 51 días: ¿es un plazo suficiente para que la Justicia se expida en las

tres instancias posibles: Justicia Electoral, Superior Tribunal de Justicia y

Corte Suprema?”

d. Finalmente, como si fuera poco, el Diario Clarín, publicó en fecha 3 de febrero

de 2019, la nota “Experimenta Macri: Dos Semanas con Peña ausente” firmada

– 20 –

por el periodista Ignacio Zuleta, en la cual el gobernador de la Provincia de Rio

Negro Alberto Weretilneck, le aseguró al Presidente de la Nación, Mauricio

Macri “que tiene los votos en el Tribunal Superior de Justicia de su provincia

para que le admitan que su primer mandato no fue de gobernador sino de

interino del asesinado Carlos Soria y que la constitución rionegrina no previó

los efectos de un magnicidio”.

e. La delictual manifestación del Gobernador, es corroborada días más tarde en el

medio digital En Estos Días, en una nota titulada “Weretilneck confió al

Gobierno nacional que “tiene los votos” en el STJ para su re-reelección”

publicada en fecha 04 de febrero del corriente en la que el periodista Santiago

Rey manifiesta : “En realidad, según pudo reconstruir En estos días, los dichos

de Weretilneck no fueron de forma directa a Macri, sino que fueron

pronunciados en la oficina del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante una

reunión de la que también participó, entre otros, Sergio Wisky, Diputado

Nacional y aspirante a la Gobernación. La cara de Wisky se trasformó al

escuchar como el Gobernador transparentaba que ya cuenta con los votos

necesarios en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia para verse

avalado en su intento por lograr un tercer mandato.” Idénticas

manifestaciones acerca de los “votos seguros” en el STJ, fueron desplegadas

en otras notas periodísticas que se adjuntan como documental a la presente.

f. Este clima de inestabilidad institucional, generado por el propio Gobernador al

manifestar su control de los votos en otro poder del estado, provocó que en

fecha 11 de febrero, las diputadas nacionales María Emilia Soria y Silvia

Horne, acompañadas por la senadora nacional Magdalena Odarda, efectuaron

una denuncia penal al gobernador y a los miembros del STJ, solicitando se

– 21 –

investigue el supuesto pacto que el gobernador afirmara sin tapujos ante

funcionarios del gobierno nacional.

g. En este contexto, debemos manifestar nuestra profunda inquietud por el normal

desarrollo del proceso electoral y el cumplimiento en tiempo y forma de los

plazos previstos por la ley O 2431, por lo que hacemos notar al Tribunal

Electoral que los plazos de dicha normativa, en especial los previstos en el

artículo 152, resultan ser plazos perentorios y de cumplimiento obligatorio,

tanto para los partidos políticos como para los jueces intervinientes. La

presente aclaración se fundamenta, en que este Tribunal, en un criterio que no

compartimos y aún menos en el escenario que relatamos, al momento de

publicar el cronograma electoral, expresa que los plazos electorales son

“ordenatorios”. Por ende, solicitamos la mayor celeridad posible y la

priorización del proceso electoral por parte del TEP, evitándose dilaciones

innecesarias en las notificaciones, como la ocurrida recientemente, en el cual el

plazo de presentación de listas venció el viernes 15 de febrero a las 9.30 hs, y

recién fuimos notificados el día lunes 18 de febrero a las 12,30 hs.

