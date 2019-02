Denuncian a Soria por presuntos sobreprecios en la Fiesta de la Manzana 2018

Este lunes fue denunciado penalmente el gobernador Weretilneck por parte de las diputadas Nacionales María Emilia Soria y Silvia Horne, junto a la Senadora Nacional y candidata a vicegobernadora por el FpV, Magdalena Odarda.

La denuncia es por los delitos de Incumplimiento de los Deberes Funcionario Público, Prevaricato y Cohecho que se habrían consumado conforme diera cuenta el mismo gobernador denunciado.

Todo surge como consecuencia de los datos que trascendieran en las publicaciones del diario “Clarín” a través del periodista Ignacio Zuleta y que contaron con la ratificación de distintos medios locales. El reconocido columnista político de ClarÍn, publicó el domingo 3 de febrero pasado, que “Weretilnek aseguró a Macri que ya tiene los votos en el tribunal de justicia de su provincia para que le admitan que su primer mandato no fue de gobernador y que la constitución rionegrina no previó los efectos de un magnicidio”.

Este martes el denunciado penalmente es el intedente de Roca y candidato a gobernador del FpV Martín Soria, por presuntos sobreprecios en la organización de la edición 2018 de la Fiesta Nacional de la Manzana.

El abogado Nicolás Suárez Colman y además dirigente de Cambiemos de Roca, denunció también a la secretaria de Hacienda del municipio, Mariana Soler, y a Juan Cruz Baccon un productor artístico.

La denuncia penal contra Soria y otros es por “Administración fraudulenta y fraude en perjuicio de la administración pública”.

Denuncia

OBJETO: Formula denuncia penal.

IMPUTADOS: SORIA MARTIN IGNACIO, (CUIT 23-24941308-9)

SOLER MARIANA VERONICA, (27-23648536-1)

BACCON RAMIREZ, JUAN CRUZ (CUIT 20-28053997-0)

DELITOS:“Administración fraudulenta y Fraude en perjuicio de la

Administración Pública” (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del Código Penal).

Sr. Agente Fiscal:

Nicolas SUAREZ COLMAN (DNI N° 30.751.196), matriculado en

el Colegio de Abogados General Roca al Tº Fº , constituyendo domicilio

procesal a los fines de la presente denuncia conjuntamente con mi domicilio

real en calle Córdoba N° 1471 de General Roca con mi propio patrocinio

letrado, ante la Sra. Agente Fiscal que por tema corresponde, me presento y

digo:

I. Objeto.

Que vengo por el presente a formular una denuncia penal en los

términos delos arts. 51 y 123 del Código Procesal Penal (en adelante, CPP),

por los delitos tipificados en los arts. 174 inc. 5) y 173 inc. 7) del Código Penal

(en adelante CP), coloquialmente denominados como “Fraude en perjuicio de

la Administración” y “Administración fraudulenta o infiel

2

descartamos el potencial encuadre de las conductas desplegadas en otras

figuras delictivas de naturaleza tributaria y competencia federal, ya sea en

concurso real o ideal con las enunciadas. Todo conforme al relato de los

hechos y antecedentes que seguidamente se exponen.

Los coautores o partícipes necesarios según surgirán de la

investigación a realizar, son en principio las personas que se indican a

continuación, sin perjuicio de la potencial existencia de otros coautores o

partícipes que pudieren surgir de la investigación preparatoria.

Imputados:

1) Martin Ignacio SORIA, DNI N°24.941.308, con domicilio en su

público despacho sito en calle Mitre 710 de General Roca;

2) Mariana SOLER, DNI N°23.648.536, con domicilio en su público

despacho sito en calle Mitre 710 de General Roca;

3) Juan Cruz BACCON, DNI N°28.053.997, con domicilio en calle

BESARES Nº 1694, Piso 10, Depto. B de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires;

En cumplimiento del recaudo formal para denunciar, declaro bajo

juramento conocer y asumir las penas con que el Código Penal reprime la

falsa denuncia (art. 245)

II.Relación circunstanciada del hecho.

