“Todos los trabajadores repudiamos firmemente la actitud irrespetuosa por parte del dirigente Rodolfo Aguiar”

“Los trabajadores del IPAP en un comunicado enviado por UPCN; expresaron, “nos vemos en la tesitura de salir a contestar a un dirigente gremial que ataca nuestra labor cotidiana, la historia y el compromiso institucional de diez años de este organismo.

Primero, le decimos que el IPAP es una institución que trabaja seriamente sobre las propuestas de formación y capacitación, con muchas cosas para seguir mejorando, como todos los organismos, pero con la energía en función de ofrecer a todos los agentes públicos propuestas para el mejoramiento de su carrera laboral en igualdad de oportunidades para todos y que redundan, además en el fortalecimiento y mejora de los servicios que el Estado presta a sus ciudadanos.

Consideramos una falta de respeto, presentarse mediáticamente a las patadas (verbales, en este caso, pero la pulsión parece ser la misma) diciendo que “se terminó la joda”, faltando el respeto a decenas de estudiantes (trabajadores del Estado) que han sacado una carrera o el secundario con esfuerzo y constancia y a todos los agentes que trabajan en el IPAP, que día a día sostienen los aspectos que hacen a este instituto, desde los logísticos básicos, hasta los académicos, curriculares, de planificación, administrativos, de asistencia y acompañamiento pedagógico en todas las propuestas formativas y de capacitación a los agentes del Estado provincial; etc. y que además llevan adelante, cotidianamente, todas las tareas de este organismo que, con un mínimo de personal, ofrece una herramienta con gran valor de uso a todos los trabajadores y a la sociedad.

Por otro lado, queremos resaltar que ese discurso del dirigente de ATE es para la tribuna, porque lo que expresó hacia afuera (los medios) no es lo que verbalizó aquí. este dirigente se reunió con el presidente del Directorio y luego fue a ver la camioneta del instituto. Las fotos que muestra son al lado del vehículo y en una reunión, no hay registro en imágenes de él charlando con los trabajadores, ni preguntándoles por su trabajo y las tareas que aquí se realizan, porque no recorrió las oficinas. Esto nos da pie para preguntarnos ¿A partir de ahora esta persona se manejará de esta manera irresponsable e hipócrita? ¿Tiene un discurso hacia afuera y otro hacia adentro? ¿Son maneras de ser parte de una institución que ofrece ni más ni menos que oportunidades de formación a TODOS los trabajadores de la Administración Pública, Municipios e incluso otros poderes del Estado a partir de convenios?.

No dejaremos pasar por alto esta actitud “patoteril” y cuasi mafiosa y expresar que, como trabajadores, no permitiremos ningún “apriete” ni falta de respeto de ningún dirigente. Este instituto, que surge de la unión del trabajo de un gremio y el gobierno provincial, y que, más allá de las diferentes coyunturas que vivió en estos diez años de camino, de esfuerzos colectivos y constantes, jamás le pidió a ningún estudiante ni trabajador la afiliación a tal o cual sindicato. El IPAP es el resultado de un concienzudo y digno trabajo gremial de propuestas, pero no una herramienta para hacer política sindical y ‘apriete’.

El IPAP trabaja para el Estado y sus agentes, para mejorar los servicios que prestamos a la sociedad y ofrecer mejorar la carrera de todos los trabajadores. Nuestra experiencia es reconocida a nivel nacional como pionera en la formación de agentes públicos. Trabajamos para mejorar y seguir proponiendo, sin extorsiones de ningún tipo.

Todos los trabajadores repudiamos firmemente la actitud irrespetuosa por parte del dirigente Rodolfo Aguiar de la que fuimos destinatarios en este miércoles. Este dirigente y quien lo acompañó a la reunión en el IPAP, la señora Selva Sánchez, debería venir a dar explicaciones a los trabajadores, pedirnos disculpas y explicarnos, de frente, los exabruptos vertidos sobre nuestra tarea y la institución donde trabajamos. Su retractación también debería ser pública por medios y redes donde nos destrató”.