Otros 11 testigos declararon en el juicio oral por el crimen de Solano

El debate ante el Tribunal integrado por los jueces María Evelina García Balduini, Oscar Gatti y Gastón Martín continuará el próximo martes, con más declaraciones testimoniales.

Declararon el pasado martes la hermana de uno de los siete policías imputados en el caso; una joven que participó de la organización del evento universitario que se llevó adelante en el local bailable “Macuba” la noche de la desaparición de Solano; un hombre de oficio jagüelero, quien trabajó años atrás en la estancia “La Manuela” de Choele Choel; otro hombre que fue arrendatario de la misma estancia; un efectivo policial del grupo Coer que prestaba servicio en las gamelas del Valle Medio donde se alojan los trabajadores de temporada y un comerciante propietario de kiosco y polirubro en Choele Choel.

En tanto este jueves prestaron declaración la esposa de uno de los policías imputados; la ex esposa de otro de los acusados; un vecino de Choele Choel; un ex empleado administrativo de la empresa Agrocosecha; un hombre de oficio molinero o jagüelero que trabajó en el campo “La Manuela”; un empleado policial en uso de licencia que prestaba servicio en la Unidad Octava de Choele Choel al momento de la desaparición de la víctima y, por último, un ex empleado de la empresa Expofrut. En la jornada de hoy, en tanto, estuvieron ausentes tres testigos: dos de ellos por razones laborales y otro por no haber podido ser notificado personalmente.

Por último, tal como había sido comprometido en anteriores audiencias, tanto la Fiscalía como la parte querellante anticiparon que desistirán de un grupo de testigos mediante escritos que presentarán en la próxima jornada. Tal precisión fue requerida por el Tribunal a los efectos de optimizar su tarea de emisión y gestión de las futuras citaciones, especialmente con respecto a aquellos testigos que viven en otras provincias del país.

El juicio continúa el próximo martes 15 de mayo, a las 9, en el subsuelo de la Ciudad Judicial de Roca.