3

Como es de conocimiento público, dos de los denunciados,

Martin Ignacio SORIA y Mariana Verónica SOLER, son el Intendente y

Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de General Roca. Por su parte,

Juan Cruz BACCON RAMIREZ es un productor de espectáculos teatrales y

musicales radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tal marco, los denunciados han desplegado, en ocasión de

organizar y llevar adelante la Edición 2018 de la Fiesta Nacional de la Manzana

(FNM), maniobras ardidosas y de administración infiel, actuando como

representantes legales de la Municipalidad de General Roca y, en el caso de

BACCON RAMIREZ, como productor de los espectáculos musicales.

No fue tarea sencilla encontrar el fundamento de la presente

denuncia siendo que el gobierno del Municipio de General Roca funciona

desde hace años como una autocracia1

.

Aun así, tantos años de vapuleo y actitudes reñidas con los más

elementales principios republicanos hacen imposible tapar el sol con el dedo.

Como alguna vez señaló con gran lucidez Abraham Lincoln: “Puedes engañar

a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo.

Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”

En las navidades del año 2017 me desperté, como todos los días

temprano a leer los matutinos.

1 Régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la

4

Confieso que pensé que seguía durmiendo la nochebuena

cuando abro el diario y leo “por primera vez en los últimos 15 años el

gobierno municipal aceptó hablar de los números de la fiesta en la previa

de la próxima edición. Soria rompió el halo de secretismo que siempre

rodeó a la Fiesta de la Manzana” 2.

Fue así qu,e conociendo ahora que el aporte municipal a la FNM

representa aproximadamente un 50% del costo total de dicha fiesta (según lo

dicho por el Sr. Intendente3

) rapidamente comencé a revisar otras

presupuestaciones y observo lo siguiente:

a. Como expresé, desde el año 2003 la Municipalidad de General Roca

prespuesta (ver ordenanza de presupuesto item 2120116) una suma

destinada al pago de la organización de la FNM que resulta ser

(aproximadamente) el 50% de lo que la fiesta termina costando. El resto

del monto que insume la FNM proviene de aportes privados.

b. En el año 2012, de acuerdo a informacion obtenida en la Municipalidad

de General Roca el costo fue de $ 6.103.876. En linea con la ingenieria

de la fiesta, según las palabras de SORIA, el presupuesto 2012 previó

en la partida 2120116 una suma de aproximadamente $ 3.000.000.-

2 https://www.rionegro.com.ar/roca/cuanto-costara-la-fiesta-nacional-de-la-manzana-2018-YK4149302

3 “La próxima edición de la fiesta nacional de la Manzana costará 24 millones de pesos. La mitad de

ese monto será aportado por el municipio y los 12 millones restantes surgirán en partes iguales de la

recaudación por publicidades y de la concesión de stands y puestos gastronómicos dentro del predio”

Publicación precitada.

5

c. En el año 2018 el Municipio presupuestó, para la realización de la FNM

la suma de $ 12.048.000. A la postre, el costo total de la FNM fue de

$24.000.000.

d. En el año 2019 la partida 2120116 indicó que el aporte municipal para

la edición 2019 fue de $12.057.600. Asi las cosas el costo total de la

FNM edicion 2019 fue de $ 24.000.000. Un monto identico a la edicion

2018.

Estos datos, son verificables a partir de la escueta información

que – pese a ser de carácter público – las autoridades de la Municipalidad de

General Roca permiten conocer a los ciudadanos roquenses.

¿Cuál es el hecho concreto que motiva la presente denuncia?

Para probar la comisión de los delitos delitos tipificados en los

arts. 174 inc. 5) y 173 inc. 7) del CP bastó recurrir a un mecanismo tan sencillo

como antiguo y eficaz. La comparación o en otras palabras, el cotejo.

¿Y que comparamos? Tomamos para el cotejo los gastos de dos

ediciones de la FNM. La celebrada en los años 2012 y 2018. Ambos eventos

tuvieron fuertes similitudes. Hubieron artistas internacionales en ambas (dos en

cada edición). Pero tambien algunas diferencias. En 2012 la fiesta duró cinco

días -contra tres días del 2018-. Por su parte en 2012 el Municipio organizador

contrató 14 artistas, 12 nacionales y 2 internacionales, más del doble de los

artistas contratados en 2018 -solo 6-.

6

Para realizar un cotejo de gastos entre dos eventos distanciados

seis años entre sí no podíamos recurrir a la devaluada moneda argentina.

Es por ello que convertimos a dólares estadounidenses los gastos

en los que incurrió el Municipio. Dicha conversión se llevó adelante a los

valores históricos.

En el mes de febrero de 2012 para adquirir un dólar

estadounidense un argentino debía desembolsar cuatro pesos con treinta y

cinco centavos ($ 4,35). Ello nos informa que la FNM edición 2012 tuvo un

costo total de dolares estadounidenses de un millón trescientos setenta y

nueve mil trescientos diez con treinta y cinco centavos (U$S 1.379.310,35).

En esta ocasión la fiesta tuvo una duración de cinco dias. Así, por

cada día de duración, el costo fue de dólares estadounidenses doscientos

sesenta y cinco mil ochocientos setenta y dos con siete centavos (U$S

265.872,07).

La FNM 2012 tuvo una grilla de doce artistas nacionales y dos

internacionales. La multiplicidad y calidad de artistas motivó que desde los

medios de comunicación se hablara de una “fiesta para todos los gustos”4

.

En 2018 el costo de la fiesta fue de $ 24.000.000 (de los cuales

$12.000.000 fueron presupuestados). En el mes de febrero de 2018 adquirir un

dólar estadounidente costaba diecinueve pesos con ochenta y un centavos

($19,81). En tales condiciones, la fiesta tuvo un costo total, en dólares, de un

millón doscientos once mil quinientos nueve con treinta y cinco centavos

4 http://www.anroca.com.ar/noticias/2011/11/25/23804-la-fiesta-de-la-manzana-2012-con-artistas-paratodos-los-gustos

7

(U$S 1.211.509,35). Entonces en esta ocasión, por cada día de duración la

FNM 2018 tuvo un costo de dólares estadounidenses cuatrocientos tres mil

ochocientos treinta y seis con cuarenta y cinco centavos (U$S 403.836,45)

Pasando en limpio:

Como se sintetiza en el cuadro precedente los valores

(dolarizados) arrojaron que cada día de FNM en la edición del año 2018 nos

costó, a los ciudadanos de General Roca, un 46% más que la edición del año

2012 que fue una fiesta de similar logística y con más del doble de artistas en

escena!.

Este enorme sobrecosto nos lleva a una inmediata reflexión: O en

la argentina hubo una inflación del 46% en dólares los últimos seis años o

existió una sobrefacturación escandalosa que derivó en la evidente

comisión de los delitos que aquí se denuncian.

No dudamos que en el caso denunciado estamos en presencia de

una lacerante sobrefacturación. Y adelantamos que es del todo probable que

esta sobrefacturación esté dada en los siquientes ítems:

• Alquiler de escenario

• Alquiler de Sonido

• Alquiler de Luces

8

• Seguridad Artistas / escenario

• Costos logísticos Producción (Traslados, hoteles, viáticos,

comidas)

Es aquí donde comienza a tomar protagonismo el tercero de los

imputados en la presente denuncia. Nos referimos al Sr. Juan Cruz BACCON

RAMIREZ. Vajo el rótulo (o velo?) “servicios de producción” este verdadero

todoterreno de la organización de eventos en la FNM 2018 habría facturado al

Municipio de General Roca una suma superior a los seis millones de pesos ($

6.000.000)

Huelga recordar a la Sra. Fiscal que el Municipio se encuentra

alcanzado por la normativa que rige la contratación pública. Y en esta materia,

por vía de principio el mecanismo de selección de los contratantes del Estado

es la Licitación Pública.

Es probable que lo antes mencionado sea faacturado por el

imputado BACCON RAMIREZ como un servicio general a fin de evitar el

mecanismo licitatorio para la selección de los contratistas.

¿Que es lo que se intenta significar? Que el Municipio de Roca, a

traves de los funcionarios imputados (SOLER y SORIA) en vez de proceder

conforme a la normativa que rige la contratación pública y licitar cada rubro

técnico -Ej, el escenario, las luces, el sonido, etc- triangula con el Sr. BACCON

RAMIREZ quien elige a discresión tales servicios para luego darse vuelta y

facturar al Municipio un concepto global “servicios de producción”. Una clara

9

maniobra elusiva de los procedimientos legales a los que la Municipalidad, en

orden al principio de legalidad administrativa, se encuentra condicionada.

