UPCN convocó a los trabajadores públicos a realizar una retención de servicios este miércoles

Hasta el mes de junio la inflación patagónica alcanzó el 17% (incluso hay productos y servicios que superan ampliamente ese aumento), mientras que los salarios en ese tiempo aumentaron un 7%, dice UPCN en un comunicado.

“Nuestros salarios se están licuando a pasos agigantados, la patronal Estado financia los aumentos en cuotas, mientras las facturas del gas la luz y el supermercado nos venden de contado y, en el mejor de los casos, si financiamos con tarjeta, esta debe pagarse en tiempo y forma porque si no sufrimos intereses siderales”.

“El gobierno debe tener en cuenta que la planta de estatales se mantiene estable desde hace muchos años, por lo que el cálculo del pago de salarios y aumentos es algo que debe estar considerado seriamente en los presupuestos y no puede dejarnos a los trabajadores sujetos a “en función de las posibilidades , vamos a hacer el mayor esfuerzo posible”, como dijo quien lleva adelante el Ministerio de Economía, que pone indirectamente la responsabilidad en el propio trabajador y en su ‘comprensión’ de una situación resultado de la mala administración de los recursos. Los trabajadores de la Administración Pública somos quienes recibimos los salarios más bajos de los tres poderes y eso también debe considerarse, hay compañeros que realmente no cubren con su salario mensual ni una quincena de sus gastos familiares en la coyuntura económica actual”.

Por otro lado, desde la UPCN consideramos que el gobierno, en su responsabilidad patronal, no puede salir a ‘publicitar’ el pago de indumentaria, recategorizaciones o asignaciones como un logro. No. Esos son Derechos conseguidos hace años por los trabajadores de la Administración Pública y un deber del Estado cumplirlos en tiempo y en forma. La indumentaria debe pagarse y, según la Ley, estar acorde a la adquisición de dos mudas completas de ropa de trabajo (cosa que aún con aumentos está muy alejada de la realidad); las recategorizaciones deben ser automáticas, eso dice la Ley, deben pagarse en una vez y no en cómodas cuotas cada vez que el gobierno tenga a bien decidir su pago. Las asignaciones, aún con aumentos, están muy por debajo de lo que paga Nación, que tampoco son las ideales ni cubren los gastos para las que fueron creadas y reconocidas incluso como un Derecho Fundamental a nivel universal.

Entonces, el Estado en su rol de empleador, debe tener en cuenta todo esto a la hora de calcular el presupuesto y, si no puede hacer frente a los compromisos, debería declararse en emergencia, porque somos los trabajadores (y muy particularmente los de la Administración Pública, con salarios muy bajos) quienes estamos financiando los desmanejos administrativos de quienes tienen la responsabilidad de gestionar bien y con previsión.

Por esto y para que el gobierno visibilice que el reclamo no es caprichoso, sino real, porque las urgencias de los trabajadores son reales, es que convocamos a una retención de servicios servicios para este miércoles 15 de 10:00 a 13:00.