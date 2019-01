“1000 pesos de ayuda para una canasta escolar de 9000 pesos”

En medio de la tremenda rebaja salarial que sufrimos los trabajadores de la Administración Pública de Río Negro, la patronal encabezada por Weretilneck tiene la desvergüenza de salir a ‘promocionar’ un 300% de aumento (1000 pesos) en concepto de ¿ayuda? escolar para las familias. “La tomada de pelo indigna cuando, además, a partir de la peor negociación en años, iniciamos este 2019 con un 25% menos de salario”, dijo el secretario general de la UPCN Juan Carlos Scalesi.

Incluyendo un guardapolvo de los más económicos y una lista básica de elementos (muy básica), el desembolso por cada niño para el inicio escolar rondará en los 4000 pesos.

Para completar la canasta (con instrumentos de geometría, reposición anual, zapatillas y los libros más elementales de actividades), las familias deberán desembolsar un promedio de 9000 pesos. Todo esto con salarios devaluados y mientras el gobierno invierte millones en un espectáculo deportivo de automovilismo.

La educación debe ser una prioridad, aún en épocas de crisis, y es la base de todo gobierno con intenciones serias a la hora de pensar un proyecto de provincia. Nuestro gremio entregará este año a sus afiliados más de 100.000 artículos escolares de la mejor calidad, haciendo un gesto solidario de todos para con las familias con hijos en edad escolar, porque pensamos que la educación de nuestros hijos es un pilar fundamental de una mejor sociedad.

“No tienen vergüenza, realmente”, agregó el secretario general de la UPCN “hablan de un 300% de aumento de un concepto -que apenas son 1000 pesos- para enfrentar un gasto anual de las familias que, de mínima, quintuplica dicha suma y cuando los sueldos no alcanzan para llegar a mediados de mes. Y esto no es discurso, que se acerque cualquier funcionario a visitar a las familias de los trabajadores y verá cual es la situación: de emergencia para los agentes de la categoría 1 a la 8, cuyo ‘gran aumento’ será de 435 pesos”.

Por otro lado, las asignaciones familiares quedaron estancadas, no alcanzan a las nacionales y son apenas migajas. “Este gobierno pretende seguir engañando a los compañeros y a toda la sociedad con anuncios ridículos –expresó Scalesi-; demostró ser enemigo de los trabajadores, me usa como pretexto mientras hizo la peor rebaja salarial, sin asumir ninguna emergencia. Y por más humo que tire con propaganda, a la gente no le alcanza para comer”.