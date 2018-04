El intendente Zara inauguró el periodo de Sesiones Ordinarias 2018

Con un amplio informe de las políticas ejecutadas hasta el momento, a través de la gestión municipal, el jefe comunal se dirigió a los integrantes de los diferentes bloques legislativos, funcionarios municipales, referentes de organizaciones de la comunidad y vecinos que se acercaron al recinto.

En su alocución, Zara destacó especialmente las obras realizadas en todo el distrito, entre ellas las financiadas por el gobierno bonaerense y el gobierno nacional que impactaron positivamente en la calidad de vida de los vecinos del distrito.

En ese contexto, enumeró los trabajos de pavimentación en distintos sectores de Carmen de Patagones y el Interior del distrito. A ello, agregó la construcción de edificios municipales y obras de mejoramiento de infraestructura en edificios escolares.

Asimismo, mencionó la construcción del parque eólico en la localidad de Villalonga, proyecto que ha beneficiado al distrito con la generación de fuentes laborales directas e indirectas.

En otro orden, resaltó lo realizado en materia de seguridad con la puesta en marcha del Centro de Monitoreo, lo cual consideró “un hecho histórico, gracias a la impronta puesta de manifiesto por la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de seguridad Cristian Ritondo”.

Por otra parte, el Intendente Municipal describió las acciones de las áreas municipales de Deportes, Cultura, Desarrollo Económico, Fiscalización y Control, Agencia de Recaudación Municipal, Obras Públicas y Servicios Urbanos, Subsecretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Acción y Juventud.

Sobre el final, Zara pidió el acompañamiento de los distintos bloques “en todos los proyectos que impliquen obras y ordenamiento del distrito, porque los destinatarios son los vecinos del partido de Patagones”.

A continuación, el texto completo:

SEÑORA PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SEÑORES CONCEJALES

SEÑORES FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL MUNICIPAL

SEÑORA JEFA DISTRITAL DEL PARTIDO DE PATAGONES

SEÑORAS CONSEJERAS ESCOLARES

SEÑORA PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

SEÑOR JEFE DE LA POLICÍA COMUNAL

SEÑOR JEFE DE LA ESTACIÓN COMUNAL CARMEN DE PATAGONES

SEÑOR JEFE DE LA PREFECTURA DE PATAGONES

REPRESENTANTES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

PRESBÍTERO CURA PÁRROCO MARTÍN DUMRAUF

REPRESENTANTES DE ORGANISMOS PROVINCIALES CON ASIENTO EN EL PARTIDO

SEÑORES REPRESENTANTES DE ENTIDADES RURALES Y AGROPECUARIAS

SEÑORES REPRESENTANTES DE COMISIONES DE FOMENTO

SEÑORES REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES INTERMEDIAS

SEÑORES REPRESENTANTES DE ENTIDADES EMPRESARIALES, GREMIALES Y DE BIEN PÚBLICO

VECINOS DEL PARTIDO DE PATAGONES

MEDIOS DE PRENSA

HONORABLE CONCEJO, ESTOY AQUÍ UNA VEZ MÁS PARA DAR INICIO A UN NUEVO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, TAL LO DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES Y DAR CUENTA DE TODO LO REALIZADO DURANTE EL 2017 Y LA PROYECCION PARA EL PRESENTE AÑO.

ESTA ES UNA GESTIÓN QUE DA RESPUESTAS, QUE NO SE QUEDA DE BRAZOS CRUZADOS ANTE LAS DIFICULTADES Y OBSTÁCULOS DE DIVERSOS TIPO QUE HEMOS ENFRENTADO, SINO QUE BUSCA SOLUCIONES AGILES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LAS DIVERSAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD.

AUNQUE LA TAREA NO HAYA SIDO FÁCIL, NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD NO SÓLO ESTÁ INTACTO, SINO QUE SE HA VISTO REFORZADO POR EL TRABAJO CONJUNTO REALIZADO DURANTE LOS DOS AÑOS ANTERIORES, Y POR ESO HOY PODEMOS DECIR QUE ENCARAMOS ESTE TERCER AÑO DE GOBIERNO CON EL PROPÓSITO DE SEGUIR CONSTRUYENDO JUNTOS UN ESTADO CADA VEZ MÁS ACTIVO Y PRESENTE.

SEÑORES CONCEJALES, ESTIMADOS VECINOS

EN LO QUE RESPECTA A LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL EJERCICIO 2017, SE CONTINUÓ CON EL PROCESO DE RECUPERO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A DEUDORES TRIBUTARIOS Y SE CONSOLIDÓ EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL EN TODO EL PARTIDO, CON EL INMEDIATO OBJETIVO DE DAR MEJOR Y MÁS INMEDIATA RESPUESTA A TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

EN OCTUBRE DE 2017, LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL SE TRASLADÓ A UN EDIFICIO PROPIO, LOGRANDO DE ESTA FORMA NO SÓLO LA ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS QUE LA INTEGRAN Y LA DISPOSICIÓN DE ESPACIOS MÁS CÓMODOS PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO, SINO ADEMÁS UN SIGNIFICATIVO AHORRO EN EL GASTO DERIVADO DE ALQUILERES.

LA AGENCIA COMO ÓRGANO DEL ESTADO NO SÓLO PRESERVA LOS FONDOS PÚBLICOS QUE SE CONFORMAN CON EL PAGO DE TODOS LOS CIUDADANOS DEL PARTIDO DE PATAGONES, SINO QUE ADEMÁS INSTRUYE MEDIDAS PARA QUE LOS QUE NO PAGAN SEAN POSICIONADOS EN EL MISMO LUGAR Y CON LAS MISMAS OBLIGACIONES QUE LOS QUE PAGAN.

DE ESTA FORMA, EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN TRIBUTARIA CREADO EN JULIO DE 2016, REALIZÓ DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL PARTIDO Y PARTICIPÓ EN FORMA CONJUNTA CON LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE BUENOS AIRES (ARBA) EN DISTINTOS OPERATIVOS TENDIENTES A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE IRREGULARIDAD TRIBUTARIA.

ASÍ, A TAN SÓLO UN AÑO DE SU CREACIÓN, EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN TRIBUTARIA NO SÓLO FUNCIONA COMO ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, SINO ADEMÁS COMO ÓRGANO CONSULTOR DE LOS CONTRIBUYENTES, LOGRANDO UNA RECAUDACIÓN DE LA TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE EN RELACIÓN AL AÑO 2016, AUMENTÓ EN UN 57%

EN LO QUE HACE A LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL AÑO 2017 SE TRAMITARON MÁS DE 280 EXPEDIENTES QUE EN TODOS LOS CASOS FUERON RESUELTOS O QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE, CON EL CLARO OBJETIVO DE DAR SOLUCIÓN A CUESTIONES QUE DURANTE AÑOS NO FUERON RESUELTAS Y QUE COLOCABAN A LOS CONTRIBUYENTES EN UNA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE TOTAL FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA AGENCIA

ESTE CAMBIO FUNDAMENTAL EN LA CULTURA DE PAGO DE TRIBUTOS, NOS CONVIERTE EN UNA COMUNIDAD MÁS EQUITATIVA Y MÁS CONSCIENTE DE LO QUE TENEMOS Y TODO ELLO NO ES MÁS QUE LA RESPUESTA CONCRETA DE CADA UNO DE LOS HABITANTES DEL PARTIDO.

EN ENERO DE ESTE AÑO SE LOGRÓ LA APROBACIÓN DE PARTE DE LA ORDENANZA FISCAL Y TARIFARIA, EN LO QUE RESPECTA ÚNICAMENTE AL DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA DE LA SOBERANÍA PATAGÓNICA. ESTA MODIFICACIÓN PERMITIÓ QUE POR PRIMERA VEZ SE INCORPORE DENTRO DE LA ORDENANZA TARIFARIA EL VALOR DE LAS ENTRADAS A LOS ESPECTÁCULOS DE ARTISTAS QUE SE PRESENTAN EN NUESTRA FIESTA Y LA ADECUACIÓN DE LOS VALORES DE LOS ESPACIOS COMERCIALES CONCEDIDOS DENTRO DEL PREDIO DONDE SE DESARROLLA.

EL RESULTADO DE ESTE LOGRO DERIVA EN LA RECAUDACIÓN DE MAS DE $4.800.000 QUE FUERON DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A SOLVENTAR ESTA FIESTA. NUESTRA FIESTA DE LA SOBERANÍA PATAGÓNICA.

LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN TIENE ASUMIDO UN COMPROMISO CON EL VECINO. EL COMPROMISO DE CONTINUAR CON EL CAMINO QUE ESTAMOS RECORRIENDO DESDE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, PRESERVANDO SUS RECURSOS GENUINOS Y DANDO RESPUESTA INMEDIATA A TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEL PARTIDO DE PATAGONES

LA SEGURIDAD ES UN TEMA SENSIBLE, DE LOS QUE MÁS NOS IMPORTAN Y DE LOS QUE MÁS NOS ESTAMOS OCUPANDO.

DESDE NUESTRA ASUNCIÓN, NOS OCUPAMOS DE QUE HAYA MÁS PRESENCIA POLICIAL, MAYORES CONTROLES EN LA VÍA PÚBLICA Y EN PUNTOS ESTRATÉGICOS, QUE NOS PERMITAN EVITAR EL DELITO Y PREVENIRLO

LA TECNOLOGÍA DE VIDEO VIGILANCIA, COMO HECHO HISTÓRICO GRACIAS A LA IMPRONTA PUESTA DE MANIFIESTO POR NUESTRA GOBERNADORA MARIA EUGENIA VIDAL Y EL MINISTRO DE SEGURIDAD CRISTIAN RITONDO, FUE POSIBLE LA APLICACIÓN DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL PARTIDO.

DEBO RESALTAR Y DECIRLE A TODO EL PUEBLO DEL PARTIDO DE PATAGONES, QUE POR PRIMERA VEZ CONTAMOS CON UN CENTRO INTEGRAL DE MONITOREO, CON DESARROLLO EN LA CIUDAD CABECERA Y A LA VEZ SE PLANIFICO LA CONECTIVIDAD PARA QUE CADA UNA DE LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL PARTIDO TENGAN SU PROPIO CENTRO DE MONITOREO Y A SU VEZ QUE EN LA CENTRAL DE PATAGONES SE PUEDAN VER Y ALMACENAR LA IMÁGENES DE TODO EL PARTIDO

DEBO SEÑALAR LA TECNOLOGÍA DE VIDEO VIGILANCIA CONSISTENTE EN CÁMARAS PANORÁMICAS DE ALTA DEFINICIÓN UBICADAS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LAS LOCALIDADES, DOMOS 360 , ANILLO DIGITAL CON LECTORAS DE PATENTES SON LA ESENCIA DEL INICIO DE LA TECNOLOGÍA DE VIDEO VIGILANCIA QUE SE INAUGURO.

TODO ELLO, ES UNA HERRAMIENTA QUE VA A COLABORAR EN LO QUE ES LA SEGURIDAD CIUDADANA, PERO LÓGICAMENTE DEBE IR ACOMPAÑADO POR TODA LA COMUNIDAD, PORQUE LA SEGURIDAD LA HACEMOS ENTRE TODOS.

CONTAMOS CON UN SISTEMA DE BACKUP EN CASO DE CORTES EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y UN SERVIDOR DONDE SE ALMACENAN TODAS LAS GRABACIONES.

ADQUIRIMOS UN EQUIPO DE RADIO VHF QUE NOS PERMITE COMUNICARNOS DIRECTAMENTE CON POLICÍA, BOMBEROS, HOSPITAL, TRANSITO Y LA REPETIDORA UBICADA EN EL MERIDIANO.

SEÑORES CONCEJALES Y VECINOS DEL PARTIDO DE PATAGONES, QUIERO DECIRLES QUE SEGUIMOS TRABAJANDO PARA UNA MEJOR SEGURIDAD, QUE LA SEGURIDAD CIUDADANA SE DESARROLLE EN EL CAMPO DE LA PREVENCIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN SITUACIONAL Y PREVENCIÓN CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

SABEMOS QUE FALTA MUCHO POR HACER PERO CONTINUAMOS DÍA A DÍA MEJORANDO PARA LLEGAR A TODOS CON UN SERVICIO EFICIENTE Y EFICAZ.

EN RELACIÓN CON LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL PARTIDO DE PATAGONES, SE REFORZÓ CON MÁS PERSONAL POLICIAL EGRESADOS DE LA ESCUELA DE POLICÍA PARA SEGUIR AMPLIANDO LOS RECURSOS HUMANOS DEL PARTIDO AFECTADOS A LA PREVENCIÓN, OBJETIVO QUE SE SEGUIRÁ CONSOLIDANDO CON NUEVAS PROMOCIONES, DONDE ESTE EJECUTIVO GESTIONA PERMANENTEMENTE PARA LOGRAR MAYOR PRESENCIA POLICIAL EN CADA LOCALIDAD.

