Se reunió el Consejo Provincial y la Mesa del Congreso del Partido Justicialista de Río Negro

En la reunión, ampliada a Diputados Nacionales, Legisladores Provinciales e Intendentes y Concejales, se trataron cuestiones administrativas del partido que fueron aprobadas por unanimidad. Al finalizar, suscribieron el siguiente documento:

Consejo Provincial y Mesa del Congreso del Partido Justicialista Distrito Río Negro

Somos herederos de un valioso legado: ser la esperanza de los que menos tienen. Somos las generaciones que siguieron a la Resistencia y que sobrevivieron a la Dictadura Cívico-Militar. Somos quienes aprendieron de la obra de Perón y Evita, y que alcanzaron en la década pasada los mismos logros de aquellos años felices.

Hoy nuestra patria nos exige unidad y templanza. Unidad para construir una alternativa distinta a este modelo que condena al hambre y la exclusión de tantos hermanos argentinos. Templanza, para no caer en la soberbia de anteponer los intereses personales a las necesidades del conjunto.

El gobierno de Mauricio Macri y su socio provincial Alberto Weretilneck, nos conducen a un futuro signado por una deuda impagable, la destrucción de las economías regionales, la apertura irresponsable de importaciones, la devaluación de la moneda que no es otra cosa que la pauperización de los salarios, la timba financiera que provoca el vaciamiento de las reservas, y por si fuera poco, un sistema tributario perverso que exime de impuesto a los poderosos y recarga en el bolsillo del obrero los costos del tarifazo. Describir esta penosa realidad podría llevarnos tanto tiempo como el que tienen gobernando, porque casi no hubo día en el que no tomaran medidas contra el pueblo.

Los rionegrinos ya lo saben y por eso los rechazan.

Nos toca en consecuencia asumir la responsabilidad de construir un proyecto político capaz de superar la ruina en la que dejarán el país y la provincia. Nos convoca el desafío de ser fieles a nuestra historia. Nos impulsa la voluntad de trabajar por una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.

Quien quiera venir será recibido, los límites están claros: Macri y Weretilneck, con sus políticas neoliberales, son nuestros adversarios. No habrá espacio para egoísmos, ni lugar a especuladores. La unidad que exigen estos tiempos nos recuerda que todos somos necesarios, pero ninguno es imprescindible.