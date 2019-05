Así lo anunció el titular de la cartera, Luis Miguel Etchevehere, en una reunión con frigoríficos exportadores, donde aclaró que la norma tendrá en cuenta las ventas externas de cada una de las empresas a la hora de la adjudicación.

Además, adelantó que de las 29.500 toneladas dispuestas que tendrán como destino el mercado europeo se continuará con la distribución del 90% para la industria y el 10% para los proyectos conjuntos entre productores y plantas procesadoras.

La iniciativa, que entraría en vigencia en junio, busca “darle previsibilidad y seguridad jurídica a la industria”, explicó el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra, en declaraciones a la agencia Télam.

LOS DETALLES

Según trascendió, en el ciclo 2019/20 para el reparto se mantendrá el esquema vigente, que contempla la performance exportadora de Cuota Hilton que tuvieron los distintos frigoríficos durante ese año en relación a los valores FOB y certificados de la Secretaría de Agroindustria.

En tanto, durante los períodos 2020/21, 2021/22 y 2022/23 se considerará la performance exportadora que tuvieron las firmas para todos los destinos de exportación de los tres períodos inmediatamente anteriores ponderados: el primer año al 50%, el segundo al 30% y el tercero al 20%.

Paralelamente, se creará un Fondo de libre disponibilidad, para el remanente adjudicado pero no exportado de empresas que no quieran tomar parte de lo adjudicado o que vayan renunciando a la Cuota durante el ciclo, o también de los que al 1° de febrero no hayan exportado el 60%. “Las empresas que cuentan con un cupo y cumplen con lo establecido en la Cuota Hilton podrán acceder a dicho remanente”, explicaron desde Agroindustria.