Ser Fiscal General “es una decisión absolutamente personal y vamos a ver como resulta”

El ministro de Seguridad de Río Negro dijo estar “muy cómodo” en el gobierno provincial pero “decisiones personales y de índole profesional hacen que me haya presentado en el concurso”.

El ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Gastón Pérez Estévan se postuló para concursar la Fiscalía General, compitiendo con un fiscal de cámara de la primera circunscripción y otro fiscal de General Roca.

“Es una decisión personal, es un lugar que me parece que se puede trabajar con lo que nosotros venimos haciendo hace un tiempo” dijo a La Mañana de Radio Seis.

“Me parece que el trabajo coordinado con la justicia es una cosa que este ministerio lo lleva con su función diaria” agregó.

“Yo me recibí de abogado, es una decisión absolutamente personal y vamos a ver como resulta. Para eso se tienen que rendir exámenes y entrevistas, hay que sortear algunas etapas del procedimiento, pero no hay ningún apuro. Estoy muy cómodo trabajando en el Ministerio de Seguridad pero decisiones personales y de índole profesional hacen que me haya presentado en el concurso” explicó.