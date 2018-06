El gobierno debe, como mínimo, igualar los salarios a la inflación

En un medio provincial publican hoy que ‘la decisión gubernamental se ajustará a un adelantamiento parcial en julio, que será un 4%.’, nosotros decimos que sigue siendo una oferta demasiado ‘a la baja’ que los trabajadores de la Administración Pública -con los sueldos ya licuados y los más bajos de los tres poderes del Estado- no podemos aceptar. Asistiremos a la convocatoria con reservas.

El secretario general Juan Carlos Scalesi, expresó que el gobierno “no se muestra dispuesto a discutir un aumento. Parece ser que irá a la Mesa (de la Función Pública) como lo hizo en todo este año, con una propuesta cerrada que debemos aceptar como ‘es lo que hay’ y los trabajadores no podemos seguir así. Los salarios se desvalorizaron incluso por encima de los números oficiales de inflación”.

Por otro lado, desde la UPCN se reclama sostenidamente lo que el gobierno DEBE a los trabajadores y esto “no es una cuestión sin importancia –dijo Scalesi- sobre todo teniendo en cuenta que esa deuda es el resultado de un ‘compromiso’ que la patronal no cumplió, que está escrito en un acuerdo y ayudaría a disminuir la desvalorización sufrida por el salario de los trabajadores de la Administración Pública rionegrina”.

Si tal como lo expresa por los medios, el gobierno se cierra en un 4% para los sueldos a cobrar en agosto, desde la UPCN ya le decimos que no, porque los salarios actuales no alcanzan para los gastos básicos de las familias. “El 4,5% incrementado por decreto y acordado con Ate es ridículo. Realmente es no tener vergüenza proponer y aceptar esa miseria para los compañeros –dijo Scalesi-, no sé cómo pueden salir a la calle luego de esa determinación. Un incremento del 4% para los sueldos que se cobran en agosto sería otra propinita más, no una propuesta concienzuda y responsable’.

Por otro lado, Scalesi agregó que ‘si el gobierno no puede al menos IGUALAR a la INFLACIÖN con su propuesta, que se declare en emergencia. No podemos los trabajadores sostener políticamente un proyecto gubernamental ni una jugada gremial a costa de nuestros bolsillos y la comida de nuestras familias’.

Desde la UPCN sostenemos lo que propusimos en la rteuníon de mesa anterior que es: el 8% a partir de enero de este año; el 5% en junio; el 2% en julio y rediscusión en el mes de agosto, con todos los aumentos otorgados. Además, la recuperación de lo que el gobierno nos debe a los trabajadores de los acuerdos de 2016 y 2017.

Y en vistas al paro general del lunes 25, subrayamos que la UPCN adhiere en todos sus términos porque los trabajadores no tenemos porqué asumir los ajustes desmedidos de políticas erróneas