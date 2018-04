“Esperamos que el gobierno recapacite y convoque a una reunión del Consejo de la Función Pública”

Los referentes de las delegaciones territoriales de UPCN reiteraron esta tarde su total rechazo a lo que el Gobierno llama ‘acuerdo salarial’, que implica un empujón MÁS en la caída del poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración Pública rionegrina.

Es ‘una propuesta poco seria que se puede tildar hasta de ladina’, aseveraron, ‘porque el gobierno juega con la necesidad de los trabajadores ofreciendo un bono por única vez y un porcentaje que no cubre siquiera la inflación de los dos primeros meses de este año’. Pretenden ‘conformarnos por un rato, con una suma fija por única vez, en desmedro del salario real y su desvalorización acelerada’, dijeron.

Los referentes provinciales expresaron el profundo malestar que muestran los compañeros de los distintos organismos distribuidos en todo el territorio, muy molestos por esta medida publicitada por el gobierno que juega con sus necesidades.

Mientras se estaba desarrollando la reunión de ayer a la tarde, llegó la información del 18% acumulativo ofrecido a los compañeros judiciales; a esto le agregamos el 16,5 % obtenido por los legislativos y entre el 17 y el 21% por los docentes, quedando los agentes de la Administración Pública totalmente discriminados en el conjunto de trabajadores que brindan su fuerza de trabajo en el Estado y aún más excluidos teniendo en cuenta los dispares niveles salariales de los tres poderes.

Y el descontento ya no solo se centra en los compañeros que revistan en las categorías más bajas del escalafón, cuyos sueldos no alcanzan a superar el límite de la pobreza, sino de los administrativos, los técnicos y los profesionales de la Administración Pública que, en comparación con sus pares de los otros poderes reciben por el mismo trabajo menos de un 50% de lo que perciben los compañeros legislativos o judiciales. Y no es un planteo hacia el salario digno que tienen ellos, sino al inmerecido destrato que tienen los nuestros, la falta de equiparación que la UPCN viene denunciando desde hace mucho tiempo.

La totalidad de los representantes provinciales coincidieron en que los compañeros sienten este destrato como una ofensa muy cara, porque tira hacia abajo (aún MÁS) el salario real de los agentes de la Administración Pública, muy por debajo de los índices inflacionarios y compromete de manera preocupante el consumo de los bienes básicos de un gran número de familias rionegrinas.

‘Venimos pidiendo durante meses al gobierno un adelanto en concepto de reconocimiento de los montos adeudados en 2016 y 2017, a pagarse a inicios de año para, justamente, no llegar a esta altura del año sin ninguna mejora en los salarios, pero el gobierno estiró los tiempos, ofreciendo de manera ilegítima un porcentaje inferior al de todos y a destiempo, que acrecienta la brecha salarial entre poderes y empobrece cada vez más a los trabajadores de esta Administración Pública’, dijeron los referentes provinciales.

Finalmente, todos los integrantes de la Mesa solicitan directamente al gobernador que recapacite de su postura y llame a una reunión en el ámbito del Consejo de la Función Pública para revisar esta decisión que causa gran perjuicio a los estatales de la Administración Pública rionegrina.