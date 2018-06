Luego de la decisión del juez de garantías, Adrian Dvorzak, de no hacer lugar al sobreseimiento de Hilda Paileman, en Lo Principal habló Carlos Salicioni, el padre del menor atropellado.

“Es una mezcla de sensaciones”, definió el padre de Franco, sobre la audiencia que se realizó durante este martes.

En este aspecto, Carlos Salicioni resaltó: “Todo lo hecho no fue en vano, tenemos la convicción de que la culpa fue de Hilda Paileman”.

“La culpa no fue de mi hijo, hubo un descuido al volante de Hilda Paileman”, agregó.

Respecto a los pedidos que realizarán contra el fiscal Puntel, a quien le rechazaron por segunda vez el sobreseimiento de la imputada Hilda Paileman, Carlos sostuvo que “su alejamiento de la causa sería ético y moral”.

“Lo noto como que me patea en contra. Él va a morir con la de él, y para mi que no investiga nada, hubo un montón de pericias que no se habían ni analizado antes de su pedido”, continuó.

Vale recordar que el hechos ocurrió el 4 de agosto del 2014, en el barrio Ceferino de Viedma.

“Son cuatro años de dolor, de bronca. Esto fue un asesinato y no un accidente, una señora imprudente le sacó la vida a mi hijo”, expresó por último.