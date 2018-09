Asumió como juez de Juicio Marcelo Alvarez

La toma del juramento estuvo a cargo del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Enrique Mansilla, y contó con la presencia de la vocal del STJ Liliana Piccinini junto al Procurador General Jorge Crespo.

Marcelo Álvarez se desempeñaba como Fiscal General quien será reemplazado por Fabricio Brogna, actual Fiscal de Cámara, quien asumirá en los próximos días.

Estuvieron presentes funcionarios judiciales, empleados, familiares y amigos.

El presidente del STJ, Enrique Mansilla, dio la bienvenida a los nuevos funcionarios y brindó unas palabras: “quiero felicitar al Dr. Álvarez, por lo que ha sido su trayectoria, por la impronta, por la dureza, que ha dejado en el cargo, un cargo tan complicado y difícil como es ser el Jefe de los Fiscales de toda la provincia. La cual lo he visto recorrer con absoluto compromiso, mucha responsabilidad y con enorme humildad. He estado en reuniones en toda la provincia, donde he pasado momentos difíciles y por eso quiero hacerlo público y reconocer lo que ha sido su labor”.

Más adelante, agregó: “Estamos seguros que conjuntamente con el resto de los integrantes del foro va a formar un excelente equipo y va a nutrir realmente de su experiencia, de su conocimiento, lo que es el buen foro, nuevo foro que tenemos en la Primera.”.

Por último, el titular del STJ añadió: “al Dr. Álvarez Costa le damos la bienvenida al Poder Judicial, sabemos que viene del Poder Judicial de La Nación, que viene con esa experiencia invalorable que tiene el haber trabajado en la trinchera, sabemos que va a traer todos sus conocimientos, su experiencia, sus ganas y su entusiasmo. (…) Desde ya que estamos convencidos y le auguramos el mejor de los éxitos, en un área también muy delicada como es la defensa penal, por lo general para gente que no está en condiciones de solventar una defensa diferente, una defensa particular”.