h. La gravedad institucional del escenario reseñado, nos coloca, como principal

partido de oposición en la Provincia y futuros contendientes en las elecciones

del 7 de abril de 2019, en una situación de completa alarma e incertidumbre,

por lo que exhortamos al Tribunal Electoral a dotar de la mayor transparencia

al proceso, a cumplir los plazos legales y, como hemos expresado con

anterioridad, a evitar el palmario incumplimiento de la Constitución por parte

del gobernador Weretilneck. Debe recordarse, al respecto, la contundente

recomendación que la Corte Suprema de Justicia efectuó en el reciente fallo

“Unión Cívica Radical – Distrito La Rioja y otro s/ acción de amparo”, en el

– 22 –

cual afirma: “es necesario enfatizar que las autoridades administrativas y los

tribunales locales convocados a actuar deben estar a disposición de los

ciudadanos, ampliando los horarios de atención, facilitando el acceso a la

información y resolviendo los planteos que se formulen, para evitar que

cuestiones de naturaleza local (como las manifestadas en el escrito de fs. 143

a 147 vta.) queden huérfanas de tratamiento. Asimismo, es preciso asegurar

que, cualquiera sea la decisión definitiva que recaiga en la causa, su

cumplimiento sea fácticamente posible, evitando que por el mero transcurso

del tiempo los hechos prevalezcan sobre el derecho. Garantizar la vigencia del

sistema representativo republicano y federal no solo es responsabilidad de las

autoridades nacionales, sino también de las provinciales, conforme lo

establece el art. 5° de la Constitución Federal.”(causa CSJ 1/2019/CS)

i. Finalmente, en razón de lo expuesto, hacemos formal reserva de considerar el

incumplimiento de los plazos perentorios previstos en la normativa vigente por

parte del Tribunal Electoral, como una denegatoria a la presente oposición y a

considerar expedita la vía para apelar ante las instancias superiores que

correspondan.

VII.

HACEN RESERVA DEL CASO FEDERAL

En virtud de que en el presente caso, se encuentra en juego la inteligencia y el

alcance de normas y principios federales, en especial las referentes al sistema

republicano y al goce regular de las instituciones provinciales, establecidos por los

articulo 1, 5, 6 y cc. de la Constitución Nacional, es que a todo evento, dejamos

formalmente efectuada la reserva del caso federal en los términos de los artículos 116

– 23 –

y 117 de la Constitución Nacional, 24 inc. 2° del Decreto-Ley 1285/58, y articulo 14

inciso 3° de la Ley 48.

Fundamenta ello, que si bien la Constitución Nacional en su artículo primero,

establece la forma federal de gobierno, asignándoles a las Provincias una serie de

competencias exclusivas, entre las cuales se encuentra la facultad de dictar sus propias

normas y elegir sus propias autoridades, sin intervención del gobierno federal, limita

dichas competencias a través de la imposición de ciertas condiciones. En tal sentido, el

artículo 5 de la C.N, expresamente se ordena que los Estados Provinciales deberán

adecuar sus instituciones y la selección de sus autoridades al régimen republicano y

federal.

La recepción del sistema republicano resulta una exigencia sine qua non a los

poderes constituyentes provinciales al fijarles el marco dentro del cual habrán de

ejercer su autonomía. En efecto, en materia de cargos ejecutivos, tanto a nivel nacional

como subnacional, la periodicidad de los mandatos como principio republicano resulta

ser la regla, y en consecuencia, la posibilidad de reelección en cualquiera de dichos

cargos es la excepción, debiendo ser toda interpretación efectuada con carácter

restrictivo.

En el hipotético supuesto de que la presente impugnación fuera rechazada, se

producirá una manifiesta violación al mandato previsto en el artículo 5° de la

Constitución Nacional, en tanto que se afectará de manera indebida la forma

republicana del gobierno de la Provincia de Río Negro. A su vez, si, por el motivo que

fuese, los jueces de la causa dilataran de manera irrazonable el tratamiento y la

resolución del litigio, entonces se producirá un supuesto de grave privación de justicia

que, en los hechos, consumará la antedicha violación a la forma republicana de

gobierno.

– 24 –

A continuación, explicaremos cuál es el estándar de aplicación judicial del

artículo 5° de la Constitución Nacional, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte

Suprema, con el fin de demostrar de qué modo el rechazo de la presente impugnación

configurará una resolución contraria a la cuestión federal que aquí se introduce. Del

mismo modo, haremos reserva del caso federal para el caso de que se produzca una

injustificada demora en la tramitación de la impugnación, también con fundamento en

la interpretación que la Corte Suprema ha efectuado del artículo 5° de la Constitución.

El Aspecto Sustantivo de la Cuestión Federal: Violación de la Forma

Republicana.

