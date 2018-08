Para ATE, las asignaciones familiares deben aumentar un 150%

“El ajuste que intenta aplicar Macri sobre las asignaciones familiares en la Patagonia no puede servir de excusa para Weretilneck. En nuestra provincia, estos rubros deben aumentar por lo menos un 150%. Nuestros hijos no pueden valer menos que los hijos de los estatales de otras provincias y acá hace cuatro años que no se habla de este tema tan sensible. Sólo se entiende a partir de la displicencia de los gremialistas que tenían a su cargo está demanda”, manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

La última vez que el Estado de Rio Negro aumentó el monto de asignaciones fue en 2015. Desde entonces, la inflación carcomió el poder adquisitivo del salario en un porcentaje que proyectado alcanza el 150%.

Al no haberse actualizado, el monto quedó relegado en relación a lo que pagan otras provincias argentinas e incluso el monto fijado por el Gobierno nacional en 1578 pesos.

ATE también reclamará que el gobierno de Weretilneck pague a todos los empleados públicos una deuda superior a los 51 millones de pesos en concepto de recategorizaciones adeudadas, con su correspondiente retroactividad. En el caso del Ministerio de Salud, el monto es de $36.900.000 y corresponde a 1240 agentes, mientras que en Desarrollo Social y la SENAF la suma alcanza $14.200.000 y abarca a 443 empleados.

Por último, el Sindicato insistirá en que la inflación tras la corrida cambiaria distorsionó absolutamente todas las proyecciones de principio de año y el acuerdo paritario de marzo. De esta manera, pedirá que se revise urgente el salario de los estatales.