EN LA LOCALIDAD DE BAHIA SAN BLAS TAMBIÉN SE DESIGNÓ MÁS PERSONAL POLICIAL DADO QUE DICHA LOCALIDAD RECIBE DURANTE TODO EL AÑO VISITANTES DI DISTINTOS PUNTOS DEL PAIS

A RAÍZ DE LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA EL OPERATIVO SOL SE REFORZÓ LA SEGURIDAD PUBLICA DANDO DE ESTA MANERA SU FRUTO DADO QUE EN LA ÉPOCA ESTIVAL NO SE REGISTRARON HECHO DELICTIVOS A PESAR DE LA GRAN CONCURRENCIA DE PÚBLICO

CON RELACIÓN AL DESTACAMENTO DE CARDENAL CAGLIERO ERA NECESARIO EFECTUAR UNA RE-CATEGORIZACIÓN PARA ATENDER TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL LUGAR, LO CUAL PERMITIÓ LA RESPUESTA NECESARIA A LOS CIUDADANOS QUE SOLICITABAN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA ÓRBITA POLICIAL.

EN EL PLANO DEL EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO SE LOGRÓ A TRAVÉS DE LAS GESTIONES DEL EJECUTIVO MUNICIPAL LA ASIGNACIÓN DE LOS MOVILES OROCH, LOS ETIOS 360, MOTOS NUEVAS MARCA YAMAHA PARA LA ESTACIÓN DE LA POLICÍA COMUNAL DE CARMEN DE PATAGONES LAS QUE FUERON INCORPORADAS A LA FLOTA DE LAS MOTOCICLETAS YA EXISTENTES PARA SER ASIGNADAS EN LA COSTANERA MIENTRAS SE DESARROLLABA EL OPERATIVO SOL.

TAMBIEN DEBO DESTACAR QUE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCION UN EDIFICIO DE SEGURIDAD UBICADO EN ROQUE SAENZ PEÑA Y BERTORELLO DONDE ESTARAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD, PLANIFICACION, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS VINCULADOS A LA SEGURIDAD, UN EMBLEMA PARA ESTE PARTIDO.

DEBEMOS RESALTAR QUE A RAÍZ DE LAS GESTIONES REALIZADAS, SE LOGRÓ EMPLAZAR UN MÓDULO DE SEGURIDAD QUE COMPRENDE LOS BARRIOS DE VILLA LINCH, EL PROGRESO, 150 VIVIENDAS Y LA ESCUELA AGROPECUARIA SPEGAZZINI LA CUAL FUE VÍCTIMA DE NUMEROSOS ILÍCITOS DE INSEGURIDAD Y DESDE QUE SE EMPLAZÓ EL MÓDULO, SE NOTÓ AMPLIAMENTE LA DISMINUCIÓN DEL DELITO.

SEGUIMOS TRABAJANDO DIA TRAS DIAS POR UNA MEJOR Y MAYOR SEGURIDAD DEL PARTIDO DE PATAGONES.

ES POR ELLO QUE NO ESCAPA LA POSIBILIDAD DE LOS IMPREVISTOS, MOTIVO POR EL CUAL HE DECIDIDO PONER EN MARCHA NUEVAMENTE LUEGO DE MUCHO TIEMPO DE ACEFALIA EL AREA DE DEFENSA CIVIL MUNICIPAL, ABOCADA A CONTENER Y ACOMPAÑAR LAS CONTINGENCIAS CLIMATICAS Y ACCIDENTALES ENTRE OTRAS, COMO ASI TAMBIEN ESTABLECER LAS POLÍTICAS GENERALES DE DEFENSA CIVIL EN EL ÁMBITO DEL PARTIDO DE PATAGONES, FIJANDO LOS OBJETIVOS; ORIENTACIÓN Y AMPLITUD DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE DEFENSA CIVIL EN TODAS LAS ETAPAS DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y PRIVADA.

FIJAR ZONAS DE RIESGO SEGÚN LA NATURALEZA DEL PELIGRO POTENCIAL Y LA PROBABLE DISPERSIÓN GEOGRÁFICA DEL MISMO, CONFECCIONANDO EL MAPA DE RIESGO.

ESTABLECER PLANES DE CONTINGENCIA Y PROGRAMAS DE DEFENSA CIVIL.

CENTRALIZAR Y DIRIGIR LAS TAREAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS DE AYUDA A LOS DAMNIFICADOS.

PROMOVER LA CREACIÓN Y ACTIVIDAD DE ASOCIACIONES CUYO OBJETO SOCIAL SE RELACIONE TOTAL O PARCIALMENTE CON LA DEFENSA CIVIL.

DENTRO LOS CONSTROLES QUE SE IMPLEMENTAN, LA SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION HA AVANZADO EN EL REORDENAMIENTO DEL AREA, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA MISION DE PRESERVAR LA SEGURIDAD VIAL, DE TRANSPORTE, COMERCIO Y BROMATOLOGIA.

PARA ELLO SE CONCLUYÓ CON EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN PARA EL NUEVO SISTEMA DE EXÁMENES TEÓRICOS E INSTRUCTIVOS DE EDUCACIÓN VIAL CON LA INTENCIÓN DE CUMPLIR CON LA EXIGENCIA DE LA LEY NACIONAL 24.449 EN EL AREA DE LICENCIA DE CONDUCIR.

EL ÁREA DE COMERCIO Y BROMATOLOGÍA, REALIZA EN CONJUNTO CON EL ÁREA DE TRANSITO Y EL COMANDO DE PREVENCION RURAL, OPERATIVOS EN LOS ACCESOS A NUESTRA CIUDAD REALIZANDO EL CONTROL DE LOS TRANSPORTES DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS, TRANSPORTE DE ÁRIDOS, SUSTANCIAS PELIGROSAS.

DESDE EL ÁREA DE TRÁNSITO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO VEHICULAR, ADEMAS DEL APORTE A LOS OPERATIVOS EN RUTAS NACIONALES, RUTAS PROVINCIALES, AVENIDAS, ACCESOS A CARMEN DE PATAGONES Y A OTRAS LOCALIDADES DEL PARTIDO.

DESDE EL 19 DE MARZO, LA SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACION E INSPECCION GENERAL CUENTA CON UNA GUARDIA ACTIVA PERMANENTE DE 24 HORAS DE INSPECTORES MUNICIPALES, LOS CUALES TRABAJARAN EN CONJUNTO CON POLICIA VIAL, POLICIA COMUNAL, COMANDO DE PREVENCIÓN RURAL Y CENTRO DE MONITOREO.

ESTA MODALIDAD DISPUESTA EN MODO EXPERIMENTAL, TIENE POR OBJETO DOTAR DE CONTENCION INTEGRADA A LAS SITUACIONES REFERIDAS A LA SEGURIDAD URBANA Y RURAL.

EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PARTIDO DE PATAGONES CUENTA CON UNA HERRAMIENTA TRASCENDENTE A PARTIR DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL.

ES UNA CLARA MUESTRA DE LA VISIÓN DE ESTA GESTIÓN, YA QUE LA MISMA TIENE POR OBJETO FOMENTAR EL AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN, CONSOLIDAR SISTEMAS PRODUCTIVOS Y TURÍSTICOS Y PROMOVER INICIATIVAS QUE GENEREN MÁS EMPLEO EN ACTIVIDADES DONDE EL PARTIDO DE PATAGONES TIENE VENTAJAS COMPARATIVAS.

ANTE LOS SUCESOS DEL AÑO 2106/17 SE TRABAJÓ EN UN PROTOCOLO DEL MANEJO DEL FUEGO.

LA DIRECCIÓN DE RIESGO Y PREVENCIÓN DE LA PCIA DE BUENOS AIRES INFORMA A TRAVÉS DE LA RED LOS FOCOS DE CALOR, Y LAS ZONAS DE RIESGO DE INCENDIOS Y DESDE ESTE MUNICIPIO SE GESTIONÓ QUE SE INCLUYA DENTRO DEL SISTEMA DE ALERTAS LA DETECCIÓN DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA.

SE MANTUVIERON DIVERSAS REUNIONES A LO LARGO DEL PARTIDO CON LAS INSTITUCIONES Y ACTORES INVOLUCRADOS PARA PODER LLEGAR A UN CONSENSO EN LA FORMULACIÓN DEL PROTOCOLO CONTANDO CON HERRAMIENTAS MÁS EFICACES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

EN BUSCA DE ATENUAR LA RESILIENCIA CLIMÁTICA Y MEJORAR SUSTANCIALMENTE EL MANEJO DE LOS SUELOS DEL PARTIDO DE PATAGONES SE IMPLEMENTARON PROGRAMAS FORRAJEROS DESTINADOS AL SECTOR AGROPECUARIO CON PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE NACIÓN Y DEL BANCO MUNDIAL.

A TRAVÉS DE ESTO, SE HA PODIDO LOGRAR LA ARTICULACIÓN CONJUNTA CON LAS AGENCIAS DEL INTA PATAGONES Y VILLALONGA, UEDE, ASOCIACIONES RURALES, DELEGACIONES DEL INTERIOR, ENTRE OTROS, LOGRANDO CREAR UN MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.

DENTRO DEL PROGRAMA DEL BANCO MUNDIAL ESTE AÑO SE LICITÓ UN TRACTOR 200HP Y UN CARRETÓN PARA EL TRANSPORTE DE LAS HERRAMIENTAS ASÍ COMO UNA CAMIONETA PARA EL USO DEL PROGRAMA.

EN EL PROGRAMA MUNICIPAL SE ACOMPAÑÓ, A SU VEZ, A PRODUCTORES HORTÍCOLAS QUE SUFRIERON PÉRDIDAS IMPORTANTES A PARTIR DE ACONTECIMIENTOS CLIMÁTICOS.

ESTOS PROGRAMAS PUEDEN CONSTITUIRSE EN UNA VERDADERA POLÍTICA PÚBLICA LOCAL CAPAZ DE REPLICARSE EN OTROS ÁMBITOS Y DE LOGRAR APALANCAMIENTO DE RECURSOS ALCANZANDO ASÍ UNA MAYOR ESCALA.

DENTRO DEL ÁREA SE TRABAJA ACTIVAMENTE EN DIVERSAS TEMÁTICAS DEL SECTOR AGRÍCOLA, COMO PROGRAMA SANITARIO OVINO EN CONJUNTO CON LA UEDE, EL INTA Y SENASA EN BUSCA DE ERRADICAR LA SARNA Y PIOJO.

LA RENOVACIÓN DE CONVENIO CON LA UEDE PARA ATENDER PROBLEMAS AGROPECUARIOS, APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y MEJORAS COMPETITIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES, INSTRUMENTACIÓN DEL NUMERO DISTRITAL PARA TRASLADO DE ANIMALES BOVINOS. CAPACITACIONES APÍCOLAS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA HABILITACIÓN DE LA SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL. GESTIONES ANTE LA OPDS Y DIRECCIÓN DE BOSQUES DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PARA ACORDAR DIVERSOS ASPECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE BOSQUES.

MEDIANTE GESTIONES REALIZADAS, LA PROVINCIA INCORPORO A LA LOCALIDAD DE VILLALONGA COMO UNO DE LOS 10 CENTROS DE ACOPIOS HABILITADOS, PARA ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS (CATS), YA QUE A PARTIR DE ESTE AÑO ENTRARÁ EN VIGENCIA LA LEY 27279.

EL MUNICIPIO PARTICIPA EN EL CONSEJO DE PLAN DE DESARROLLO DEL SUDOESTE, Y DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DEL EXTREMO AUSTRAL.

SE REALIZÓ UNA ORDENANZA DECLARANDO ZONA INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE STROEDER. LO CUAL EN ESTOS MOMENTOS SE TRABAJA PARA DOTARLO DE SERVICIOS PERMITIENDO EL DESARROLLO DE ECONOMÍAS LOCALES.

VALOR AGREGADO EN ORIGEN DE LA SALINA DE CARDENAL CAGLIERO CON EL FUTURO INICIO DE UNA PLANTA DE SALES COMUNES EN DICHA LOCALIDAD. A SU VEZ, SE TRABAJA EN CONJUNTO CON LA SUB-DELEGACIÓN EN LA APERTURA DEL CAMINO DE LA SALINA, EL CUAL PERMANECÍA CERRADO DESDE PRINCIPIOS DEL 2010.

ASPIRACIONES DEL SECTOR PRIVADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MATADERO BOVINO EN LA LOCALIDAD DE VILLALONGA. DESDE EL ÁREA SE BRINDA LA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA PODER AVANZAR EN LA CONCRECIÓN DEL PROYECTO.

SE REALIZAN GESTIONES PARA PODER LOGRAR LA HABILITACIÓN DE LA SALA DE FAENA DE LECHONES Y POLLOS. A SU VEZ, DE UN ANR PARA TERMINAR DE EQUIPAR LA SALA CON EFLUENTES, CALDERA Y CÁMARA DE FRIO MÓVIL. EN VIRTUD DE LOS OBSTÁCULOS PRESENTADOS LA MUNICIPALIDAD REALIZADO DIVERSAS GESTIONES PARA PODER ENCAUSAR AMBOS TRAMITES. POR LO TANTO, SE CAPACITO A PRODUCTORES DE LA ZONA PARA QUE FORMEN UNA COOPERATIVA DE TRABAJO PARA DARLE UN MARCO JURÍDICO.

POR OTRO LADO, SE ESTABLECIÓ UNA ZONA PRODUCTIVA Y, EN FORMA CONJUNTA, CON LA COOPELEC SE REALIZO EL TENDIDO ELÉCTRICO PARA PODER POTENCIAR PROYECTOS PORCINOS DE PRODUCTORES CERCANOS A LA ZONA.

EN LO QUE RESPECTA A ENERGÍAS RENOVABLES POR PRIMERA VEZ, UNA INVERSIÓN PRIVADA DE GRAN MAGNITUD DESEMBARCO EN PATAGONES. SE TRATA DE LA EMPRESA GENNEIA QUE LLEVA A CABO LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EOLICO VILLALONGA EMPLAZADO EN UN PREDIO DE 700 HECTAREAS UBICADO SOBRE LA RUTA NACIONAL N° 3 A 90 KM DE CARMEN DE PATAGONES. ESTE PROYECTO HA BENEFICIADO AL DISTRITO CON LA GENERACIÓN DE FUENTES LABORALES DIRECTAS E INDIRECTAS, TENIENDO EN CUENTA QUE PARA LOS TRABAJOS INICIALES LA EMPRESA EMPLEÓ A MÁS DE 100 OBREROS DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES DEL PARTIDO.

DICHA INVERSION SUPERA LOS 100 MILLONES PESOS Y CONTEMPLA UN PLAZO DE 21 MESES. LOS TRABAJOS ESTAN CENTRADOS EN LA INSTALACION DE 15 GENERADORES QUE PRODUCIRAN ENERGIA ELECTRICA.

SIENDO NUESTRO PARTIDO UNA DE LAS MEJORES ZONAS PARA LA ERRADICACION DE PARQUES EOLICOS, SE CONTINÚA TRABAJANDO EN CONJUNTO CON OTRAS EMPRESAS QUE DESEAN INSTALARSE DENTRO DEL DISTRITO Y SE GESTIONA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES AMPLIAR LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN CON LA LÍNEA DE TENSIÓN QUE POSIBILITE JUSTAMENTE SU ARRAIGO A LA ZONA. ESTE TIPO DE EMPRESAS CAMBIARÁ EL ESCENARIO PRODUCTIVO DEL PARTIDO.

MEDIANTE LOS RELEVAMIENTOS REALIZADOS EN LOS ESPACIOS VERDES DEL DISTRITO, SE LOGRO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA AL ÁREA A PARTIR DE LA RECUPERACIÓN DE UN CAMIÓN REGADOR, CAMIÓN IVECO OKM, CAMIONETA S10 DOBLE CABINA, MOTOSIERRA Y HOYADORA, ENTRE OTROS.

SUMADO A ESTO, A TRAVÉS DE UN CONVENIO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN SE ADQUIRIRÁ UN HIDRO-ELEVADOR DE ARRASTRE, TANQUE PARA RIEGO, ZANJADORA, ACOPLADO DE DOS EJES Y SOPLADORAS PARA REALIZAR UN TRABAJO MÁS EFICIENTE.

EN LÍNEA CON LA POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN, SE TRABAJA CON LA APERTURA DE UN ANEXO DEL VIVERO MUNICIPAL A PARTIR DE UN COMODATO FIRMADO CON CORFO EN LA LOCALIDAD DE VILLALONGA, DONDE SE REPLICARAN LAS PRODUCCIONES ACTUALES, EN LO CUAL EN ESTE PRESENTE AÑO SE COMENZARÁ A REALIZAR LA VENTA DE LAS ESPECIES A PARTIR DE LA PROMULGACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL/IMPOSITIVA.

A PARTIR DE ESTE AÑO SE REALIZARA UN TRABAJO EN CONJUNTO CON LAS DELEGACIONES DEL INTERIOR Y LA CIUDAD CABECERA PARA PODER REFORESTAR LAS LOCALIDADES CON EL COMPROMISO DE LOS VECINOS, LOS CUALES SERÁN LOS ENCARGADOS DEL CUIDADO.

SE CONTINUO CON LA PRODUCCIÓN EN LOS TALLERES DE PRE-MOLDEADOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES Y HERRERÍA A PARTIR DE PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. LA FINALIDAD FUE ADQUIRIR HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS CAPACES DE FORMARLOS EN EL MUNDO LABORAL. A SU VEZ, LA PRODUCCIÓN DE LOS TALLERES HA SIDO DESTINADA PARA ESCUELAS Y ESPACIOS VERDES DEL DISTRITO.

DESPUES DE TANTOS AÑOS, NUESTRA GOBERNADORA A TOMADO LA DESICION DE RECLAMAR EL CUPO DE AGUA QUE LE CORRESPONDE A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. A TRAVES DEL TRABAJO EN CONJUNTO CON LA COMISION DE RECURSOS HIDRICOS DEL EXTREMO AUSTRAL BONAERENSE, SE LOGRO LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE LA CUENCA DE LOS RIOS LIMAY, NEUQUEN Y NEGRO PARA ESTABLECER LOS CAUDALES DE AGUA QUE LE CORESPONDE A CADA UNA DE LAS PROVINCIAS. EL MODELO NO SOLO ESTUDIA LOS ASPECTOS VINCULADOS A LOS IMPACTOS DE LOS RETORNOS AL CAUCE SINO LOS SUPUESTOS DE DISMINUCIÓN, DESAPARICIÓN O CREACIÓN DE NUEVAS ÁREAS BAJO RIEGO, ASÍ COMO TAMBIÉN ALTERACIONES EN EL PROTOCOLO DE OPERACIÓN DE LOS EMBALSES Y CENTRALES.

EN LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA AIC, ADEMÁS, SE APROBÓ EL PROYECTO DEL ACUEDUCTO PARA EL PARTIDO DE PATAGONES QUE PERMITIRÁ LLEVAR AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS POBLACIONES DE TODO EL INTERIOR , J.B. DE CASAS, CAGLIERO, SAN BLAS, STROEDER, VILLALONGA Y POSIBLEMENTE PRADERE. ESTO SE LOGRO GRACIAS AL TRABAJO EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE BONAERENSE ANTE LA AIC, HAROLDO LEBED.

DE ESTA MANERA, AHORA SE PODRÁ GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONCRECIÓN DEL MISMO Y RESOLVER UN PROBLEMA DE LARGA DATA.

EL TURISMO, DENTRO DE CUALQUIER ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL PARTIDO, OCUPA UN LUGAR SUMAMENTE RELEVANTE.

BUSCAMOS PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL A PARTIR DE UNA VALORIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL, QUE PERMITA POSICIONAR A PATAGONES COMO UN DESTINO COMPETITIVO, EQUILIBRADO Y SUSTENTABLE; UN DISTRITO CAPAZ DE ASEGURAR EXPERIENCIAS AUTÉNTICAS A LOS VISITANTES, PERO SOBRE TODO, DE PROMOVER CON UN ANCLAJE EN LA ACTIVIDAD, UNA MEJORA REAL Y SOSTENIBLE EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS.

LO ANTERIOR SE TRADUCE EN LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS CONCRETOS Y CARDINALES QUE ORIENTAN NUESTRA GESTIÓN. OBJETIVOS QUE TIENEN QUE VER CON INCREMENTAR LA CANTIDAD DE VISITANTES, INCENTIVAR EL CONSUMO, PROLONGAR LA ESTADÍA, MEJORAR LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA, DIVERSIFICAR Y REGULARIZAR LOS SERVICIOS, POSICIONAR Y DIFUNDIR LA OFERTA, INCORPORAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO.

ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LO ANTERIOR GENERARÁ, POR LA INCIDENCIA MISMA DE LA ACTIVIDAD, UN EFECTO DIRECTO, INDIRECTO E INDUCIDO EN LA COMUNA, Y QUE ESTO REDUNDARÁ EN MAYORES FUENTES DE INGRESO, MÁS Y MEJORES EMPLEOS, INCLUSIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL, Y EL SURGIMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODO EL DISTRITO.

DURANTE EL 2017 SE ELABORO E IMPLEMENTO UN PLAN DE MEDIOS PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DONDE SE REALIZARON DIFERENTES ACCIONES DE PROMOCIÓN DE CARA A LA TEMPORADA ESTIVAL 2017/18. LAS MISMAS HAN SUMADO ESFUERZOS PARA POSICIONAR A PATAGONES COMO UN DESTINO A NIVEL NACIONAL, RECONOCIDO POR SUS PRINCIPALES PRODUCTOS COMO SER LA PESCA DEPORTIVA, LA RIQUEZA HISTÓRICA, Y EL TURISMO DE SOL Y PLAYA

SE REALIZARON DIFERENTES MESAS DE TRABAJOS CON ACTORES EN BAHÍA SAN BLAS, CARMEN DE PATAGONES Y LOS POCITOS. DURANTE LAS MISMAS SE ANALIZARON TEMÁTICAS VINCULADAS A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA Y, SOBRE TODO, A LA POSIBILIDAD DE GENERAR UN MECANISMO INSTITUCIONAL QUE LOGRE CONSOLIDAR UN ESPACIO DE TRABAJO AMPLIO QUE NUCLEE A TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL DEVENIR DE LA ACTIVIDAD, PARA ABORDAR DESDE ALLÍ TEMÁTICAS ESPECÍFICAS QUE HACEN AL DESARROLLO DEL DESTINO

EN EL CASO DE LOS POCITOS SE REALIZÓ UN TALLER CON LA COMUNIDAD QUE CONTÓ CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE TURISMO DE LA PROVINCIA, MEDIANTE LA PRESENCIA DEL DIRECTOR PROVINCIAL DE FIESTAS POPULARES Y TURISMO COMUNITARIO. DE IGUAL MODO SE COLABORÓ CON LA DECLARATORIA DE INTERÉS PROVINCIAL PARA LA FIESTA DE LA OSTRA Y EN LA ORGANIZACION DE CONCURSOS DE PESCA DEPORTIVA.

SE PUSO EN FUNCIONAMIENTO EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE JÓVENES EN TURISMO, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZARON PASANTÍAS RENTADAS DURANTE EL PERIODO ESTIVAL EN LA LOCALIDAD DE PRADERE, SAN BLAS Y CARMEN DE PATAGONES.

POR SEGUNDO AÑO SE LLEVO A CABO LA CUPONERA DE DESCUENTOS, UNA PROPUESTA CONJUNTA CON LOS COMERCIANTES QUE BUSCA INCENTIVAR EL CONSUMO, TRATO PERSONALIZADO Y EXCLUSIVO PARA EL TURISTA. LA MISMA CONTÓ CON MÁS DE 50 COMERCIOS CON RUBROS DE LOS MÁS VARIADOS.

CON MIRAS A SEGUIR APOSTANDO POR LA GASTRONOMÍA ASOCIADA AL TURISMO, SE TRABAJÓ EN EL ARMADO DE UN “MENÚ TURÍSTICO COMARCAL” Y SE LE DIO CONTINUIDAD AL PROGRAMA “PATAGONES A LA CARTA”. AMBAS PROPUESTAS BUSCAN PONER EN VALOR Y CONSOLIDAR LA GASTRONOMÍA LOCAL, INCENTIVANDO EL CONSUMO Y DIFUNDIENDO LA VARIEDAD DE ALTERNATIVAS CULINARIAS QUE OFRECE EL PARTIDO PARA EL VISITANTE. EN TAL SENTIDO EN LA “FIESTA DE LA SOBERANÍA PATAGÓNICA 2018”, SE REALIZARON DOS DEGUSTACIONES Y COCINA EN VIVO DE OSTRAS, PESCADOS Y CORDERO. ESTA PROPUESTA SE REALIZÓ EN CONJUNTO CON LA TECNICATURA SUPERIOR EN GASTRONOMÍA DE VIEDMA, CONCRETANDO UN ESPACIO CONJUNTO DE TRABAJO ENTRE SECTOR PÚBLICO Y ACADÉMICO

EN ESTE MARCO, RESULTA OPORTUNO MENCIONAR TAMBIÉN EL “PASEO DE LOS MUELLES”, UNA INICIATIVA QUE PUSO EN VALOR UN TRAMO DE LA COSTANERA, QUE REÚNE CONDICIONES GEOGRÁFICAS, COMERCIALES E HISTÓRICAS FAVORABLES PARA BRINDAR SERVICIO A LA GENTE DE PATAGONES Y VIEDMA Y ATRAER TURISMO. DURANTE ESTAS JORNADAS SE REALIZARON DIFERENTES ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS Y CULTURALES QUE AGREGARON VALOR A LOS RECURSOS DEL POBLADO.

SE CONTINUO CON LA VISITA GUIADA POR EL POBLADO HISTÓRICO, SE CONTINUÓ TRABAJANDO MANCOMUNADAMENTE CON OTRAS ÁREAS MUNICIPALES, COMO DEPORTES Y CULTURA, LLEVANDO A CABO UNA CARGADA AGENDA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS QUE SUPIERON AGREGAR VALOR A LOS RECURSOS DEL PARTIDO, DURANTE TODO EL VERANO SE REALIZARON DIFERENTES INTERVENCIONES EN BAHÌA SAN BLAS DONDE SE ENTREGÓ FOLLETERÍA Y BOLSA ECOLÓGICAS PARA PROMOVER EL CUIDADO DEL AMBIENTE DE LA RESERVA.

SE REALIZÓ LA COORDINACIÓN DEL CUERPO DE GUARDAVIDAS NO SOLO EN LOS TRES BALNEARIOS MUNICIPALES DE LA CABECERA, SINO TAMBIÉN DURANTE TODO EL VERANO EN BAHÍA SAN BLAS, Y LOS FINES DE SEMANA EN LA VILLA 7 DE MARZO.

PARTIENDO DE LA CONCEPCIÓN DE LA CULTURA COMO PATRIMONIO Y COMO UN DERECHO HUMANO UNIVERSAL, LA DIRECCIÓN DE CULTURA TRABAJA TENIENDO EN CUENTA LAS DEMANDAS Y APORTES DE LOS CIUDADANOS DE TODO EL PARTIDO, VINCULANDO EL TRABAJO CON ENTIDADES INTERMEDIAS, LOGRANDO DE ESTA MANERA UNA REAL COBERTURA EN LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN CULTURAL.

LA REALIZACIÓN DE TALLERES CULTURALES EN TODOS LOS BARRIOS, DENTRO DE CLUBES, COMISIONES DE FOMENTO, CENTROS DE INTEGRACIÓN COMUNITARIO (CIC), PUNTO DIGITAL CON ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA COMUNICACIÓN, Y LA INTERVENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, EMBELLECIENDO CON MÚSICA, MURALES, ESCULTURAS, ETC.

CONTAMOS CON EL CENTRO DE EXPOSICIÓN ARTESANAL UBICADO EN EL “RANCHO RIAL”, DONDE EN LA ACTUALIDAD DE ENCUENTRAN LAS HILANDERAS DE LA COMARCA Y SE DESARROLLAN DIVERSAS PROPUESTAS CON ARTISTAS PLÁSTICOS DE LA REGIÓN.

SE INAUGURÓ EL MURAL “EL SUEÑO DE BARTRUILLE ” EN LA PLAZA SECA DESPUÉS DE 7 AÑOS DE PRODUCCIÓN REALIZADO POR LOS ARTISTAS DE LA COMARCA PAULA ECHARREN, SONIA PEZZANO Y CARLOS LEPORACCE. UN MURAL QUE TIENE UN GRAN VALOR HISTÓRICO, CULTURAL Y TURISTICO.

SE REALIZARON MEJORAMIENTOS EDILICIOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE CARMEN DE PATAGONES Y STROEDER Y SE CONTINUARA ESTE AÑO PARA SEGUIR PONIENDO EN VALOR EL LEGADO HISTÓRICO QUE REPRESENTAN NUESTROS RANCHOS Y LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS ESPACIOS DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES CULTURALES.

ASÍ MISMO, UNA GRAN VARIEDAD DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, SOCIALES Y CULTURALES SE VIENEN DESARROLLANDO DESDE LA DIRECCIÓN CON UNA PLANIFICACIÓN ADECUADA PARA QUE TODOS TENGAN LA OPORTUNIDAD DE MOSTRAR SUS TALENTOS.

SE REALIZO EL FESTIVAL DE TITERES EN TODO EL PARTIDO DE PATAGONES PARA EL DIA DE LOS JARDINES DE INFANTES CONJUNTAMNTE CON LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS.

DURANTE TODOS LOS MESES DEL AÑO, SE REALIZARÁ EL “CICLO DE CONCIERTOS” EN LA CASA DE LA CULTURA DE CARMEN DE PATAGONES Y EN LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL DISTRITO, CABE DESTACAR QUE DURANTE TODO EL AÑO SE REALIZARÁN PRESENTACIONES CON ARTISTAS LOCALES Y REGIONALES, ALGUNOS DE LOS CUALES SE HAN PRESENTADO EN LA FIESTA DE LA SOBERANÍA PATAGÓNICA 2018

SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO COMO SIEMPRE A LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PARTIDO CON SUS FESTEJOS CORRESPONDIENTES PRESENTANDO ARTISTAS DE DISTINTAS RAMAS DEL ARTE.

TENEMOS UNA BUENA NOTICIA PARA LA COMUNIDAD DE PATAGONES, EN LOS PROXIMOS DIAS COMENZARA LA REFACCION DEL TEATRO ESPAÑA CONJUNTAMENTE CON LA BIBLIOTECA CERVANTES PARA QUE EL MISMO PASE A SER EL CENTRO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA LOCALIDAD.

POR MEDIO DE LAS GESTIONES REALIZADAS ANTE LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA CON SU APROBACIÓN PARA INCLUIR EL TEATRO ESPAÑA EN UN PROGRAMA DE PUESTA EN VALOR A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA, SE LOGRÓ LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA, A PARTIR DE LO CUAL SE COMENZÓ A TRABAJAR INTENSAMENTE EN LA CONFORMACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ALCANZAR ESTE OBJETIVO.

DIFUNDIR LA HISTORIA DE NUESTRA COMARCA CON LAS HERRAMIENTAS QUE NOS OTORGA EL ARTE, Y EL ACCESO A QUE LAS REALIZACIONES SEAN ÍNTEGRAMENTE LOCALES, ES UN HECHO QUE CONTRIBUYE A AFIANZAR LA MEMORIA.

SEÑORA PRESIDENTE, SEÑORES CONCEJALES

ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LA CULTURA Y EL DEPORTE SON DOS HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES PARA SACAR LOS CHICOS DE LA CALLE ALEJADOS DE LAS TENTACIONES Y LOGRAR SANAR LAS HERIDAS DE LA SOCIEDAD.

DESDE EL AREA DE DEPORTES SE VIENEN DESARROLLANDO DIFERENTES ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES DEL PARTIDO DE PATAGONES.

TOMANDO COMO EJES PRINCIPALES EL DEPORTE SOCIAL, DEPORTE COMPETITIVO Y ACTIVIDAD FISICA, PENSANDO SIEMPRE EN LA CONTENCION, PREVENCION, INTEGRACION E INCLUSION DE TODAS LAS PERSONAS EN UNA BUSQUEDA CONSTANTE DE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

PARA LLEVAR ADELANTE LAS ACTIVIDADES, TRABAJAMOS EN FORMA ARTICULADA CON DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, COMISIONES DE FOMENTO, ENTIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.

DURANTE EL 2017 FIRMAMOS UN CONVENIO CON EL CLUB ATENAS DE CARMEN DE PATAGONES, MEDIANTE EL CUAL CON UNA IMPORTANTE INVERSION MUNICIPAL, REACONDICIONAMOS EL NATATORIO DE LA INSTITUCION PARA PONERLO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL PARTIDO DE PATAGONES Y DE DIFERENTES GRUPOS ETAREOS, COMO ASI TAMBIEN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

COMO TODAS LAS TEMPORADAS ESTIVALES Y CONJUNTAMENTE CON EDUCACION, PUSIMOS EN MARCHA UNA VEZ MÁS LAS COLONIAS DE VERANO MEDIANTE CONVENIO CON LOS CLUBES DEPORTIVOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL PARTIDO, TANTO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES.

DURANTE TODO EL AÑO, EN EL PREDIO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SE HAN IMPLEMENTADO NUEVAS ACTIVIDADES Y QUE MEJORARON LAS YA EXISTENTES, COMO FUTBOL, HANDBALL, ATLETISMO, ESCUELA MUNICIPAL DE RUGBY ENTRE MUCHAS OTRAS QUE SE REALIZAN DIARIAMENTE.

REALIZAMOS EL ACOMPAÑAMIENTO A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL DISTRITO MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS CON FONDOS NETAMENTE MUNICIPALES, AL IGUAL QUE EL ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL QUE REALIZAMOS AL CAMPEONATO DE LA LIGA DE FUTBOL BARRIAL.

TRABAJAMOS EN EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS, ACOMPAÑANDO A TODOS LOS CLUBES DEL PARTIDO DE PATAGONES.

DEBEMOS RECUPERAR ESA TRADICION DE IR A LOS CLUBES, LOS CUALES SON ESPACIOS FUNDAMENTALES PARA LA CONTENCION FAMILIAR.

QUEREMOS BRINDARLE AL VECINO MAS Y MEJORES SERVICIOS,Y ES POR ELLO QUE DURANTE EL AÑO PASADO PUSIMOS EN FUNCIONAMMIENTO LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR –OMIC-, ORGANISMO ENCARGADO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE PATAGONES.

EN DICHA OFICINA, LOS VECINOS PUEDEN EVACUAR TODAS SUS DUDAS, SE BRINDA INFORMACIÓN, ASISTENCIA A LOS RECLAMOS, Y RESUELVE LOS CONFLICTOS QUE PUEDAN SURGIR ENTRE LOS COMERCIOS O EMPRESAS Y LOS CONSUMIDORES DEL PARTIDO.

EN LAS MISMAS INSTALACIONES, SE TRASLADARON TAMBIEN LAS OFICINAS DEL JUZGADO DEL FALTAS PARA CONTINUAR CON NUESTRA POLÍTICA DE AHORRO EN ALQUILER DE ESPACIOS FÍSICOS. BUSCAMOS QUE EL EMPLEADO MUNICIPAL PUEDA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFORTABLES, PARA BRINDARLE TAMBIÉN A LA COMUNIDAD UN MEJOR SERVICIO.

EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUIMOS TRABAJANDO PARA UN CAMBIO DE CULTURA, QUE TENGA AL EMPLEADO MUNICIPAL COMO PROTAGONISTA DE UNA GESTIÓN ORIENTADA AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS.

QUEREMOS EMPLEADOS MUNICIPALES CAPACITADOS, MOTIVADOS Y BIEN REMUNERADOS.

ES POR ELLO QUE VAMOS EN EL CAMINO HACIA ESTOS OBJETIVOS, PRESENTAMOS ANTE LAS AUTORIDADES PROVINCIALES, UN REQUERIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DEL 40 % POR ZONA DESFAVORABLE, EN BUSCA DE UNA DIFERENCIACIÓN, EN RELACIÓN A OTROS MUNICIPIOS.

DESDE EL INICIO DE LA GESTIÓN, EL SALARIO BÁSICO INICIAL, SE DUPLICO, Y PODEMOS DECIR CON SATISFACCIÓN, QUE LOS PORCENTAJES DE INCREMENTO, HAN SUPERADO LA INFLACIÓN.

ASÍ, COMO PUSIMOS EL ESFUERZO EN LOS SALARIOS BÁSICOS, TAMBIÉN LO ESTAMOS HACIENDO EN EL PRESENTISMO, CUYO VALOR TRIPLICAMOS, ENFOCADOS EN QUE NO SEA UN CONCEPTO MÁS, SINO QUE QUIERO PREMIAR EL ESFUERZO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS EMPLEADOS.

ESTAMOS RENOVANDO COMPUTADORAS Y MOBILIARIO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRACIAS A 1.000.000 DE PESOS, GESTIONADOS ANTE NACIÓN.

FORTALECER EL APRENDIZAJE DEL TRABAJO SEGURO, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRABAJO EN EQUIPO, SON EJES CENTRALES. Y ES POR ELLO QUE UN 40% DE LOS EMPLEADOS PUDIERON CAPACITARSE EN DIFERENTES TEMAS, Y MUCHOS DE ELLOS A PESAR DE LA ANTIGÜEDAD QUE POSEEN DENTRO DE ESTE MUNICIPIO, FUE LA PRIMERA VEZ QUE PUDIERON PARTICIPAR DE UNA CAPACITACION.

EN CONJUNTO CON LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE, Y VALORANDO LA IMPORTANCIA DE UNA CASA DE ESTUDIOS QUE NOS REPRESENTA EN LA SEXTA SECCIÓN, ESTE AÑO SE REABRE LA CARRERA DE ASUNTOS MUNICIPALES EN PATAGONES, PROPICIANDO LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR EN EL LUGAR DE RESIDENCIA

73 EMPLEADOS TEMPORARIOS, PASARON A PLANTA PERMANENTE, ACCEDIENDO A LA OPORTUNIDAD DE LA ESTABILIDAD LABORAL, SABIENDO LO IMPORTANTE QUE ES ESTO NO SOLO PARA EL EMPLEADO, SINO TAMBIÉN PARA SUS FAMILIAS.

SON MUCHOS LOS DESAFÍOS PENDIENTES, PERO LOS CAMBIOS YA ESTÁN EN MARCHA, POR ESO PARA ESTE AÑO, NOS HEMOS PLANTEADO CONTINUAR CON LO TRABAJADO, PERO SEGUIR AVANZANDO CON CONCURSOS DE CARGOS JERÁRQUICOS, EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, PROCESOS DE MODERNIZACIÓN , AJUSTAR CANALES DE COMUNICACIÓN Y CONSTANTE REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS, SIEMPRE EN BÚSQUEDA DE MEJORAS.

SRA PRESIDENTE Y SEÑORES CONCEJALES, QUIERO DESTACAR LA IMPORTANCIA DEL PROGRAMA “UN LOTE, UNA VIVIENDA”, EL CUAL BRINDA, POR PRIMERA VEZ, EL ACCESO LEGAL Y ORDENADO A LA TIERRA PARA CIENTOS DE FAMILIAS.

ES UN VERDADERO DESAFIO PARA PATAGONES, EN PRINCIPIO PARA LA CIUDAD CABECERA, Y DE AHÍ PARA SU REPLICA EN EL RESTO DEL DISTRITO.

ESTE ACUERDO PUBLICO/PRIVADO QUE HEMOS PLANTEADO DESDE EL INICIO DE LA GESTION, PERMITIRA LA PARTICIPACION DE DIFERENTES ACTORES DE ESTA COMUNIDAD.

ASÍ, NO SOLO SE TRATA DE LA VENTA DE UN LOTE DE TERRENO A PRECIO ACCESIBLE. SINO DEL ACCESO A UN LOTE PARA CONSTRUIR UNA VIVIENDA, QUE REQUERIRA DE LA INTERVENCION NECESARIA DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION, CORRALONES DE MATERIALES, PROFESIONALES, INTERVENCION DE ENTIDADES CREDITICIAS, EMPRESAS FABRICANTES DE VIVIENDAS Y PROVEEDORAS DE SERVICIOS; Y ESPECIALMENTE DE LAS ORGANIZACIONES QUE CON SUS AFILIADOS E INTEGRANTES VIENEN ACOMPAÑANDO ESTE PROCESO DESDE EL INICIO.

SE HAN INSCRIPTO MAS DE 1500 FAMILIAS AL PROGRAMA, QUIENES LUEGO DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA SU EVALUACION, ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PROCESO DE CRUZAMIENTO DE DATOS PARA DEFINIR LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES E IMPUGNACIONES REALIZADAS.

COMO SE APRECIA, AVANZAR EN EL CAMINO PROPUESTO SERÁ UN LOGRO DE TODOS LOS HABITANTES DE ESTE SUELO, QUE TRASCIENDE LOS COLORES POLITICOS E INTERESES DE SECTORES.

QUIERO DESTACAR EL TRABAJO CONJUNTO REALIZADO POR LAS DISTINTAS AREAS MUNICIPALES QUE EN FORMA COORDINADA PERMITIERON ALCANZAR ESTE OBJETIVO.

ES ASI QUE DESDE LA AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL SE TRABAJO EN EL ACUERDO PUBLICO PRIVADO PARA ACCEDER AL PROGRAMA, DESDE LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA SE REALIZO LA CONVOCATORIA A TODOS LOS SECTORES Y ACTORES SOCIALES DE PATAGONES; DESDE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SE EVALUO LA NECECIDAD HABITACIONAL EN EL CONTEXTO SOCIOECONOMICO DE CADA UNA DE LAS FAMILIAS Y DESDE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SE TRABAJO EN LA APROBACION Y GESTION URBANA DEL SECTOR Y LOS PROYECTOS PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

ES POR ELLO QUE APELO AL COMPROMISO SINCERO DE TODOS LOS ESTAMENTOS Y LOS LIDERES QUE LOS REPRESENTAN, SEAN PUBLICOS O PRIVADOS; A FIN DE QUE JUNTOS Y SIN INTERVENCION DE LOS INTERESES QUE ESTEN MAS ALLA DEL RIO COLORADO O EL RIO NEGRO, PODAMOS MOSTRAR QUE ES POSIBLE HACER REALIDAD EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE QUE CADA HABITANTE TENGA ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA.

DURANTE EL PRIMER AÑO DE GESTIÓN, UNA DE NUESTRAS PRIORIDADES FUE LA PLANIFICACIÓN Y EL ORDENAMIENTO URBANO. ES DECIR, PROYECTAR EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES, DE MANERA ORDENADA, PARA QUE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO SE DESARROLLE EN FORMA PLANIFICADA, ARMÓNICA Y CON EL ENCUADRE LEGAL CORRESPONDIENTE.

EN ESTE SENTIDO HEMOS PRESENTADO, EN LOS ORGANISMOS PROVINCIALES CORRESPONDIENTE, DISTINTOS PROYECTOS DE ORDENAMIENTO QUE CUMPLAN CON EL OBJETIVO DE ACANZAR UN CRECIMIENTO URBANO PLANIFICADO, COMO LO ES EL TRABAJO QUE VENIMOS DESARROLLANDO DE REGULARIZACION DE TIERRAS EN LA VILLA MARITIMA 7 DE MARZO.

EN ESTE CONTEXTO QUIERO DESTACAR EL TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN DE POLÍGONOS EN ASENTAMIENTOS BARRIALES CON EL FIN DE BRINDAR LA DEFINICIÓN DE LOS LIMITES DE LA TIERRA, BRINDANDO DE ESTA MANERA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA SUS HABITANTES Y POR SU PUESTO EL ORDENAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE SECTORES URBANOS CONSOLIDADOS

ESTA ACCIÓN GENERA UN ALTO IMPACTO EN LOS TENEDORES DE LAS TIERRAS Y EN LOS INTERESADOS EN ADQUIRIR LOTES EN SECTORES CON POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO.

EN RELACION A LA DEMANDA DE TIERRAS URBANAS EN CARMEN DE PATAGONES, DESDE EL INICIO DE LA GESTION NOS HEMOS PROPUESTO ACTUAR EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA FRENTE A PROBLEMAS COMPLEJOS Y TRANSVERSALES, COMO EL ACCESO A UN HÁBITAT DIGNO, Y LA ASOCIACIÓN PÚBLICO/PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CONJUNTOS.

HEMOS VENIDO DANDO PASOS CONCRETOS PARA PROVEER SOLUCIONES DE HÁBITAT CON ACCESO CLARO Y SEGURO A LA TIERRA URBANIZADA.

DURANTE EL EJERCICIO, Y SOBRE LA BASE DEL PROGRAMA “UN LOTE UNA VIVIENDA” SE HA OBTENIDO LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL ACORDE AL MARCO REGULATORIO ESTABLECIDO POR LA LEY 14.449, DE MANERA QUE LOS FUTUROS ADQUIERENTES DE LA TIERRA PUEDAN CONTAR CON SU TITULO DE PROPIEDAD EN FORMA INMEDIATA UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS A ESTABLECER.

TAMBIEN EN ESTE MARCO, ME PROPUSE, JUNTO A LAS AUTORIDADES DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIERNO RESOLVER LA SITUACIÓN IRREGULAR EN LA QUE SE ENCUENTRAN VECINOS QUE OPORTUNAMENTE FUERON ADJUDICADOS CON PLANES DE VIVIENDA Y QUE AL DIA DE LA FECHA NO CUENTAN CON SU CORRESPONDIENTE ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO. EN ESTE SENTIDO, EN ESTOS AÑOS HEMOS DADO SOLUCIÓN A MAS DE 340 FAMILIAS QUE PUDIERON FIRMAR Y/O RETIRAR SU TITULO DE PROPIEDAD.

MEDIANTE GESTIONES REALIZADAS ANTE LA AUTORIDAD DEL AGUA, SE REALIZO UN TRABAJO PARA LA DEFINICION DE LA LINEA DE RIVERA DE LA MARGEN NORTE DEL RIO NEGRO Y EL LITORAL COSTERO DESDE EL BALNEARIO LA BALIZA HASTA LA ISLA DEL JABALI, RESTANDO PARA EL CORRIENTE AÑO LA MATERIALIZACION DE LA MISMA EN EL MENCIONADO ORGANISMO Y DICTADO DE LA NORMA CORRESPONDIENTE.

DICHA TAREA SE REALIZO CON EQUIPO TECNICO DE DICHO ORGANISMO Y EQUIPO MUNICIPAL.

EN RELACIÓN A LA DEMANDA DE TIERRAS URBANAS EN LA LOCALIDAD DE VILLALONGA, SE GESTIONÓ MEDIANTE UN ACUERDO DE PARTES , UN LOTEO QUE REGULE LOS ALTOS VALORES INMOBILIARIOS DEL MERCADO ANTE LA ESCASES DE TIERRA, PRODUCIENDO DESEQUILIBRIOS DE PRECIOS, QUE AFECTAN A SECTORES MEDIOS DE LA LOCALIDAD .

EL IMPULSIVO DESARROLLO DEL PARTIDO DE PATAGONES NOS OBLIGA A ACOMPAÑAR LAS IMPORTANTES DEMANDAS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD DE CADA LOCALIDAD, Y ADOPTAR MEDIDAS QUE INVOLUCRA ANTICIPAR ACCIONES, INDUCIR DECISIONES, ORDENAR CONTROLAR Y ACTUALIZAR LOS MARCOS NORMATIVOS EXISTENTES.

EN ESTE SENTIDO, LAS LOCALIDADES DE CARMEN DE PATAGONES Y VILLALONGA, QUE CUENTAN CON NORMA DE ZONIFICACIÓN Y USO DEL SUELO, AMERITAN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS, REFORMULANDO LAS TENDENCIAS DE CRECIMIENTO DE LA LOCALIDAD Y ATENDIENDO ASÍ LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.

EN EL CASO DE BAHÍA SAN BLAS, LOCALIDAD QUE TUVO UN CRECIMIENTO EXPONENCIAL EN TÉRMINOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DE OCUPACIÓN, MANTIENE LA DELIMITACIÓN PRELIMINAR DE ÁREAS SIN REGULACIÓN DE USOS, Y HACE IMPERIOSO, EL ABORDAJE DE UNA PLANIFICACIÓN ADECUADA PARA HABILITAR UN CRECIMIENTO URBANO ARMÓNICO CON LA IDENTIFICACIÓN DE SECTORES RESIDENCIALES, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICOS, PRODUCTIVAS ETC.

SE GESTINONO ANTE LA EMPRESA ABSA EL PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO DE PATAGONES, VILLALONGA Y STROEDER

EN POCO TIEMPO COMIENZA LA OBRA DE LOS DOS COLECTORES CLOACALES, EL COLECTOR COSTANERO Y EL COLECTOR DEL ESTE QUE SE ENCUENTRAN FINANCIADOS POR LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y QUE PERMITIRÁN MEJOR CIRCULACIÓN DE LOS LÍQUIDOS CLOACALES.

ESTA OBRA NOS PERMITIRÁ EN EL FUTURO, LLEVAR ADELANTE LA RED CLOACAL DE LOS BARRIOS CEFERINO, LA LOMA Y VILLA DEL CARMEN.

SE INSTALO UN NUEVO MODULO POTABILIZADOR DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VILLALONGA MEJORANDO LA DISTRIBUCION DE DICHO RECURSO TANTO EN DICHA LOCALIDAD COMO EN STROEDER

ANTE LA MISMA EMPRESA, SE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESERVA EN CARMEN DE PATAGONES, PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA VIEJA OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO, MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA C DE PATAGONES, ABASTECIMIENTO DE AGUA A CARDENAL CAGLIERO, MEJORAS EN LA INCORPORACIÓN DE OXÍGENO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE PATAGONES.

HEMOS TRABAJADO EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL “PUESTA EN VALOR DE CASCOS URBANOS”, QUE PERMITIO YA LA INTERVENCIÓN DE LA CALLE COMODORO RIVADAVIA Y PLAZA 7 DE MARZO.

EN EL MARCO DE ESTE PROGRAMA, SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO LOS PROYECTOS DE INTERVENCION URBANA DE LA PLAZA VILLARNO, PARQUE PRIDRABUENA Y REPOTENCIACIÓN ELECTRICA DEL CASCO HISTORICO.

ENTIENDO EL RECLAMO DE LA GENTE CON RESPECTO A LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD.

ESTE ES UN TEMA QUE NOS PREOCUPA, Y PARA LO CUAL REQUERIMOS DE LA COLABORACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD.

DEBEMOS ENTENDER, ENTRE TODOS, QUE EL ORDEN Y LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEPENDE DE CADA UNO DE NOSOTROS, Y NO ES SOLO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.

PERO, MIENTRAS GENERAMOS ESA CONCIENTIZACIÓN, REALIZAMOS UNA PRUEBA PILOTO CON CONTENEDORES METÁLICOS ALQUILADOS A TERCEROS EN LOS BARRIOS DE PATAGONES Y EN LUGARES ESTRATÉGICOS DE VUELCO DE RESIDUOS.

EL INICIO DE ESTA TAREA SE DESARROLLÓ A PARTIR DE REUNIONES CON LOS TITULARES DE LAS COMISIONES DE LOS BARRIOS QUIENES SE COMPROMETIERON A DIFUNDIR ENTRE LOS VECINOS ESTA IDEA DE MANTENER MÁS LIMPIO EL BARRIO A PARTIR DE LA TOMA DE CONCIENCIA DE NO DEJAR LOS RESIDUOS EN LA VEREDA DOMICILIARIA CON EL CONSIGUIENTE ACCIONAR DE LOS ANIMALES Y EL RIESGO SANITARIO Y AMBIENTAL QUE IMPLICA TAL ACCIÓN.

ESTAMOS TRABAJANDO FUERTEMENTE Y DE MANERA CONJUNTA CON EL MUNICIPIO DE VIEDMA EN EL PROYECTO GIRSU (GESTIÓN INTEGRAL DEL RESIDUO SÓLIDO URBANO) LO QUE PERMITIRÁ LLEVAR EL RESIDUO SOLIDO URBANO AL RELLENO SANITARIO DE VIEDMA Y VIEDMA TRAERÁ A PATAGONES EL RESIDUO VOLUMINOSO.

LAS OBRAS SON, SIN DUDA, EL GRAN MOTOR DE NUESTRA GESTIÓN. ESTAMOS REALIZANDO GRANDES INVERSIONES EN EL PARTIDO DE PATAGONES.

ESTO DEMUESTRA EL COMPROMISO Y LA VOCACIÓN QUE TIENE ESTE EQUIPO POR CONSOLIDAR EL CAMBIO.

SE ESTA TRABAJANDO EN LA PUESTA EN VALOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, DONDE SE ESTAN REALIZANDO LAS TAREAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR INGRESO Y PORTAL, TRASLADO DE FLORERÍA., PAVIMENTO DE INGRESO Y ESTACIONAMIENTO, REMODELACIÓN DEL ACCESO INTERNO A LA CAPILLA, RECONSTRUCCIÓN DE SECTOR DE SERVICIOS (OFICINA- DEPÓSITO- BAÑOS PÚBLICOS) Y PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE BOVEDILLAS Y SALA DE REDUCCIÓN.

Y APOSTAMOS AL CRECIMIENTO DEL PARTIDO.

ES POR ELLO QUE ESTAMOS CONSTRUYENDO EL CENTRO CIVICO DE STROEDER, CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS PLANTAS, DONDE FUNCIONARAN DIFERENTES INSTITUCIONES COMO IOMA, PAMI, REGISTRO CIVIL, ANSES Y SE DISPONDRÁ DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM) EN PLANTA ALTA PARA USO DE DIFERENTE ÍNDOLE.

ADEMAS, REPARAMOS LA CUBIERTA QUE TENÍA UN DETERIORO DE FILTRACIONES EN EL HOGAR DE LOS ABUELOS DE ESTA QUERIDA LOCALIDAD.

EN JUAN .A. PRADERE, SE PROCEDIÓ A LA AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE FUNCIONE ALLÍ LA SALA DE MONITOREO DE CÁMARAS PARA LA LOCALIDAD Y ACABAMOS DE FINALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA DE 300 M3 QUE SE USARA COMO RESERVORIO DE AGUA POTABLE Y PERMITIRA LA CORRECTA DOTACION DE LA MISMA

INICIAMOS UN PLAN DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO QUE TIENE COMO PRIMER OBJETIVO LAS CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES DE TODOS LOS BARRIOS DE CARMEN DE PATAGONES PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DIARIA DE LOS VECINOS. PARA IR A TRABAJAR, PARA VOLVER A NUESTRAS CASAS, PARA QUE TODOS NUESTROS VIAJES PUEDAN SER MÁS RÁPIDOS Y SEGUROS

SE EJECUTARON MÁS DE 500 M2 DE BACHEO EN PATAGONES Y 300 M2 EN LA LOCALIDAD DE STROEDER, Y AÚN SE CONTINÚA CON ESTA TAREA.

SE PAVIMENTARON 6 CUADRAS DEL BOULEVARD FRANCISCO ARRÓ Y EL EQUIVALENTE A 8 CUADRAS EN EL BOULEVARD MORENO, ENTRE IRIGOYEN Y LA AVDA. COSTANERA EMMA NOZZI. ADEMÁS DE LOS BADENES, CORDÓN CUNETA, SEÑALIZACIÓN, RIEGO Y PARQUIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE AMBOS BOULEVARES.

UN EQUIVALENTE A 17 CUADRAS CON SUS RESPECTIVAS BOCACALLES, Y 2 ROTONDAS, EN EL SECTOR DEL BAÑADO, COMO LAS CALLES MEJICO, PARAGUAY, PATAGONIA, J. THORNE, FCO. PITA Y ROCA.

SE FINALIZO LA CUADRA DE LA CALLE JOSE FILIPINI DE PAVIMENTO ARTICULADO DEL Bº EMPLEADOS DE COMERCIO, OBRA QUE SE ENCONTRABA PARALIZADA.

SE CONTINUA CON LA REPARACIÓN DE VARIAS CUADRAS DE PAVIMENTO ARTICULADO EN EL BARRIO BICENTENARIO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON MANO DE OBRA LOCAL Y EL MATERIAL LO PROVEE LA EMPRESA CEMENTUB DE MAR DEL PLATA.

SE ESTÁN ASFALTANDO 20 CUADRAS, ENTRE ELLAS 25 DE MAYO, SANCHEZ DE RIAL, BELGRANO, BROWN, BUENOS AIRES Y J. DE LA OYUELA.

OTRA OBRA IMPORTANTE Y FINALIZADA FUE LA REFORMULACIÓN AV COSTANERA EMMA NOZZI QUE CONSISTIÓ EN LA AMPLIACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO, PARA LO CUAL SE RECONVIRTIÓ EL CANAL A CIELO ABIERTO CON DESTINO PLUVIAL, EN UN CONDUCTO, DE FORMA TAL QUE FACILITE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE LLUVIA, DÁRSENAS DE PAVIMENTO RETICULADO, LA PUESTA EN VALOR DE LA VEREDA PEATONAL A NIVEL DE CALLE, AMPLIANDO LOS ANCHOS DE VEREDA PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN PEATONAL, REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS ADICIONALES A LAS EXISTENTES EN LAS DÁRSENAS, PARA FACILITAR EL INGRESO A LOS ESPACIOS VERDES DEL BALNEARIO.

COMO PARTE DE ESTA OBRA, PARALELAMENTE SE CONTRUYERON 2 ESTACIONES DE GIMNASIA, CON APARATOS AL AIRE LIBRE.

EN EL INTERIOR DEL DISTRITO, EL PAVIMENTO EN STROEDER INVOLUCRA A 6 CUADRAS, EN VILLALONGA 23 Y ESTÁN PREVISTAS SEGUIR CON 3 EN PRADERE.Y EN SAN BLAS VARIAS CUADRAS DE CORDON CUNETA.

TENEMOS PROYECTADO PARA ESTE AÑO CONTINUAR CON LAS OBRAS DE PAVIMENTO EN TODO EL PARTIDO DE PATAGONES.

PERO TAMBIÉN NOS ABOCAMOS EN EL MANTENIMIENTO, MEJORAS Y APERTURAS DE LOS CAMINOS RURALES. GRACIAS AL TRABAJO EN CONJUNTO CON LOS CONSORCIOS, LOGRAMOS QUE LOS 2700 KMS DE CAMINOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES DE LA RED VIAL QUE SE ENCONTRABAN MUY DETERIORADOS, CON MUCHOS RECLAMOS DEL SECTOR PRODUCTOR DE SECANO Y DEL ÁREA DE RIEGO, HOY SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES.

COMPRAMOS TRES CASILLAS COMPLETAS DESTINADAS A LOS MAQUINISTAS VIALES QUE OPERAN DURANTE TODA LA SEMANA EN EL ÁREA.

ADEMÁS, SE INCORPORO CON FINANCIAMIENTO DE LA NACIÓN UN TRACTOR DE 160 HP, UNA LÁMINA NIVELADORA DE ARRASTRE DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO, UN MINI PALA CON RETRO Y UNA DESMALEZADORA.

DEL MISMO MODO CONTINUAMOS CON EL REPASO Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA VILLA MARITIMA 7 DE MARZO, SECTOR EN EL CUAL ESTAMOS TRABAJANDO EN FORMA MANCOMUNADA CON LA COMISION DE FOMENTO DEL SECTOR NO SOLO EN LA REGULARIZACION DOMINIAL, SINO TAMBIEN EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO QUE NO SOLO SIRVA PARA LA COMUNIDAD SINO TAMBIEN PARA RESGUARDAR EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL.

DESDE EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO, SE DEFINIERON ÁREAS A RECONVERTIR CON TECNOLOGÍA LED EN PATAGONES COMO EN LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR.

SE CONTINUARON EFECTUANDO PRUEBAS DE CONSUMO CON TECNOLOGÍA LED LOGRÁNDOSE UN AHORRO DE ENERGÍA DEL ORDEN DEL 55% PERMITIENDO ADEMÁS PREVER QUE LA INCORPORACIÓN DE LA CITADA TECNOLOGÍA NO SOLO PRODUZCA AHORRO EN EL CONSUMO SINO UNA IMPORTANTE MERMA EN EL MANTENIMIENTO DADO QUE SE ELIMINAN VARIOS COMPONENTES.

MEDIANTE EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES OBRAS EN CARMEN DE PATAGONES Y BAHÍA SAN BLAS: ILUMINACIÓN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, ILUMINACIÓN AVENIDAS BARBIERI, COLÓN Y EZCURRA, ILUMINACIÓN AVDA. PERÓN, ILUMINACIÓN AVDA. IRIGOYEN, ILUMINACIÓN AVDA. COSTANERA SAN BLAS Y PLAZA VILLARINO DE ESTA CIUDAD.

SE REALIZO UN IMPORTANTE TRABAJO DE AMPLIACION DE LUMINARIAS EN VARIOS BARRIOS DE LA CIUDAD CABECERA, GRACIAS AL COMPROMISO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO, DONDE DIMOS RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS

UN ASPECTO DE SUMA IMPORTANCIA PARA NUESTRA GESTION, ES EL SUEÑO DEL TECHO PROPIO PARA CADA FAMILIA. ES POR ELLO QUE LICITAMOS LA CONSTRUCCIÓN DE 111 VIVIENDAS, DE LAS CUALES 53 ESTAN PROXIMAS A INICIARSE Y LAS 58 ESPERANDO EL FINANCIAMIENTO.

LAS 111 VIVIENDAS PERTENECEN AL PLAN NACIONAL TECHO DIGNO, FINANCIADO POR LA SECRETARIA DE VIVIENDAS DE LA NACION Y EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

SE PUSIERON EN MARCHA LAS 66 VIVIENDAS PARALIZADAS GRACIAS AL APORTE DEL GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAL.

LAS OBRAS DE SANEAMIENTO SON FUNDAMENTALES EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE CUALQUIER POBLACIÓN, YA QUE SON NECESARIAS PARA CONDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES A SU TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE.

ES POR ELLO QUE REALIZAMOS LA ESTACIÓN ELEVADORA E IMPULSORA B° EL PROGRESO Y 150 VIVIENDAS, DONDE SE PROYECTÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN ELEVADORA QUE PERMITE EVACUAR LOS LÍQUIDOS CLOACALES DE UN SECTOR DE LA OBRA EN EJECUCIÓN DE RED CLOACAL EN DICHOS BARRIOS.

TAMBIEN QUEREMOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DE BAHIA SAN BLAS, SOBRE TODO CONSIDERANDO EL INVIERNO PROXIMO. ES POR ELLO QUE PROCEDIMOS A LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE GAS LICUADO DE PETROLEO DE LA VILLA MARITIMA, OBRA QUE FUE INCLUIDA DENTRO DEL PLAN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, QUE LANZO LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

HOY, LA OBRA PÚBLICA ESTÁ EN MARCHA.

EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA PROVINCIA, A TRAVÉS DE LA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL, ES FUNDAMENTAL PARA QUE HOY PODAMOS LLEVAR ADELANTE OBRAS DE PAVIMENTO, VIVIENDAS, ILUMINACIÓN, CLOACAS, Y GAS, ENTRE OTRAS.

LA RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL PROVINCIAL ESTÁ CONSOLIDADA, Y LO ENUNCIADO CON ANTERIORIDAD ASI LO DEMUESTRA….

DESDE EL MUNICIPIO POR PRIMERA VEZ TENEMOS UN PLAN DE OBRAS DE INFRAESTURA ESCOLAR QUE SE ESTA CUMPLIENDO.

QUEREMOS QUE LOS CHICOS Y LOS DOCENTES PUEDAN CONVIVIR EN UN ÁMBITO MAS CÓMODO Y SEGURO.

ES ASI COMO PODEMOS CAMBIAR DEFINITIVAMENTE LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD CON LA ESCUELA PÚBLICA, PROYECTANDO Y REALIZANDO LAS MEJORAS QUE NECESITAMOS DESDE EL PUNTO DE VISTA EDUCATIVO Y EDILICIO

HACE POCOS DIAS INAUGURAMOS LA ESCUELA DE ARTE ALCIDES BIAGGETTI, OBRA LARGAMENTE ESPERADA POR LA COMUNIDAD TODA, PROYECTO INICIADO POR MI PREDECESOR Y CULMINADA E INAUGURADA COMO BIEN DECIA HACE POCOS DIAS, DEMOSTRANDO QUE ASI SE TRABAJA EN DEMOCRACIA. ESCUELA A LA CUAL ADEMAS LE ESTAREMOS PROVEYENDO DE TODO EL MOBILIARIO NECECSARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

SE REACTIVO LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE Y TECNICA N° 25, LA CUAL SE ENCONTRABA PARALIZADA DESDE EL 2015.

SE REPARO LA CUBIERTA Y BAÑOS DE LA ESCUELA N° 21.

SE ENCUENTRA EN EJECUCION LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA N° 8, COMO ASI TAMBIEN UN NUEVO EDIFICIO PARA EL CEC N° 2

SE CONSTRUYE EL SUM DE LA ESCUELA SECUNDARIA N° 2 “ISLAS MALVINAS”.

POR OTRA PARTE SE COMENZO A REACONDICIONAR EL EDIFICIO DE LA CASONA PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA SPEGAZZINI, DONDE FUNCIONARA LA ESCUELA LABORAL. DICHA EDIFICACIÓN PERTENECE AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y SE REFACCIONARAN PRINCIPALMENTE, SANITARIOS, COCINA INCLUYENDO TAMBIÉN EL REACONDICIONAMIENTO COMPLETO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE ALARMA, CIELORRASOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO, Y OTRAS REFACCIONES NECESARIAS EN TODO EL EDIFICIO PARA EL USO DESTINADO.

ESTAMOS PROXIMOS A LICITAR LA OBRA EN EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE, QUE CONSTARA DE LA REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS EXISTENTES, RECAMBIO DE ABERTURAS Y REPARACIONES DE CIELORRASO Y CUBIERTA, TAMBIÉN SE RESOLVERÁ EL ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES MEDIANTE UNA RAMPA DE ENTRADA.

EN LOS PROXIMOS DIAS, SE LLEVARA A CABO LA LICITACION DE LA REFACCION Y TERMINACION DEL SECTOR POLIDEPORTIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA N°110 EL CUAL CONSTARA DE: SALA DE REUNIONES, AULA, SUM, OFFICE, CONSULTORIO Y DIRECCIÓN.

EN LA LOCALIDAD DE VILLALONGA DURANTE EL 2017, INAUGURAMOS EL JARDIN 909, EDIFICIO EDUCATIVO SUMAMENTE NECESARIO PARA LA COMUNIDAD DE DICHA LOCALIDAD.

INAUGURAMOS ADEMAS EL SUM DE LA ESCUELA N° 38 Y SEGUIMOS REALIZANDO AMPLIACIONES EN DICHO ESTABLECIMIENTO. ,

ESTAMOS PRONTO A FINALIZAR EL EDIFICIO DEL JARDIN MATERNAL.

REALIZAMOS LA REPARACION DE CUBIERTA DEL TECHO DE LA GUARDERIA MUNICIPAL.

AMPLIACION Y REFACCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA Nº 1.

REFACCION DEL SUM DE LA ESCUELA N° 12.

SE REALIZO LA AMPLIACION DEL SUM DEL JARDIN 903

ESTAMOS REALIZANDO EL CAMBIO DE TECHOS DE LA ESCUELA ESPECIAL 502.

LA INVERSION EDUCATIVA, SE FEDERALIZA EN NUESTRO INTERIOR YA QUE TAMBIÉN EN STROEDER SE REALIZA LA REFACCION EN LA ESCUELA PRIMARIA N° 9 Y EN LA ESCUELA SECUNDARIA N° 7.

SE REALIZARON BAÑOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL ANEXO DE LA ESCUELA ESPECIAL 502.

EN PRADERE, SE ESTA LLEVANDO A CABO LA AMPLIACIÓN DEL SUM, CONSTRUCCIÓN DE RECEPTORÍA, CIRCULACIÓN Y TRAMO DE MEDIANERA DEL JARDIN 906 Y ESTAMOS PROXIMOS A COMENZAR LA OBRA DE AMPLIACION DE LA ESCUELA 20 DONDE SE CONSTRUIRAN AULAS, DOS SANITARIOS Y GALERIA

EN CARDENAL CAGLIERO SE ESTA REFACCIONANDO EL JARDIN MATERNAL Y EN ESTE MARCO DE OBRAS EDUCATIVAS PARA EL INTERIOR.

EN BAHIA SAN BLAS SE LLEVARON A CABO LAS TAREAS DE RECAMBIO DE TECHOS, PISOS, ABERTURAS Y ADEMAS SE REALIZARA LA INSTALACION INTERNA DE GAS NATURAL EN LA ESCUELA N° 7 “ISLAS MALVINAS”.

TAL CUAL ME COMPROMETIERA OPORTUNAMENTE, ME LLENA DE ORGULLO DECIR QUE POR PRIMERA VEZ SE COMENZO CON LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA Nº 15 EN LA VILLA MARITIMA LOS POCITOS.

EN UNA 1º ETAPA SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE: 1 AULA, GRUPO SANITARIO PARA AMBOS SEXOS, DIRECCIÓN, SANITARIO PARA PERSONAL, COCINA, S.U.M.

PERO NUESTRA POLITICA EDUCATIVA, NO SE LIMITA SOLO A LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ESCOLARES, YA QUE A LOS MISMOS DEBEMOS LLENARLOS DE CONTENIDO, Y ES POR ESO, QUE A TRAVES DE DESDE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE POLÍTICAS SOCIO EDUCATIVAS, SE LLEVAN A CABO LAS LÍNEAS DE ACCIÓN Y LAS ESTRATEGIAS QUE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICAS SOCIO EDUCATIVO FORMULA Y DESARROLLA, LAS CUALES ESTÁN DESTINADAS A PROVEER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS, CULTURALES, MATERIALES TECNOLÓGICAS, CIENTÍFICAS Y DE APOYO ECONÓMICO NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES DE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO

EL DISTRITO DE PATAGONES PARTICIPA DE SUS PROGRAMAS:

FERIA ACTE (ARTE- CIENCIAS- TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN) DE LAS CUALES PARTICIPAN ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS: INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO Y EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS. EN 2017 LAS ESCUELAS DEL DISTRITO PUDIERON SER PARTE DE LAS DISTINTAS INSTANCIAS LOGRANDO CALIFICAR PARA LA FERIA ACTE A NIVEL NACIONAL. EN EL PRESENTE AÑO SE CONTINUARÁ PRESTANDO EL APOYO NECESARIO PARA QUE LAS ESCUELAS DEL PARTIDO PUEDAN CONCURRIR A LA INSTANCIA REGIONAL.

ASIMISMO YA SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR DEL PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR EN EL PRESENTE AÑO, Y ESTAMOS AUMENTANDO EL CUPO DE JÓVENES QUE PARTICIPAN A NIVEL PROVINCIAL Y NACIONAL. EN EL 2017 UN ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE JUAN A. PRADERE PUDO REPRESENTAR A SUS PARES DESDE UNA BANCA DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

ESTE AÑO SE HAN APROBADO TRES PROYECTOS DE CENTROS DE ACTIVIDADES JUVENILES, LOGRANDO TENER PRESENCIA EN EL INTERIOR DEL PARTIDO Y DUPLICANDO LA CANTIDAD DE CENTRO DE ACTIVIDADES JUVENILES EN LA CIUDAD DE CARMEN DE PATAGONES. CADA PROYECTO FORTALECE LOS VÍNCULOS ENTRE LA ESCUELA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD Y EN LOS CUALES SE TRABAJA SOBRE LOS INTERESES Y LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO INMEDIATO.

TAMBIÉN CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LOS PROGRAMAS DE: PATIOS ABIERTOS, EDUCACIÓN SOLIDARIA Y EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, LAS CUALES SE EJECUTAN EN LAS DISTINTAS ESCUELAS DEL PARTIDO.

DESDE QUE ASUMIMOS ÉSTA GESTIÓN, UNA DE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES ES EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA MISMA.

ES POR ELLO ES QUE HEMOS PRIORIZADO LOS RECURSOS PARA BRINDAR CADA DÍA MÁS Y MEJORES SERVICIOS. PARA ELLO HEMOS DISPUESTO UN PLAN DE MEJORA EDILICIA, COMPRAS DE INSUMOS Y SIN OLVIDARNOS DE LAS MEJORAS EN LAS CONDICIONES LABORALES DE NUESTRO PERSONAL. DURANTE EL 2017, COMENZAMOS LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, EMPLAZADO EN EL ANTIGUO LAVADERO DEL HOSPITAL ECAY, Y QUE SE ENCUENTRA PRÓXIMO A INAUGURAR.

SE CONTRUYO NUEVO EL SECTOR DESTINADO A OFICINAS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA, QUE BRINDA ESPACIO DE TRABAJO CONFORTABLE Y SALUBRIDAD AL EVITAR HACINAMIENTO

EN EL MES DE AGOSTO DEL 2017, COMENZAMOS LA OBRA DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA GUARDIA CENTRAL DEL HOSPITAL ECAY.

HAN SIDO MILLONES LOS DESTINADOS A COMPRAS DE INSUMOS HOSPITALARIOS A TRAVÉS DEL PLAN SUMAR CON INVERSIONES CERCANAS A LOS 6 MILLONES DE PESOS, INCLUYENDO UNA AMBULANCIA DOBLE TRACCIÓN DESTINADA A UNIDAD SANITARIA DE SAN BLAS, QUE HOY PODEMOS VER CIRCULAR POR NUESTROS CAMINOS ENRIPIADOS Y RUTAS. AQUÍ EN CARMEN DE PATAGONES SE LOGRO EL CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA PARA EL BARRIO EL PROGRESO Y EN LA ACTUALIDAD LAS AREAS RESPECTIVAS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO UN APARATO DE RAYOS X QUE SERA DESTINADO AL CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DEL CIC DEL BARRIO VILLA LYNCH, GENERANDO IMPORTANTES AVANCES YA QUE EL UNICO EXISTENTE EN LA ACTUALIDAD PERTENECE AL HOSPITAL DR. “PEDRO ECAY”.

TAMBIEN DENTRO DEL PLAN SUMAR, SE HAN INCORPORADO MAS DE 50 COMPUTADORAS PARA TODO EL DISTRITO, IMPRESORAS MULTIFUNCION, AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPAMIENTO MEDICO COMO ASI TAMBIEN UNA NUEVA CENTRAL TELEFONICA PARA EL HOSPITAL DE LA CIUDAD CABECERA.

INSUMOS MEDICOS, DOS TELEVISORES PARA LA SALA DE ESPERA Y ROPA DE CAMA PARA LAS HABITACIONES DEL HOSPITAL EDUARDO ARANCIBIA DE VILLALONGA; UNA ESTERILIZADORA PARA LA LOCALIDAD DE STROEDER, EN CARDENAL CAGLIERO SE ENTREGARON SATUROMETROS DEL PULSO Y TENSIOMETROS DE PARED Y DIGITAL, DOS CALEFACTORES PARA EL CENTRO INTEGRAL DEL DISCAPACITADO DE PATAGONES Y EQUIPO DE ULTIMA GENERACION PARA LA LIMPIEZA DE DIFERENTES SECTORES DEL HOSPITAL ECAY, FACILITANDO LA TAREA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.

TAMBIEN EN EL MARCO DE ESTE PLAN, CONTINUAMOS FORTALECIENDO LOS CAPS DE LOS DIFRENTES BARRIOS, MEJORANDO LA ATENCION DE NUESTROS VECINOS COMO LO HEMOS HECHO EN EL SERVICIO DE PATOLOGIA DONDE SE ADQUIRIERON EQUIPOS PARA LOS ESTUDIOS DE BIOPSIA Y CITOLOGICOS.

SE REALIZÓ LA READECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MENTAL A LA VIGENTE LEY, TRANSFORMÁNDOLO EN HOSPITAL DE DÍA Y SE CONCRETA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO ALEDAÑO AL MISMO

SE ESTA CONSTRUYENDO EL EDIFICIO DEL CENTRO PARA LA ATENCION DE LAS ADICCIONES (CPA), EL CUAL SURGE DE LA NECESIDAD DE QUE LA ENTIDAD CUENTE CON UN EDIFICIO PROPIO PARA ALBERGAR Y CONTENER A LAS PERSONAS QUE PADEZCAN PATOLOGÍAS ADICTIVAS, DADO QUE A LA FECHA FUNCIONAN EN INSTITUCIONES COMPARTIDAS COMPLICANDO ASÍ SU FUNCIONAMIENTO.

EL EDIFICIO SE IMPLANTA EN LA MANZANA DEL HOSPITAL PEDRO ECAY, CONTIGUO A LA SEDE DE SALUD MENTAL.

EL MISMO CUENTA CON DOS CONSULTORIOS EQUIPADOS CON BACHAS PARA LA HIGIENE, DOS SANITARIOS, DEL CUAL UNO SE ENCUENTRA ADAPTADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, SALA DE ESPERA CON ADMINISTRACIÓN Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA REALIZAR LOS TALLERES TERAPÉUTICOS REQUERIDOS.

A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE, LOGRAMOS IMPLEMENTAR LA NUEVA MODALIDAD DE CARGA HORARIA DE 6 HORAS PARA SERVICIO DE ENFERMERÍA Y MUCAMAS, DANDO UN PUNTAPIÉ INICIAL EN LA REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD DEL PARTIDO PERMITIENDO QUE TODOS LOS EMPLEADOS MUNICIPALES TENGAN LA MISMA CARGA HORARIA, DANDO RESPUESTA A UN RECLAMO QUE VENÍAN REALIZANDO HACE AÑOS LOS TRABAJADORES

EN EL MISMO ORDEN DE COSAS, Y CON LA INTENCIÓN DE SEGUIR ELABORANDO MEJORES CONDICIONES PARA LOS TRABAJADORES DE SALUD, SE HA IMPLEMENTADO UN NUEVO SISTEMA DE LIMPIEZA, CON LA INCORPORACIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS QUE TIENDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE LA MISMA Y DISMINUIR LAS EXPOSICIONES OCUPACIONALES, ACORDES A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE IMPARTIDAS.