La cuestión federal que se plantea en la presente causa surge nítidamente del

artículo 5° de la Constitución Nacional. En efecto, según dicha disposición y el

artículo 122 de la Constitución, las provincias tienen garantizado el establecimiento de

sus instituciones y la elección de sus autoridades sin intervención del gobierno federal,

pero siempre que se sujeten al sistema representativo y republicano. En tal sentido, la

soberanía popular configura un principio central de la forma republicana, según el cual

el pueblo es el titular del poder político y su voluntad se hace expresa a partir de los

procedimientos constitucionalmente habilitados (Fallos 336:1756).

Por lo tanto, si el texto del artículo 175 de la Constitución provincial,

interpretado en el sentido más obvio del entendimiento común, impide que el actual

gobernador, Alberto Weretilneck, se presente a un nuevo mandato, que se oficialice su

candidatura a través de una interpretación judicial contraria a ese entendimiento

común equivale a transgredir el principio de soberanía popular y, de ese modo, se

configura una manifiesta transgresión a la garantía de adopción de la forma

republicana por parte de los gobiernos provinciales, establecida en el artículo 5° de la

Constitución Nacional. En otras palabras, la cuestión federal exigida por el artículo 14

– 25 –

de la ley federal 48 está dada por el conflicto entre la interpretación contraria al

entendimiento común del artículo 175 de la Constitución Provincial y el mandato

previsto en el citado artículo 5°.

Cabe destacar que, en el presente caso, sólo se solicita que los tribunales

intervinientes se abstengan de oficializar la candidatura del actual gobernador para el

mismo cargo. La Corte Suprema, con el fin de salvaguardar la garantía del artículo 5°,

llegó incluso a suspender la convocatoria a elecciones de autoridades locales y

nacionales, junto con una propuesta de enmienda constitucional (Fallos 326:1248 y

1289) o a elecciones para convencionales constituyentes provinciales, convocadas por

un interventor federal (Fallos 327:3825).

En un caso que guarda especial analogía con el presente, la Corte suspendió la

convocatoria a elección de gobernador y vice de la Provincia de Santiago del Estero

encontrándose en juego la prohibición constitucional de una nueva reelección de quien

entonces era gobernador, habilitada mediante una declaración judicial de

inconstitucionalidad de la cláusula que estipulaba dicha prohibición (Fallos 336:1756).

En síntesis, si mediante una interpretación judicial capciosa del artículo 175 de

la Constitución Provincial se oficializara la candidatura del actual gobernador para el

mismo cargo, se estaría ignorando la clara regla prohibitiva en la materia y, de ese

modo, se consagraría una violación al principio de soberanía popular, pues la norma

constitucional se vería modificada por un procedimiento que no es el específicamente

previsto para ello. Por lo tanto, se produciría una indebida alteración de la forma

republicana que la Provincia de Río Negro y sus autoridades debería garantizar (art. 5°

de la Constitución Nacional).

El Aspecto Procesal de la Cuestión Federal: Retardo de Justicia para

Remediar la Violación de la Forma Republicana.

– 26 –

En el apartado anterior, explicamos que el eventual rechazo de la presente

– 27 –

336:1756; 340:1383; CSJN, “Unión Cívica Radical – Distrito La Rioja y otro s/ acción

de amparo”, causa CSJ 1/2019/CS1 PVA, sentencia del 25 de enero de 2019).

Con fundamento en la antedicha doctrina, la Corte intimó al Superior Tribunal

de la Provincia de San Luis a pronunciarse en un plazo de veinticuatro horas sobre la

procedencia del recurso de queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad

local deducido en contra de la decisión que había oficializado una lista interna de un

partido político, habilitando así a la realización de una primaria abierta en su seno, en

lugar de oficializar directamente a una única lista para participar en elecciones de

cargos provinciales (Fallos 340:1384). Con similares argumentos, exhortó a las

autoridades administrativas y judiciales de la Provincia de La Rioja a estar a

disposición de los ciudadanos, facilitar el acceso a la información y resolver los

planteos que se formulen para evitar que ellos queden huérfanos de tratamiento en la

sustanciación de una convocatoria a una consulta popular sobre una enmienda a una

constitución provincial (CSJN, “Unión Cívica Radical – Distrito La Rioja y otro s/

acción de amparo”, causa CSJ 1/2019/CS1 PVA, sentencia del 25 de enero de 2019,

considerando 9°).

