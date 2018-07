UnTER cuestiona el estado de algunos edificios

El Departamento de Salud de UnTER presentó un extenso informe al Ministerio de Educación y Derechos Humanos, durante la primera semana de julio, sobre la situación edilicia de las instituciones educativas en Río Negro, con las tareas más urgentes a resolver, en particular durante el receso escolar para garantizar la vuelta a clase en espacios pedagógicos seguros, con personal calificado para el control y certificación de terminación de los trabajos. Pese a los anuncios mediáticos, en este primer día de clase, se observa que poco o nada se ha concretado.

“Si bien el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, publicitó una serie intervenciones y obras de refacciones, no llegaron a cubrir las necesidades propias de cada establecimiento, muchos de ellos con reclamos de larga data o producto del deterioro de los edificios escolares ante las intervenciones a destiempo con reparaciones precarias que solucionan solo lo emergente”, dice UnTER.

“Delegados de Salud de UnTER, se solicitaron reuniones con cordinadores zonales y el área de infraestructura correspondiente, para trabajar en forma directa sobre los problemas de cada zona, comprometer a los responsables con una planificación de obra adecuada y establecer un cronograma de trabajo. En algunas localidades se pudo llevar adelante mientras que en otras hubo ningún tipo de respuesta.

En este contexto, debemos recordar que durante el primer semestre se han perdido innumerables días de clase, por ello, el proceso de enseñanza y aprendizaje se interrumpe periódicamente a causa del deterioro de los edificios escolares. Esta situación ha sido denunciada por UnTER de manera sistemática y permanente, porque tiene que ver con la falta de mantenimiento sostenido y planificado que se agudiza, principalmente, en esta época del año. Sumado a esto, la falta de mecanismos de control ha expuesto a las comunidades educativas a situaciones de riesgo de vida, por pérdida de gas o fallas eléctricas. Tal como paso en escuelas Primaria Nº 5 y ESRN 39 de Guardia Mitre, donde estudiantes se intoxicaron con monóxido de carbono en Junio y todavía no se tienen precisiones de cuándo será el reinicio de las actividade educativas.

Ratificamos que la situación que padecen muchas de las escuelas rionegrinas es crítica, así lo probamos en cada informe que se presenta con la documentación correspondiente a cada reclamo. El contacto directo generado por Delegados y Delegadas de Salud, en sus recorridas periódicas a las instituciones permite observar la realidad que padecen las comunidades educativas, mirada que, por lo general, dista mucho de lo que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, edita para hacer propia versión y comunicar mediáticamente.

A continuación se detalla por Zonas relevadas, la situación respecto al mantenimiento y trabajos realizados, escasos o nulos, durante el receso invernal:

· Alto Valle Este: Roca- Fiske Menuco, mantenimiento mínimo, con poco personal, continúan trabajando solamente dos empresas para más de 100 edificios, esto no alcanza a cubrir la demanda, por lo tanto, muchos arreglos necesarios quedaron sin resolver.

Otro aspecto a tener en cuenta, tiene que ver con las demandas de obras como refacciones, ampliaciones y/o construcciones en las Escuelas Primarias 286 y 364, ambas de Jornada Completa la 364 de Jornada Extendida, que requieren mas espacios de trabajo y no resulta pedagógicamente adecuado la refuncionalización de lugares para el desarrollo de actividades escolares.

Villa Regina: Desde hace un tiempo solo se atienden las urgencias, situación que suma tiempo y deterioro a las problemáticas cotidianas, como en el Jardín N°28, donde el 3 de junio se suspendieron las clases por pérdida de gas, Camuzzi retiró el medidor y pasados dos meses aún no se resolvió la situación.

· Alto Valle Oeste : Cinco Saltos Recién el 25 de Julio se resolvió el contrato de una empresa para mantenimiento, por lo tanto no se resolvió la mayoría de los problemas expuestos en la ESRN N°72 por la falta de calefacción, problemas de infraestructura, cloacasy postergación en obras, problemáticas de vieja data, que se agravan en la época invernal y que motivaron la movilización de la comunidad educativa en junio.

Cipolletti: el mantenimiento no llego a cubrir las demanda realizadas por la mayoría de las escuelas. El Jardín 127 de Fernández Oro, funciona en las instalaciones del Club Fernández Oro, por la demora en la finalización del edificio propio.

Allen: En esta localidad, se declaró a emergencia edilicia, para graficar el panorama basta con realizar un recorrido histórico de la escuela Especial Nº2 , hoy perdió casi dos meses de clases, la falta de mantenimiento determinó el retiro de medidor de Camuzzi, secgún la Coordinación, se demorará una semana más el reinicio de actividades.

Mientras que la ESRN N° 71 reiniciará las actividades en una semana, en la Escuela Primaria N°23 no se finalizaron las obras comprometidas, pese a que estuvo más de un mes sin clases. Tampoco se tienen precisiones por la continuidad de las obras en el Jardín 127 , ni en el CET 14 . Además, en la Escuela Primaria N° 369 de Jornada Completa, esta semana no funcionará el comedor por falta de pago a proveedores.

· Andina : Bariloche: Sin mantenimiento, porque desde febrero no hay empresas contratadas para tal fina. La Escuela Primaria Nº 298 sigue en situación crítica por el techo y la falta de desagües pluviales situación ya denunciada, en numerosas oportunidades.

El Bolsón: El Jardín N° 46 no inicio actividades por falta de mantenimiento

· Sur I Comallo: Sin arreglos ni mantenimiento en Escuela Primaria Nº 73, ESRN 26 y en la Residencia Masculina Nº 304 de Nivel Medio, no se colocaron las canaletas, no se realizó el pozo ni las obras que estaban aprobadas para la cocina. En el Jardín Nº 89 no se realizó la instalación del teléfono ni la conexión a Internet, condiciones necesarias para el funcionamiento escolar, como por ejemplo, envío de licencias. En la ESRN N 26 Solicitan precisiones respecto a la ejecución de dos aulas y laboratorio, que reclaman desde el año pasado, para poder desarrollar actividades acordes a la modalidad qe cursan.

Tampoco se realizó mantenimiento en las a zona Rural : Escuela Hogar N 72 de Cañadon Chileno y Escuela N 174 de Blancura Centro periodo Septiembre Mayo y Febrero Diciembre.

La situación de la Escuela Primaria N 73 es realmente preocupante, en lo edilicio tienen humedad y caída de revoque en paredes de baños, filtraciones en el SUM, roturas de paredes de durlock. Desde lo social, aumentó la cantidad de niñas y niños que requieren del comedor, pero no se incrementaron las reciones de alimento y el nutricionista, envió las sugerencias de menú por correo electrónico

En la Residencia Masculina, estudiantes del Paraje de Anecon no pudieron ingresar todavía por dificultades con el transporte, debido a que ni el Municipio, ni la empresa contratista cuentan con un vehículo adecuado, situación denunciada en reiteradas oportunidades.

Jacobacci : Escuela Especial N° 23, aún no se terminó el baño, ni se construyó el aula que falta de acuerdo al plano original. Jardín Maternal N° 25 : Se ejecutaron los arreglos necesarios con el plan de “Primera infancia”, pero falta finalizar la pintura exterior y el recambio de pisos en la dirección. Escuela Primaria Nº 356: Se realizó el recambio del piso de la totalidad de las aulas y arreglos en baño de niñas, según compromiso asumido falto recambio de las puertas de ingreso , en función de la demora en los trabajos las clases iniciarian el día martes 31.

Atlántica y Valle Inferior

Guardia Mitre : Escuelas Primaria N° 5 y ESRN 39:Comparten edificio, Camussi cortó el gas, después que estudiantes se intoxicaran por una falla, continúan sin clases, tampoco hay fecha para el reinicio de obras del nuevo estableciminto. En el Jardín Maternal 9, se colocaron las luces pero no se arreglaron las filtraciones en el techo, con el riesgo eléctrico que puede generarse.

Valle Medio : No iniciaron las clases en la ESRN 47 por recambio de equipo de calefacción, mientras que en la Escuela Primaria N° 330, no cumplieron con el compromiso de cambiarlo.

Gral Roca-Fiske Menuco, 30 de Julio de 2018

Claudia Asencio, Secretaria de Salud en la Escuela-

María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura

Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización

Marcelo Nervi, Secretario Adjunto

Patricia Cetera, Secretaria General