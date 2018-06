“Los Bancos el sector de nuestra economía que mayor rentabilidad han tenido”

A nadie escapa y así lo manifiestan los datos de la Bolsa de Valores, que, en la última década, los Bancos han sido el sector de nuestra economía que mayor rentabilidad han tenido dentro de nuestra vapuleada y deteriorada situación económica. No obstante, ello se avizoran señales de insaciabilidad que se ponen de manifiesto a través de la nueva comisión por” servicios prestados “, a partir de los próximos meses.

Viedma posee ocho sucursales Bancarias para escasos 80/90 mil habitantes, cantidad visiblemente excesiva, para un amplio sector público y para una actividad comercial en evidente decadencia en los últimos meses y que amenaza con empeorar. Hay Bancos que han impuesto desde hace varios meses (Banco Santander Rio), una comisión del 1 % (uno por ciento) por depósitos en efectivo realizados por caja y/o por cajero automático, También cobran comisión por depósito de valores, por cada uno de los cheques pagados en el clearing o por caja, por seguros que nadie ha contratado o por otros gastos que se imponen a los clientes para operar con crédito (es decir, en descubierto autorizado).

A este conjunto de gastos se suma la cláusula incluida en la ley fiscal de la Provincia de Rio Negro que establece un impuesto de 2 $ (pesos dos) por cada cheque “emitido” y que se hará efectivo “al retirar la chequera”, curioso impuesto y pésima redacción del artículo que confunde el concepto de cheque emitido con el de cheque retirado del Banco, Este impuesto , manifiestamente inconstitucional, dado que los cheques son mecanismos de pago y/o financiación regulados por el Banco Central de la República Argentina y que viola el art. 5 de la Ley de Cheques que establece, ,claramente, la prohibición, de crear o fijar impuestos de cualquier índole sobre los cheques, De esta situación debería tomar nota la Agencia de Recaudación Tributaria de Rio Negro, autora del proyecto de ley fiscal de la Provincia, dado que este impuesto ha sido cuestionado por comerciantes, industriales e instituciones públicas ante autoridades del Banco Central y si cae la constitucionalidad de la ley deberán devolver los importes percibidos por la aplicación de ese gravamen.

Para comprender la gravedad de este tema se ha realizado un ejercicio para el caso de una empresa PYME que emita entre 5 y 15 cheques por día, sin estar en descubierto y sin pagar comisiones por servicios especiales, deberá afrontar un costo bancario de entre 13.000 y 16.000 pesos por cada cuenta bancaria, a partir del primero de agosto.

Muchas empresas, que tienen cuentas en 2 y 3 Bancos y que las necesitan por razones financieras, están evaluando el cierre o inmovilización de algunas de ellas para afrontar la situación económica- financiera que estamos viviendo.

Volviendo al hecho de poseer Viedma 8 Sucursales bancarias, no escapara al criterio de nadie que muchas de estas instituciones deberán achicarse y que el achique emperezara con el despido de personal, y que los clientes, seremos más maltratados que ahora, por haber menos personal, Solamente les costara menos sobrevivir a los Bancos que operan con el estado y que pueden percibir el SURA.

Por otra parte, y realizando un análisis más global, debemos reconocer que el mayor problema que tiene nuestro país es el alto porcentaje de economía en NEGRO, y que bancarizar este sector de la economía, disminuiría la evasión y aumentaría significativamente la recaudación del Estado. (Conclusión no espantemos a los clientes de los Bancos). Por ello resulta absolutamente incoherente y extraña la posición del Estado Nacional y su Banco CENTRAL que no pone coto ni control a la insaciabilidad Bancaria, al igual que los legisladores, nacionales y provinciales, que no controlan las leyes que sancionan. –

Hugo Osvaldo Reppucci

DNI 5501287