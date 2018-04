“Estamos muy contentos. Terminó siendo más sufrido de lo que hubiésemos imaginado hace cinco o seis partidos, pero lo logramos. Era el primer objetivo que nos habíamos puesto en septiembre, antes de empezar las competencias”, resaltó el coach de Viedma.

El Depo derrotó 81-72 a Rivadavia de Mendoza en su último partido y, tras la derrota de Petrolero en Junín, se aseguró una plaza directa a los playoffs. “Nos merecíamos estar en los primeros puestos por el trayecto de toda la serie. Si el arrastre de puntos de la Primera Fase fuese normal, del 100%, estaríamos clasificados hace varias fechas y peleando los primeros puestos”, sostuvo.

Pisani lamentó que “no pudimos sostener lo que hicimos en la primera etapa, ganando el 80% de los partidos” y explicó que “en los últimos seis o siete juegos el equipo empezó a estar 3° o 4° porque jugar mal, por no ser consistentes al jugar de visitante -algo que habíamos hecho bien hasta febrero- e incluso peligró nuestra clasificación”.

“Arrastramos lesiones que nos hicieron perder jugadores y sobrecargar minutos en otros. Además de los problemas con la ficha extranjera, lo que nos pasó con Nate Carter y después con Josimar Ayarza que, más allá de su problema de lesiones, no encontramos lo que necesitábamos”, señaló.

Ahora, el clásico ​.​

“Estamos muy contentos porque dos fechas antes ya estamos cumpliendo el objetivo y ahora nos paramos de cara al clásico, que es un partido muy lindo”, sostuvo y marcó diferencias: “Nosotros ya llegamos con la tranquilidad de estar clasificados, mientras que ellos todavía pelean por ubicarse en el lote de los primeros ocho”.

“No me gusta decir que no miro la tabla de posiciones, porque sería mentiroso. Analizo toda la zona, pero no podría elegir un rival para la próxima fase. Hay mucha paridad. En el segundo lote hay equipos como Atenas, Petrolero Argentino y Centro Español, que son equipos grandísimos que, incluso, en la previa algunos podían ser candidatos. Creo que puede haber alguna sorpresa porque del 8° al 12° puesto han quedado equipos que se han potenciado en la última etapa”, re ​fl​ exionó.

El coach explicó que hasta el próximo partido el equipo entrenará en doble turno y después estarán licenciados en dos grupos. “A partir de ahí buscaremos recuperar a nuestros lesionados. Recuperar a Pedro Franco, a Pancho Centeno que arrastra una molestia y a Alexis Knecht que tuvo una distensión en el codo”.

“Son días muy necesarios para recuperarnos, acomodar el equipo en la parte física, volver a las fuentes de juego, confiar en nuestras virtudes, disminuir defectos y prepararnos para una semifinal muy dura, a la que tenemos que estar al 100% para ganar”, finalizó.

FUENTE:Deportivo Viedma