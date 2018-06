“No es un tema que tenga la gravedad con la que se plantea, me parece que todo lo contrario” aclaró en diálogo con Radio Seis de Bariloche.

“No me desespera ninguna candidatura, pero tengo voluntad porque eso fue lo que se planteó en su momento en una reunión de juntos presidida por el gobernador Alberto Weretilneck” dijo.

“No no hice mas que cumplir con la hoja de ruta que se había trazado, por lo tanto me siento tranquilo porque no he incumplido con ninguna cuestión que no haya sido acordada respecto a las conductas, actitudes y demás” afirmó.

Apuntando contra quienes hablan “en off”, el vicegobernador aclaró que “no tengo una acción política oculta”.

“Durante varias semanas yo me he tenido que comer declaraciones en off, que nunca fueron desmentidas, que para lo único que sirven es para desgastar mi figura y a Juntos. Entonces, los dirigentes de Juntos tienen que entender que la política se hace en on, no en off: frente a la gente” sostuvo, sin revelar quiénes son los compañeros que hablan de manera oculta.

“Si siempre terminan actuando en off, lo más probable es que terminen desapareciendo porque obviamente apagan su vida política” disparó.