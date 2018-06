Hay que exigir factura o comprobante fiscal a los médicos y no pagar plus dice el IPROSS

El IPROSS no avala el cobro de plus o adicional a sus afiliados y, frente a numerosas versiones existentes sobre un supuesto acuerdo con el Colegio Médico Zona Atlántica y la Cámara de Prestadores de Salud CAPRESA, desmiente la situación y ratifica no respaldar dicha irregularidad.

jueves 7 de junio de 2018