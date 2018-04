Se abren en Viedma la misma cantidad de comercios que se dan de baja

En este sentido, Bonaiuto indicó que desde el área de fiscalización “se mantiene la cantidad de comercios que se van habilitando con los que dan de baja”.

Por esta razón, la cantidad de habilitaciones de locales de este año son similares a las del año pasado.

“Los comercios que cesan sus actividades comerciales, generalmente en la mayoría de los casos tiene que ver con que el comercio se traslada de lugar, o que haya construido el propio”, explicó.

Por otro lado, remarcó la falta de habilitaciones que tienen algunos locales de la ciudad de Viedma: “Se van verificando muchísimos comercios que todavía no tienen, o no comenzaron con la habilitación. Es una franja que en el conteo de los habilitados no sirve”.