“Realmente han sido los peores años que he vivido” dijo López en su declaración por el juicio de abuso

El Tribunal de juicio que en Cipolletti está juzgando por el delito de abuso sexual a Rubén López y a Luis Abramovich dispuso que la sentencia se dará a conocer el 22 de agosto a las 10 horas en una de las salas del edificio de España 742.

Lopéz declaró ante el tribunal, “Realmente han sido los peores años que he vivido, jamas tuve un antecedente, jamas estuve detenido, pero desde el 2016 a la fecha he paseado por los tribunales y no es nada agradable para mi esto”.

Este miércoles por la tarde se realizaron los alegatos en el juicio de responsabilidad. Mientras que la fiscalía consideró acreditado el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una joven y solicitó la declaración de la culpabilidad de los dos acusados, las defensas se refirieron a la teoría del caso que expusieron al principio del debate y aseguraron que no habia sido acreditada la participación punible de los acusados. En función de esos argumentos solicitaron la absolución.

Como el caso se analizó bajo el paradigma del nuevo Código Procesal, en esta etapa solo se debatió sobre la responsabilidad penal de los dos acusados. De ser hallados se realizará el juicio de cesura o juicio sobre la pena.

El juicio comenzó este lunes, con un cronograma de audiencias que se realizaron por la mañana y por la tarde. Declararon entre lunes, martes y miércoles más de una docena de testigos, peritos, médicos y psicólogos.

Apenas se inició el debate, el Tribunal integrado por los jueces Marcos Burgos, Laura González Vitale y Marcelo Gómez resolvió continuar adelante con el proceso penal a pesar de que la víctima manifestó su intención, por escrito, de desistir de su rol de querellante. La fiscalía, en cambio, como titular de la acción pública, invocó una serie de medios probatorios que le permitirían sostener la acusación.

El Tribunal, resolvió también, en función del artículo 74 del Código Procesal Penal, imponer como restricción a los medios de comunicación la prohibición de publicar o difundir el nombre de la víctima y/o cualquier otra circunstancia personal que permita su individualización. Ello en cumplimiento de la petición de la damnificada para no exponerse durante el proceso ni en forma pública. En la parte resolutiva, los jueces resolvieron además que en la audiencia se la mencionara con sus iniciales.

La fiscalía acusó a Rubén López y a Luis Abramovich por el delito de abuso sexual con acceso carnal ocurrido en la madrugada del 20 de noviembre de 2016 en el domicilio de Cipolletti donde residía el sindicalista y por entonces diputado provincial Rubén López.