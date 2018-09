Concejal de Viedma propone bajar su sueldo, el de sus pares y el poder ejecutivo en un 5% para fortalecer los programas sociales

La edil propuso además que la medida sea acompañada por el resto de la planta política del gobierno municipal, desde el intendente y sus funcionarios, los concejales, funcionarios del parlamento, integrantes del Tribunal de Cuentas, de la Junta Electoral, la Fiscalía y el Juzgado de Faltas.

También invitó al Poder Ejecutivo Provincial y a la Legislatura de Río Negro, a que adopten medidas similares.

“Desde mi banca me he expresado siempre en contra de los ajustes que se pretenden efectuar sobre derechos consagrados y los que menos tienen, como así también he criticado la pérdida de puestos de trabajo que ha afectado a los ciudadanos de mi localidad; pero no alcanza solo con alzar la voz”, dijo la concejal radical, y agregó: “Quienes tenemos cargos de responsabilidad, y sobre todo, aquellos que ocupamos esos cargos por imperio de la voluntad popular, tenemos que asumir con más rapidez los costos del ajuste”.

“Es por ello que vamos a presentar en el Concejo Deliberante una iniciativa parlamentaria para reducir los salarios de los concejales, y vamos a invitar al resto de los funcionarios políticos, a actuar de la misma manera”, insistió.

La propuesta incluye reducir en un piso del cinco por ciento el salario básico de los concejales, y con ello la baja en los distintos componentes del salario.

Ese porcentaje podría ser superior, de acuerdo a lo que se resuelva en la discusión parlamentaria que se iniciará cuando el proyecto comience a ser debatido en el marco de las comisiones.

El proyecto de ordenanza agrega que el dinero descontado de los sueldos de los concejales, y de los funcionarios públicos que se sumen a la iniciativa, sea destinado exclusivamente a fortalecer las políticas que la Municipalidad destina al desarrollo social, como por ejemplo, las Becas Pie para estudiantes, los subsidios sociales, o destinos específicos que puedan surgir en el marco de la ordenanza.

“Soy una convencida que la clase política debe dar el ejemplo, y evitar utilizar solamente la voz y la pluma para cuestionar y denunciar, llevándose más de medio millón de pesos al bolsillo, entre sueldos y viáticos, por mes”, cuestionó Molinari.