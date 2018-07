“La concesionaria actual de La Balsa es incumplidora serial y tiene que entregar el inmueble el 10 de julio”

“Entendemos que se cumplió un proceso transparente normal, el 10 de julio es la fecha que tienen para entregar la concesión, puede ser que con una cautelar que presentaron en la cámara Civil, se pueda extender algunos días” manifestó el Secretario.

Además, “hicimos una reunión para poder llegar algún acuerdo, por los inmuebles que tiene el actual concesionario, pero principalmente para que el nuevo concesionario, garantice la continuidad de la mayoría de los empleados”.

“No hubo acuerdo con la actual concesionaria, inclusive le pidieron dinero al nuevo concesionario para que se puede instalar, y a partir de eso, estamos controlando que el contrato de concesión que ellos tienen con el municipio se cumpla de manera correcta, y que la transición se haga sin ningún perjuicio para el estado municipal” comento Oscar Echevarría.

Por otra parte en cuanto al contrato que tienen hace 8 años los actuales concesionario con el municipio, el funcionario, dijo “La concesionaria actual de “La Balsa” es incumplidora serial, no paga la tazas municipales, no paga el canon municipal, no paga los aportes jubilatorios, no le paga al gremio, tiene que abonar un canon municipal de seis mil pesos y no lo paga, ahora estamos multándola por el cierra de días atrás, porque no puede cerrar por reformas sin avisar al municipio, intimándola a que cumpla todos los extremos del contrato” sostuvo el secretario.

“Si no se entrega el bien municipal, el día 10 tendremos que ir a la justicia, nosotros esperamos que ese paso no sea necesario, porque la actual concesionaria perdió la licitación y se tiene que ir” sostuvo Echevarría.

Por último, agregó “ellos creen que el local es de ellos, y no de la comunidad en general, por eso han tomado esta actitud de no sentarse a dialogar” finalizó el secretario de Turismo y Desarrollo Económico del municipio de Viedma, Oscar Echeverría.