Esta comparación de las ediciones 2012/2018 da cuenta de un

sobrecosto impresionante de imposible justificación.

Todo esto que se expresa se patentiza llevando adelante un

nuevo cotejo: el de las fiestas 2018/2019.

Es increible que ambas fiestas hayan tenido idéntica

presupuestación. Las ediciones de las fiesta nacional de la manzana 2018 y

2019 costaron exactamente lo mismo. Ahora bien: como es esto posible si la

inflación del año 2018 fue del 47,6%??5

En el presente líbelo denuncio que la edición de la FNM 2018

tuvo un sobrecosto del 46%. Para llegar a esta conclusión he comparado

dos ediciones, las del 2012 y la del 2018.

Es de tanta claridad el sobreprecio de la FNM 2018 que solo

observando el presupuesto de la edición 2019 observamos que esta tuvo

un costo un 47,6% inferior a la del 2018.

Me pregunto: ¿donde estan los $ 11.000.000 que no

encuetran justificacion alguna que que supuestamente se “gastaron” en la

edicion 2018 de la FNM?. Espero que la investigacion de la Sra. Fiscal

arroje luz sobre este interrogante.

5 https://www.lanacion.com.ar/2211091-inflacion-diciembre-2018-indec-precios

10

III.Competencia

Los hechos típicos enunciados anteriormente y que son objeto de

la presente denuncia han sido urdidos y desplegados inicial y

fundamentalmente dentro del ámbito geográfico de la Segunda

Circunscripción Judicial, por lo que resultarán de competencia dela Fiscalía de

la Segunda Circunscripción Judicial que corresponda en orden al turno y la

especialidad, (Art. 55 de la Ley K N° 2430).

IV. Calificación típica

Que los hechos que subyacen y dan cuerpo a la maniobras

descriptas, quedarán mejor precisados en cuanto a circunstancias concretas de

modo, tiempo y lugar y consecuente encuadre típico en el marco de la

investigación que se practique. Pero en principio y tal como genéricamente

han sido expuestos, son idóneos para quedar subsumidos en las figuras típicas

contempladas en 173 inc. 7 del CP que reprime a: “El que, por disposición de

la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviere a su cargo el manejo, la

administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el

fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño,

violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare

abusivamente al titular de éstos”. Ello sin perjuicio del potencial encuadre en

otras figuras típicas que –ya sea en concurso real o ideal- puedan imputarse

con posterioridad a partir de la prueba que se reúna en el expediente.

11

En conclusión: los denunciados han cometido un fraude en

perjuicio de la Municipalidad de General Roca por al menos $ 11.000.000. No

puede haber un argumento lógico para que ediciones de las fiestas similares

en logística, artistas e ingeniería tengan tamaña asimetría. No es dificil colegir

que no encontramos frente a una maniobra delictual que pedimos que se

investigue.

IV. Evidencias y pruebas y elementos que conducirán al

Ministerio Público a la comprobación delos delitos:

Se acompaña la siguiente:

1. DOCUMENTAL

a) Copia del presupuesto del año 2019 de la Municipalidad de General

Roca;

b) Copia de notas de fecha 23.12.17 y 25.12.2017 de los periodicos “La

Comuna” y “Rio Negro”

c) Planilla interna de gastos de la Fiesta Nacional de la Manzana edicion

2012.

Se sugieren las siguientes medidas investigativas:

12

2. INFORMATIVA

a. Se libre oficio al Gobierno de la Provincia de San Juan a los efectos de

que remitan copia del contrato del artista conocido como Carlos VIVES

quien se presetara en dicha fiesta en su edicion 2018.

b. Se libre oficio al Municipio de Santa Maria de Punilla y/o Comisión

organizadora del la Fiesta de la Avicultura a los efectos de que

remitan copia del contrato del artista conocido como Christian Castro

quien se presetara en dicha fiesta en su edicion 2018.

