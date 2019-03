El asesino de Valeria Coppa será traslado al penal de Ezeiza

Se decidió su traslado al penal de Ezeiza debido a la necesidad de contar con un régimen estricto, debido a su peligrosidad y por condiciones de salud. Amenazó a personal médico en el hospital.

La fiscal Betiana Cendón explicó que se hizo la audiencia de formulación de cargos porque se hizo una junta médica y se ha acreditado que no tiene incapacidad para estar sujeto a derecho.

“Los penales de Río Negro no cuentan con condiciones de salud, la única posibilidad de garantizarlo era un establecimiento penal con régimen estricto y hay que garantizarle condiciones de salud. No era fácil encontrar una plaza. En la provincia no había, porque no hay establecimientos de ejecución penal que cuenten con hospitales”, expresó la fiscal.

Explicó que hay que colocarle una placa en el cerebro pero esto sería recién en el mes de mayo.

Mientras tanto, tiene que estar detenido, “con la salvedad que no puede tener golpes en el sector donde todavía no tiene el cráneo, ademas de sus condiciones personales, es una persona muy violenta con riesgo alto para terceros y también para él”. Confirmó que durante su internación agredió a personal médico, “siempre mujeres”.

Respecto a la realización de la audiencia a puertas cerradas dijo que hubo un pedido de la querella para que la audiencia no fuera pública, para resguardar a los hijos de Valeria.

Señaló que el traslado es inmediato y será derivado a otros médicos, por lo que estimó que la operación podría realizarse en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la coincidencia de la audiencia con la movilización de Ni una Menos, dijo que desconocían esta convocatoria. “Solicitamos la audiencia, que fija la oficina judicial, desconocíamos que estaba programado este encuentro”.

