Luego del hecho sucedido el pasado miércoles, que culminó con un verdulero brutalmente golpeado y un taxista apuñalado, desde el municipio se analiza tomar ciertas medidas.

“El verdulero venía por Los Notros a alta velocidad y me tiró el auto encima”, comentó el taxista, que luego manifestó que “sentí un ruido en el auto, me lo embarro y lo empiezo a seguir”.

En la verdulería pararon ambos vehículos, donde se generó el primer cruce: “Frene adelante para pedirle una explicación. Este tipo se baja con un cuchillo, me agrede verbalmente y me dice que me vaya”.

“Yo salgo corriendo al auto, y doy la alerta a mis compañeros porque estaba asustado”, agregó.

El taxista, acompañado de otros trabajadores de la empresa 28 mil, siguió nuevamente al verdulero con su auto.

En calle Mayor Linares y 7 de Marzo fue el segundo encuentro. “Al verse percatado que venían mis compañeros, se da a la fuga chocando un auto de la empresa”, relató.

Minutos más tarde, el verdulero detuvo la marcha de su auto: “En la vereda de la verdulería saca el arma con la que me había amenazado, y agarra un compañero como rehén”.

“Uno de mis compañeros le pega un palazo en la cabeza. Cuando yo le intento sacar el cuchillo, él me pegó la puñalada”, manifestó.

“Mis compañeros taxistas actuaron porque mi vida estaba en riesgo”, remarcó.

El taxista agredido estuve dos días en terapia intensiva, y cinco internado en sala común. “Quizás cometí el error de seguirlo”, reconoció más adelante.

Consultado por las sanciones que podría realizar la municipalidad, a los taxistas que participaron de la golpiza al verdulero, sostuvo que “mis compañeros no tienen nada que ver, ellos actuaron después de que me pegan la puñalada”.

“Reconozco mi error, pero la Justicia debería tomar cartas en el asunto con este muchacho, que no puede andar así, manejando a alta velocidad y amenazando con un cuchillo”.

AUDIO DEL TAXISTA:

VIDEO: