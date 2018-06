“No entiendo porque me balearon la casa, mi negocio no es vender drogas sino ir a ver a mi madre”

Fue lo que dijo el ex concejal y actual presidente del Santos fútbol club en Viedma, Juan Millagúan, en diálogo con Lo Principal, en relación al tiroteo que sufrió el viernes pasado en su vivienda.

La vivienda de Millaguán fue baleada por dos jóvenes menores de edad, que se grabaron mientras ejecutaban los disparos.

“Vinieron porque alzaron una nueve, y buscan a quien tirarle”, dijo el dirigente barrial, que luego reconoció que “me duele porque son dos jóvenes que uno lo vio crecer”.

Los menores, luego de disparar contra esta vivienda, balearon otras cinco casas más del barrio Mi Bandera.

“Gracias a dios no paso nada, pero el nivel de locura al que se ha llegado no tiene explicación, no hay una justificación para hacer estas cosas”, aseguró.

En este aspecto, aseguró: “No entiendo porque me balearon la casa, mi negocio no es vender drogas, como dicen algunos, sino ir a ver a mi madre y poder tomar unos mates”.

Por otro lado, Millaguan comentó: “Tenemos un vacío desde que el pibe es detenido. Aca hay un problema que es la interna de la Justicia, uno pide una cosa y otro pide otra”.

“Cuando los jovenes son detenidos, llegan a la Justicia y quedan bajo tutela. El pibe es intocable, le preguntan que es lo que necesitan cuando deberían capacitarlo en algo”, finalizó.

VIDEO: