El juez de Faltas terminó fallando a favor de Sal y Fuego sabiendo desde el Ejecutivo como era la situación, asegura Sánchez

Sánchez sostuvo, “no hago un juicio de valor a su resolución, le da la derecha al descargo que hace el infractor, el ex concesionario para nosotros”.

Además agregó “nosotros hemos ido en contra de la resolución del juez a la justicia, y esto no significa que tengamos razón o no, si no que explique de una vez por toda cuales son los plazos finales. Si los plazos tenían que ver con el 14 de julio o 14 de agosto, lo que sí está claro que no pasaba de esa fecha, será competencia ahora de la Cámara Civil, y se resolverá cuando finalice la feria” expresó el funcionario.

Por último en cuanto a la decisión del juez de Faltas dijo: “me molesto en como hizo el juez la notificación, porque lo habían llamado al juez de faltas, para comentarle lo que iba a pasar, el mismo se puso a disposición del poder ejecutivo, y después terminó notificando al municipio en la privada, y no en seguridad e higiene” finalizó Pedro Sánchez.