En síntesis, en los términos del artículo 5° de la Constitución y de la citada

doctrina de la Corte Suprema, hacemos reserva de solicitar la urgente intervención del

tribunal para el supuesto de que los tribunales intervinientes demoras en

injustificadamente el tratamiento de la cuestión federal articulada en el punto anterior,

con el fin de evitar que se consume una clara denegación de justicia que, en los

hechos, implicará dejar incólume una manifiesta violación a la forma republicana.

La Gravedad Institucional.

Por último, teniendo en cuenta que son varias las constituciones locales que

contienen cláusulas análogas a la del artículo 175 de la Constitución rionegrina y que,

incluso, la propia Constitución Nacional tiene similar factura, es evidente que la

– 28 –

solución de la cuestión planteada trasciende al interés de las partes en este pleito y

reviste de gravedad institucional, por lo que un pronunciamiento de la Corte Suprema

permitirá determinar con claridad cuáles son las reglas electorales atinentes a la

reelección de los poderes ejecutivos locales e, incluso, del Poder Ejecutivo Nacional.

La entidad de la normativa federal en cuestión, y todas las consideraciones

fácticas y jurídicas relatadas en el presente escrito, provocan asimismo un verdadero

estado de gravedad institucional, que desde ya dejamos planteado, a los efectos no

solo de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y articulo 14 inciso 3° de la

Ley 48, sino también de la vía prevista en el artículo 257 bis y ter del Código Procesal

Civil de la Nación, en lo referido al Recurso Extraordinario por Salto de Instancia.

VIII.

PRUEBA

a. DOCUMENTAL:

1. Copia de artículo periodístico “Weretilneck se baja de la re-re y asegura que

Juntos ira solo al 2019.” Diario Rio Negro. Fecha 28 de octubre de 2018.

2. Copia de artículo periodístico “Weretilneck quiere su 2019:”Fui electo una sola

vez como gobernador”. Diario Rio Negro. Fecha 17 de noviembre de 2018.

3. Copia de artículo periodístico “La clave de la re-re: adelantar la elección”.

Diario Rio Negro. Fecha 23 de diciembre de 2018.

4. Copia de artículo periodístico “El hanta mata mas sin información”. Diario Rio

Negro. Fecha 20 de enero de 2019.

5. Copia de artículo periodístico “Experimenta Macri: Dos semanas con Peña

ausente”. Diario Clarín. Fecha 3 de febrero de 2019.

– 29 –

6. Copia de artículo periodístico “Weretilneck confió al Gobierno nacional que

“tiene los votos” en el STJ para su re-reelección”. Medio Digital “En estos

días”. Fecha 23 de diciembre de 2018.

7. Copia de artículo periodístico “La Rosada busca un gran acuerdo con Pichetto

y Weretilneck para ganarle a Soria” Medio Digital La Política Online. Fecha 7

de diciembre de 2018.

8. Copia de artículo periodístico “Con un guiño del Gobierno, Weretilneck busca

que la Corte le habilite la re-reelección” Medio Digital La Política Online.

Fecha 20 de noviembre de 2018.

B. INSTRUMENTAL:

A los efectos de acreditar la personería, nos remitimos ad effectum videndi et probandi

al expediente “Alianza Electoral Transitoria “Frente para la Victoria Distrito Rio

Negro” (Elecciones 2019) s/solicita reconocimiento” (Expte Nro.: 2/2019/TEP) de

vuestro Tribunal.

IX.

PETITORIO

Por todo lo expuesto solicitamos:

1. Nos tenga por presentados, por parte y por constituido el domicilio.

2. Se haga lugar a la oposición efectuada, y se inhabilite al Sr. Alberto

Weretilneck por imperio del artículo 175 de la Constitución a presentarse como

candidato a gobernador o vicegobernador en las elecciones del próximo 7 de

abril del corriente.

3. Se agregue la documental acompañada.

– 30 –

4. Se tenga presente la reserva del caso federal efectuada.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA