“El gobierno busca el equilibro promoviendo la injusticia social”

“En un comunicado ampliamente difundido el fin de semana que abusa de una especie de asepsia discursiva, el gobernador de los rionegrinos arremete con la necesidad de promover el equilibrio financiero y ‘reducir el déficit’, haciendo pie en una afirmación que es indiscutible, porque… ¿hay algún rionegrino o argentino que piensa que no es bueno un equilibrio financiero? ¡Claro que no! Pero ese no es el eje de la discusión, el tema está en ‘que’ se hace y ‘como’ se llega a eso. Esas son las decisiones que hablan de un gobierno: donde tiene puestas sus prioridades”, expresó el gremio de UPCN.

lunes 2 de julio de 2018