El gobierno de Río Negro viene manejándose con oscuras estrategias que, sin importar quien caiga, usa para sacarse de encima los conflictos y llevarlos a otro lugar.

Y los que se perjudican en medio de todo esto son los trabajadores. Pero los trabajadores no somos tontos.

Este 2018 no viene siendo un buen año para los compañeros que llevan adelante la Administración Pública rionegrina.

Y el malestar no tiene que ver con la afiliación a uno u otro gremio, sino con la realidad de no llegar a fin de mes, de tener todas las cajas de ahorro en rojo para poder llevar adelante la economía de las familias.

El poder adquisitivo de los salarios de todos (servicio de apoyo, administrativos y profesionales, afiliados o no afiliados) se diluye a pasos agigantados desde el año pasado. La UPCN viene planteando desde hace meses esto al gobierno, pero el gobernador Weretilneck no escuchó las demandas e impuso por decreto un aumento salarial infame, que usó como estrategia de negociación para incluir a Ate en la función Pública (como si no hubiera otra manera de hacerlo).

A la vista de todos quedó como el gobernador Weretilneck se ‘alió’ a un puñado de violentos y mentirosos (porque sabemos que no todos los trabajadores de Ate lo son) que buscan un lugar de participación en las instituciones (a Ate le corresponde, de acuerdo a la cantidad de afiliados en esta AP, pero estos dirigentes arrebatados y embusteros no creo que representen a muchos trabajadores que ponen el hombro día a día para llevar los servicios a la ciudadanía) y en vez de proponerles incluirlos sin mediar la discusión de los aumentos salariales, negoció ese mísero aumento por un lugar en la Función Pública de quien quemó banderas, atacó violentamente a varios y hasta llevó a terapia intensiva a otro trabajador del Estado.

Es en este marco que se da la reforma parcial de las leyes 3052; 3487 y 4294 que se llevará adelante el próximo miércoles 9 de mayo en la Legislatura de Río Negro. Y no deberíamos engañarnos los trabajadores, esta reforma no tiene base en una intención ‘democratizadora’ del gobierno (un gobierno que impone un aumento miserable por Decreto no es precisamente democrático) sino en sacar el conflicto de la calle e incluso en trasladarlo a los propios trabajadores, para que se peleen entre ellos.

La UPCN no va a pelear con otros trabajadores, pero sí va a defender la representatividad real en los estamentos institucionales donde se dan las discusiones por el salario. Sin dar NI UN PASO ATRÁS en los reclamos y demandas, ni poner NUNCA cuestiones institucionales en la mesa donde se discuten los salarios, el bienestar de los trabajadores y de los integrantes de las familias de los estatales.

La UPCN siempre antepuso el diálogo y la discusión y seguiremos en esa línea, pero DEFENDEREMOS NUESTROS DERECHOS como sindicato mayoritario. Nos gustaría estar en este momento asistiendo a la creación de una Ley de Convenio Colectivo de Trabajo, que sería mucho mejor para todos los trabajadores, pero nos vemos en la tesitura que el propio gobierno, en una movida política maquiavélica, nos puso a todos los trabajadores, buscando que, más allá de las afiliaciones y elecciones personales de uno u otro gremio, nos peleemos entre nosotros en vez de buscar lo mejor para nuestros representados. Y lo mejor, SIN DUDAS, no es esto, ni aceptar el miserable aumento por decreto, ni el divide y reinarás, ni la asociación acomodaticia con ciertos dirigentes violentos y mentirosos.

Son muchos los compañeros que nos piden estar el miércoles 9 de mayo en la Legislatura, todos juntos en el momento de tratamiento de la reforma de las leyes. Son muchos los que nos piden venir desde el interior porque, según las propias palabras de algunos compañeros ‘no nos gusta la violencia, pero sí somos conscientes de nuestros derechos y de cómo defenderlos’. Este martes, en Viedma eso hará la UPCN.

Los gobiernos van y vienen, la UPCN tiene en su seno trabajadores de todos los colores políticos, no nos importa eso, pero somos todos conscientes de ser trabajadores, de nuestros derechos y su defensa. Los gobiernos pasan, algunos nos atropellan y otros son respetuosos de la democracia, pero los trabajadores quedamos y luchamos SIEMPRE, gobierne quien gobierne. La UPCN lucha sin mentir, sin intentar echar humo sobre la realidad de los que hacemos la Administración Pública día a día. La UPCN propone instituciones, leyes, mejoras para todos. Bienvenidos sean quienes se acoplen a la defensa real de los intereses de los trabajadores, pero el respeto entre los de una misma clase se da por la consciencia de pertenecer a ella.

Quienes somos parte de la UPCN defenderemos este miércoles nuestros Derechos gremiales, conseguidos en años de militancia en todo el territorio. No necesitamos pelearnos con el compañero de oficina para defendernos. Nos defendemos desde lo conseguido con años de lucha, diálogo, buena administración, sin mentir sobre número de afiliados, ni permitir un mísero aumento para obtener algo como gremio.

Defenderemos lo logrado.