c. Se libren oficios a la Administración Federal de Ingresos Públicos

(AFIP) y Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (ARTRN) y

la Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos de CABA

(AGIP) a fin de que remitan las declaraciones juradas presentadas por

las personas físicas denunciadas, en el período 2017/2018,

dispensándolas expresamente del Secreto Fiscal;

d. Se libre oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA)

solicitando que informe en qué entidades bancarias y financieras

registraron cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o cajas de seguridad

las personas físicas y jurídicas denunciadas. Asimismo, se informe

quiénes eran las personas autorizadas a operar esas cuentas, si

realizaron operaciones de compraventa de moneda extranjera y si

realizaron giros de dinero al exterior y/o viajes. Todo esa información,

acotada a los últimos 24 meses;

e. Se solicite a la U.I.F. informe si recibió en relación a esas cuentas o

personas, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en los últimos

24 meses, debiendo precisar las fechas y operaciones involucradas;

13

f. Se solicite al Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de General Roca

que informe cuales fueron los controles que realizo ex – post a la

celebracion de la FNM 2018. Solicitamos se solicite al organismo que

remitan las pertinentes auditorias y sus conclusiones.

3. ALLANAMIENTOS

Se pida el allanamiento de las MUNICIPALIDAD DE GENERAL

ROCA y en los DOMICILIOS PARTICULARES de los denunciados sin omitir el

escritorio notarial de la Sra. Esposa del Intendente Municipal Esc. Leila

ASCHKAR ubicado en la calle Tucuman 517 of. 212 y 213 (Galeria del Sol) al

efecto de secuestrar toda información administrativa y contable que allí exista,

que este relacionada con los expedientes de pagos y egresos, contrataciones

de servicios etc. de la Fiesta Nacional de la Manzana.

El presente pedido de allanamiento se fundamenta en la

circunstancia publica de que durante 15 años el Municipio de Roca nunca

informo sobre el costo de la Fiesta Nacional de la Manzana.

4. PERICIAL CONTABLE

Con base en la información recabada en los puntos anteriores y la demás que

oportunamente indique como necesaria el profesional al que se le

encomiende, se realice una PERICIA CONTABLE: en la cual el profesional

Contador se expida al menos sobre los siguientes puntos:

14

1. Si el costo abonado en la FNM 2018 en cada uno de los rubros se

condice con los valores de mercado

2. Si en la edicion 2018 la Municipalidad de General Roca cumplio con los

procedimeinto legales vigentes en materia de contratación Publica.

4. CRUZAMIENTO TELEFONICO

Solicito se gestiones en la Compañía telefonico el cruzamiento de las

llamadas teelefinicas entre los imputados.

5. TESTIMONIALES:

Se recabe la declaración de las siguientes personas:

1) Alejandro Palmieri, con domicilio en Viedma.

2) Juan Huentelaf, con domicilio en General Roca.

3) Julian Goinhex, con domicilio en General Roca

4) Erika Acosta con domicilio en Viedma.

5) Pablo Bergonzi con domicilio en General Roca.

6) Diego Matarazzo con domicilio en General Roca.

7) Cesar del Valle con domicilio en General Roca.

Asimismo, se peticiona realice la Fiscalía toda otra medida

investigativa que estime pertinente a fin de comprobar la existencia de los

delitos denunciados, extensión de los daños, autoría y condiciones personales

de los imputados.

15

V. Petitorio

Como consecuencia de todo lo antes expuesto, al Sr. Agente

Fiscal solicito:

a) Tenga por formulada la denuncia penal en los términos del art. 123 ss. y

cc. del CPP (Ley N° 5020);

b) Dé inmediato curso a la investigación preparatoria y disponga la

realización de las diligencias preliminares que considere necesarias para

verificar la materialidad y autoría de las conductas típicas denunciadas, así

como las condiciones personales de los imputados;

c) Se tengan presentes los elementos de prueba acompañados y

ofrecidos, diligenciado los que correspondan en la etapa de investigación

preliminar para ser incorporados al legajo de investigación (art. 120 del CPP).

d) Oportunamente formule cargos y continúe con el curso de la acción

penal según corresponda;

e) Disponga y/o de ser necesario, pida al Juez de Garantías las medidas

probatorias y asegurativas que considere apropiadas para evitar la continuidad

de los hechos delictivos denunciados y/o morigerar sus efectos

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.-