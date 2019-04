La UPCN, desde el encuadre legal gremial hizo un amparo sobre la reforma de la Ley 3052 que se plantea en contradicción de las leyes nacionales y la Constitución, dando ‘igual’ participación a dos gremios que tienen ‘muy distintas’ cantidades de afiliados y por ende, deberían tener diferente representación en los estamentos de discusión y aceptación salarial, pero el STJ provincial consideró que eso ‘no tiene importancia’.

Desde UPCN decimos que si la tiene, porque igual voto significó para los trabajadores que otro dirigente apruebe una rebaja salarial sin siquiera un indicio de la provincia de declararse en emergencia, o sea, esta Ley, despareja y antidemocrática en la representación frente a gobierno/patronal, hizo posible que hoy el colectivo de trabajador@s del Poder Ejecutivo de Río Negro tenga en un contexto inflacionario y de depreciación de la moneda tremendo un -42 % de descuento en sus salarios.

La UPCN superó ya los 16000 afiliados provinciales, duplicando al otro gremio que tuvo la misma representación para decirle SI al ajuste que aplicó el gobernador Weretilneck sobre nuestros salarios.

“El actual gobernador se enojó conmigo porque no le acepté el ridículo 15% para 2018 alejado entonces de los pronósticos inflacionarios que incluso superaron lo que se decía en abril”, dijo el secretario general de la UPCN, Juan Carlos Scalesi y agregó que “en ese momento Weretilneck me dijo ‘no puedo tener quilombo este año te pido que aceptes’ y yo le dije que no, que no se puede aceptar esa miseria para los trabajadores, que es hacer un recorte en el salario llevándose de arriba la responsabilidad de esa decisión”.

“Lo primero que hizo entonces el gobierno es, como en época de la dictadura, sacar el aumento por decreto y luego reformó la Ley para incluir en igualdad de condiciones (aunque no tienen igual cantidad de afiliados) a los dos gremios y lo demás lo sabemos… Aguiar aceptó toda la propuesta de rebaja salarial y los trabajadores nos encontramos llenos de deudas y con muchos compañeros por debajo de la línea de pobreza”, expresó el gremio.