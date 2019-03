Anunciarán un nuevo incremento salarial para los estatales anticipó Aguiar

Aguiar que participó este miércoles de la sesión de la Legislatura donde se aprobó el pase a Planta de unos 3.000 contratados, este jueves por la mañana anunció el acuerdo desde Capital Federal, previo a un encuentro del gremio a nivel Nacional en Misiones.

Su posteo fue el siguiente: “Muy Importante – Hoy se pueden conocer nuevos anuncios salariales para más de 13.000 estatales. Hemos firmado desde ATE con el Ejecutivo un acuerdo de jerarquización del empleo público sin precedentes y que nos deja muy por encima de la inflación. El poder construido con lucha lo ponemos al servicio de todos”.

ATE acuerda jerarquización para 12.900 estatales con adicionales desde $2300 hasta $4600

Los fuertes aumentos salariales para los agentes públicos tendrán impacto inmediato con los haberes de marzo

Luego de los insistentes reclamos llevados adelante por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), finalmente el sindicato firmó con el ministro de Gobierno Luis Di Giacomo un acuerdo para una importante jerarquización que alcanzará a más de 12.900 empleados públicos y permitirá obtener aumentos salariales que producirán una recuperación de los ingresos muy por encima de la inflación prevista para esta primera parte del año.

El entendimiento rubricado por Aguiar en la Casa de Gobierno será ratificado y refrendado hoy por el Consejo de la Función Pública en una reunión convocada a las 10 horas en la sede de ese organismo.

“Nuestro trabajo en la administración pública comienza a ser reconocido y a valer de verdad. Si al aumento de los títulos profesionales, le sumamos ahora estos adicionales para los casi 13.000 trabajadores comprendidos en la ley 1844 que no percibían ningún plus por productividad, estamos frente a una jerarquización sin precedentes en el Estado rionegrino. No sé si habrá existido otra época en la que, en tan poco tiempo, se hayan alcanzado tantas mejoras y beneficios para todos los trabajadores”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Las partes decidieron la creación de adicionales salariales que tendrán aplicación inmediata con los haberes de marzo y que son de $2600 para las categorías que van de la 1 a la 7, $3150 para las categorías de la 8 a la 11, $3700 de la 12 a la 16 y $4300 para la categoría 17 y las superiores a esta.

El Poder Ejecutivo y ATE estipularon también que estos adicionales sean incrementados cada vez que se produce un aumento de salarios, para que mantengan su valor y, en este aspecto, ya se contemplará de manera retroactiva el 3% otorgado en enero y el 7% de marzo.

En esa línea, ya pueden conocerse las sumas que por estos nuevos conceptos recibirán los trabajadores en mayo cuando se complete el 5% de aumento ya acordado, quedando en $2700 (categoría 1 a 7), $3300 (8 a 11), $3900 (11 a 16) y $4.500 (17 y superiores).

Desde ATE se destacó este esquema de nuevos adicionales que se otorgará a los empleados bajo el régimen de la Ley 1844, salvo aquellos que perciban algún tipo de plus por productividad, indicando que se trata de una jerarquización sin precedentes en el Estado rionegrino.

Por último, el gremio requirió que se fije de manera inmediata una nueva fecha para dar continuidad a negociaciones similares con los trabajadores agrupados en las leyes aún no abordadas.