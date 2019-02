Accavallo quiere juicio político para Weretilneck por intentar la “re-re”

El presidente de la fuerza, Julio Accavallo, consideró que “muy grave” que Weretilneck “intente violar la Constitución para perpetuarse en el poder, por lo que impulsa que, después de las próximas elecciones, la Legislatura de Río Negro inicie un juicio político al mandatario”.

Violar la Constitución

Desde el Frente Grande se recordó que el artículo 7 de la Constitución Provincial señala que “en ningún caso y por ningún motivo el Pueblo y las autoridades de la Provincia pueden suspender el cumplimiento de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas en ambas”.

Asimismo indicaron que el artículo 150 especifica que el gobernador puede ser denunciado ante la Legislatura por “incapacidad física o mental sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, por delitos comunes o por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.

“En este caso resulta claro que es un delito y una falta de cumplimiento de los deberes intentar violar la Constitución para permanecer en el cargo, en este sentido es muy clara la impugnación judicial presentada por el apoderado del FPV, a la cual nosotros adherimos” afirmó Accavallo.

Inhabilitado

El escrito plantea que: “Weretilneck desde el día 1° de enero de 2012 asumió plenamente como Gobernador de la Provincia, habiendo prestado juramento como tal en fecha 3 de enero de 2012 y desempeño su primer mandato como Gobernador hasta el 10 de diciembre de 2015, en el cual asumió su segundo mandato como Gobernador hasta el 10 de diciembre del corriente año. En efecto, debe considerarse que Weretilneck fue reelecto como gobernador y se encuentra inhabilitado para un tercer mandato”.

¿Reelección indefinida?

En la presentación de impugnación se sigue fundamentando que “en el supuesto, que no compartimos, de considerarse que el primer mandato de Weretilneck fue como Vicegobernador y que el segundo mandato fue como Gobernador, también caería en la prohibición reseñada por haberse sucedido recíprocamente desde el cargo de Gobernador hacia el cargo de Vicegobernador.

Accavallo recordó que el escrito señala que, aún considerando el primer mandato de Weretilneck como de vicegobernador, “si pensamos que el artículo 175 fue diseñado por el constituyente para limitar los terceros mandatos, ¿es posible pensar que se autorizara el caso de Weretilneck –un mandato como vicegobernador y dos como gobernador-, y no el de una persona que fuera dos veces gobernador y luego intentara ser vicegobernador, y peor aun que de dicha interpretación se derive la reelección indefinida? Claramente, la respuesta a dicho interrogante utilizando cualquier método de interpretación jurídica que se intente, nos arriba a la única conclusión: el artículo 175 de la C.P impide tanto los terceros mandatos en cualquier combinación y por supuesto, la reelección indefinida”.

Romper o respetar la institucionalidad

Sobre el pedido de juicio político al gobernador el presidente del Frente Grande detalló: “sabemos que por la actual composición de la Legislatura rionegrina es muy difícil que prospere el juicio político, pero igualmente nos parece que debe presentarse para que se debata y se genere un antecedente en nuestro parlamento sobre esta intentona de violación de la Constitución. También debe servir para advertirle en el futuro a otras autoridades provinciales que intentar romper la institucionalidad además de consecuencias judiciales puede significar la destitución del cargo y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos”.

“Creemos que esta presentación se debe realizar después del 7 de abril para demostrar que no es para correr con ninguna ventaja electoral, sino que es para que se reafirmen los límites que debe respetar un funcionario electo. No debe dar lo mismo perpetuarse en el poder o respetar los dos mandatos establecidos, no debe dar lo mismo que un gobernante por su ambición de poder rompa la institucionalidad o asuma sus límites, en definitiva no debe dar lo mismo respetar o no la Constitución” finalizó Accavallo.