Y SALUD SEGUIRÁ CRECIENDO, INVIRTIENDO, GENERANDO MEJORES CONDICIONES PARA LOS TRABAJADORES Y LOS VECINOS.

HEMOS DELINEADO JUNTO CON LA ESCUELA ITINERANTE DE OFICIOS DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE UNA CAPACITACIÓN DESTINADA AL MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN ANTE EL INGRESO DEL PACIENTE AL SISTEMA DE SALUD, DESTINADO A PERSONAL ADMINISTRATIVO (MESA DE ENTRADAS, VENTANILLA DE TURNOS) Y DE SEGURIDAD.

Y PORQUE LA SALUD ES UN TEMA QUE ME PREOCUPA, SEGUIMOS INVIERTENDO EN TODO EL PARTIDO.

REALIZAMOS LA AMPLIACIÓN DE LA SALA PERIFÉRICA DE JOSE B CASAS LA QUE ESTA PRÓXIMA A INAUGURARSE, SE CONTINÚAN CON LAS REFACCIONES DEL HOSPITAL “ARANCIBIA” DE VILLALONGA, DONDE ADEMAS SE REALIZARON 3 BAÑOS.

SE LLEVO A CABO LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE STROEDER “DR. LUIS URIZAR” DONDE SE CONSTRUYO UN DORMITORIO Y UN BAÑO PARA LOS CHÓFERES DE GUARDIA, RESPONDIENDO A UNA NECECIDAD QUE SE VENIA PLANTEANDO HACE MUCHO TIEMPO Y DONDE TAMBIEN SE REPARARON LAS CUBIERTAS Y FILTRACIONES.

ESTAMOS TRABAJANDO EN FORMA CONJUNTA CON VIEDMA EN LA PUESTA EN MARCHA DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, CON EL FIN DE TRATAR PROYECTOS, PROBLEMÁTICAS, NECESIDADES Y TODO TIPO DE TEMAS RELACIONADOS CON LA DISCAPACIDAD DESDE NUESTRO MUNICIPIO, PARA ELLO ESTAMOS ABOCADOS A DEFINIR LAS PRIORIDADES DE ÉSTA PROBLEMÁTICA TAN SENSIBLE A LA POBLACIÓN Y QUE COMO ESTADO NO DEBEMOS DESATENDER SINO MUY POR EL CONTRARIO, DECIR PRESENTE Y CONTENER CADA SITUACIÓN EN PARTICULAR

DE ÉSTA FORMA Y CON EL CONVENCIMIENTO DE QUE SALUD ES UNA PRIORIDAD PARA ÉSTA GESTIÓN Y RECONOCIENDO QUE NOS FALTA MUCHO CAMINO POR RECORRER, ES QUE NOS COMPROMETEMOS A REDOBLAR NUESTRA TAREA EN POS DE UNA MEJOR SALUD PARA TODOS LOS VECINOS DE PATAGONES.

Y AHORA QUIERO DETENERME EN UNO DE LOS TEMAS MÁS SENSIBLES, Y DONDE MÁS SE REQUIERE LA PRESENCIA DEL ESTADO: LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL.

SABEMOS QUE LOS PROBLEMAS SOCIALES SON ESTRUCTURALES, HAN IDO EN AUMENTO, TRASVASAN A TODA LA SOCIEDAD Y REQUIEREN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.

SU SOLUCIÓN NO ES INSTANTÁNEA Y DEBE SER ENCARADA EN FORMA INTEGRAL.

ES ASÍ QUE DESDE EL COMIENZO DE LA GESTIÓN, SE DECIDIÓ APOSTAR A LA RECUPERACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE ESTAS ÁREAS, COMO ARTICULADOR ENTRE EL ESTADO Y LA FAMILIA.

SE FORTALECIÓ EL TRABAJO DEL SERVICIO LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, LLEVÁNDOLO A LOS BARRIOS Y AL INTERIOR, Y GENERANDO ALREDEDOR DE 70 INTERVENCIONES CON FAMILIAS.

PUSIMOS EN MARCHA EL PROGRAMA DE OPERADORES DE CALLE, CON UN GRUPO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RECORRIENDO LOS BARRIOS.

ELLOS DETECTAN LOS CASOS DE NIÑOS Y JÓVENES CON DERECHOS VULNERADOS, EN SITUACIÓN DE CALLE, DE CONSUMO, DE CONFLICTO CON LA LEY, PARA ELABORAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CON CADA CASO EN PARTICULAR, Y DE FORMA GRUPAL, Y PONER EN MARCHA LA RED DE CONTENCIÓN Y SOLUCIÓN A CADA CASO.

POR PRIMERA VEZ EL ÁREA SOCIAL MUNICIPAL HA CONFORMADO UNA RED SÓLIDA.

PORQUE NO PODEMOS OCUPARNOS SOLO DEL NIÑO O JOVEN VIOLENTADO O QUE CONSUME, SIN OCUPARNOS DE TODA LA FAMILIA QUE HAY DETRÁS.

SE CONTINUARON CONSTRUYENDO, DE MANERA CONJUNTA, MODELOS DE ABORDAJE A LAS PROBLEMÁTICAS JUVENILES, DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS, Y COMO POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN.

SE LLEVO ADELANTE EL PROYECTO PUNTO DIGITAL CREANDO UN ESPACIO PARA ALFABETIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN DIGITAL Y FORMACIÓN LABORAL.

FUE UNA NOVEDOSA PROPUESTA DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN, YA QUE, MEDIANTE ESTA PLATAFORMA VIRTUAL DE CAPACITACIÓN, SE OFRECEN CURSOS PERMANENTES, A LA ALTURA DE LA DEMANDA DE LOS JÓVENES

CONTAMOS CON EL PROGRAMA ENVIÓN, CUYO OBJETIVO ES ACOMPAÑAR Y DISEÑAR ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA ESTIMA Y BRINDEN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A QUIENES PARTICIPEN DE EL MISMO.

Y PARA ESTE AÑO, REALIZAREMOS LA DIAGRAMACIÓN DE ESTE PROGRAMA, SE REALIZARA UNA INSCRIPCIÓN A NUEVOS POSTULANTES.

CON RESPECTO A LOS TALLERES, SERÁN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES BARRIOS DONDE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TENDRÁN UNA AMPLIA GAMA DE OPORTUNIDADES, EN MUCHOS CASOS CERCA DE SU HOGAR.

SE CONTINUARA CON EL PROYECTO DE TALLERES DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL EN CONJUNTO CON OTRAS AÉREAS DE LA ESTRUCTURA MUNICIPAL, LA OPORTUNIDAD DE ESTAR INCLUÌDOS EN UN PROYECTO DONDE APRENDEN UNA TAREA, QUE A LA VEZ PUEDE APLICAR Y OBTENER UNA REMUNERACIÓN POR ELLO, PERMITE QUE PALPEN DIRECTAMENTE LA POSIBILIDAD QUE OTORGA EL CONOCIMIENTO Y EL TRABAJO.

DURANTE ESTE AÑO, PONDREMOS EN FUNCIONAMIENTO DIFERENTES PROGRAMAS PARA SEGUIR LLEGANDO A CADA UNO DE LOS VECINOS DEL PARTIDO…

REALIZAREMOS TALLERES EN LOS JARDINES INFANTES, CON EL FIN DE CREAR CONCIENCIA A LOS PEQUEÑOS DE VALORES Y BUENAS COSTUMBRES Y NO VIOLENCIA

PONDREMOS EN MARCHA EL PROGRAMA MADRES UNIDAS POR EL BIENESTAR SOCIAL, ESTÁ DESTINADO A LAS MADRES QUE RESIDAN EN DIFERENTES BARRIOS, PREVIO A UNA CAPACITACIÓN DESDE DIFERENTES ORGANISMOS LOCALES Y PROVINCIALES, A FIN DE QUE LAS MISMA PUEDAN DETECTAR PROBLEMÁTICAS EXISTENTES EN SU BARRIO, PERO TAMBIÉN COLABOREN EN FORMA ACTIVA EN LAS NECESIDADES DE SU SECTOR CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUBSECRETARIA.

TALLER DE RADIO PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES

EL MISMO ESTARÁ DESTINADO A NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON EL FIN DE ESCUCHARLOS Y QUE PUEDAN DESARROLLAR SU LENGUAJE Y CAPACIDAD INTELECTUAL. ÉL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA LOCALIDAD E INTERIOR DEL PARTIDO.

LA FORMACIÓN DE UN CONSEJO LOCAL CON PARTICIPACIÓN DE ÁREAS DEL PODER EJECUTIVO MUNICIPAL Y CONCEJO DELIBERANTE E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, A FIN DE ELABORAR POLÍTICA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

HACE POCOS DIAS, PATAGONES SE CONVIRTIO EN EL PRIMER DISTRITO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN RECIBIR EL PROGRAMA “EL ESTADO EN TU BARRIO”.

ESTE PROGRAMA FACILITA A LOS VECINOS LA REALIZACION DE TRAMITES TALES COMO TARIFA SOCIAL FEDERAL DE LUZ Y GAS, DOCUMENTACION ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO, ASIGNACIONES FAMILIARES, Y A NUESTROS JUBILADOS LA POSIBILIDAD DE AFILIACION, CAMBIO DE MEDICO DE CABECERA Y CENTRO DE ATENCION MEDICA, ADEMAS DE LA SOLICITUD DE ELEMENTOS DE FISIOTRIA, AUDIFONOS, ANTEOJOS Y/O PAÑALES ENTRE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES.

DESDE EL AREA DE ACCION SOCIAL Y JUVENTUD, SE CUMPLIO CON UN ESPACIO PARA TODOS, EN EL CUAL LOS JOVENES EN PARTICULAR NO SOLO VAN A TENER UN AREA CON LA CUAL IDENTIFICARSE, SINO TRATAR SUS PROBLEMATICAS, FORMULAR PROYECTOS, COMPRATIR SUS IDEAS, BUSCAR ACOMPAÑAMIENTO Y SER PARTE DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA AL JOVEN PARA SU FORMACION Y DESEMPEÑO, CREANDO ASI EL PRIMER PROGRAMA MUNICIPAL DE OFICIOS DENOMINADO “OFICIO JOVEN”, BENEFICIANDO A MAS DE 50 JOVENES DE DIFERENTES BARRIOS.

CONTINUAMOS TRABAJANDO EN LA DETECCION DE PROBLEMATICAS SOCIALES Y FAMILIARES, PARA LO CUAL CONTAMOS CON UN EQUIPO TECNICO ABOCADO A ESTA TAREA; SOMOS UN GOBIERNO SENSIBLE ANTE LA NECECIDAD DE LA GENTE Y TRABAJAMOS INCANSABLEMENTE PARA CONTENER A AQUELLAS FAMILIAS CARENTES DE RECURSOS, PORQUE COMO DIJERA UNA RECONOCIDA DIRIGENTE POLITICA DE NUESTRA HISTORIA “DONDE HAY UNA NECECIDAD, HAY UN DERECHO”.

ANTES DE FINALIZAR QUIERO EXPRESAR MI GRATITUD A LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES POR EL COMPROMISO PERMANENTE, YA QUE SON ELLOS QUIENES RECIBEN A DIARIO LAS INQUIETUDES Y RECLAMOS DE NUESTROS VECINOS,BRINDAN RESPUESTAS A CADA SITUACION Y ESTAN A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS.

Y POR ÚLTIMO QUIERO HABLARLES EN FORMA PERSONAL A ESTE CUERPO LEGISLATIVO, AGRADECERLES EL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL 2017 Y AGRADECERLES LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO, HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DE TODO GOBIERNO.

ACEPTAMOS LAS CRITICAS Y LOS CONSEJOS, MUCHOS DE LOS PROYECTOS QUE ENVIAMOS A ESTA CASA, TUVIERON EL APORTE DE USTEDES.

DECIRLES CON HUMILDAD QUE LOS INVITO A TRABAJAR EN CONJUNTO, RESPETANDO LAS IDEOLOGÍAS Y LA INDEPENDENCIA DE PODERES.

SOMOS CIUDADANOS QUE PENSAMOS DISTINTO Y NOS TENEMOS QUE RESPETAR, A TRAVÉS DEL DIALOGO, DEL DEBATE QUE NOS LLEVA A LA CONSTRUCCIÓN.

LES PIDO QUE NOS ACOMPAÑEN EN TODOS LOS PROYECTOS QUE IMPLIQUEN OBRAS Y ORDENAMIENTO DE NUESTRO DISTRITO… PORQUE LOS DESTINATARIOS SON LOS VECINOS DEL PARTIDO DE PATAGONES.

ESTOY CONVENCIDO QUE SI SE PUEDE…

DE ESTA MANERA, DEJO FORMALMENTE INAUGURADAS LAS SESIONES ORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

AGRADEZCO LA PRESENCIA DE TODOS UDS, LES DESEO UN EXCELENTE AÑO DE TRABAJO. MUY BUENOS DIAS Y MUCHAS GRACIAS