La Unidad Regional Primera viene realizando tareas preventivas en diferentes puntos de la ciudad capital de forma conjunta entre las Unidades de Orden Público y Especiales, con el fin de advertirle a los ciudadanos de no realizar compras de vehículos sin antes asesorarse sobre la identidad y reales intenciones de los vendedores, como así de no ingresar a sectores de la ciudad que no conocen, evitando la modalidad conocida como “El Cuento del Tío”.

sábado 13 de abril de 2019