“Desafiaría a Peralta para ver que entrecruzamiento de llamadas tuvo esta semana”

En relación a la decisión que se determinó la semana pasada, en dictaminar el sobreseimiento de los imputados en la causa por el incendio del Juzgado N°4 de Viedma, en Lo Principal habló el ex juez Favio Igoldi.

“No me sorprende el resultado de la investigación”, aseguró Igoldi, que más adelante cuestionó la decisión del fiscal Juan Pedro Peralta: “Dice no tener elementos pero supuestamente el Ministerio Público Fiscal lo tenía”.

“Él sospecha de que estos son los autores del hecho pero no tiene elementos de prueba, es una conclusión de doña rosa. Que lo diga un representante de la acusación estatal a mí me preocupa como ciudadano y ex funcionario”, continuó.

En este sentido, el ex juez manifestó que “me encantaría y desafiaría a varios que pidamos en la empresa Movistar las sabanas de nuestras llamadas. A Peralta para ver que entrecruzamiento de llamadas tuvo esta semana”.

“El de Bustamante, Soly, Facundo López, para ver con quienes hablaron previo a mi destitución”, agregó.

Por otro lado, Igoldi descartó iniciar cualquier tipo de acción judicial a partir del dictamen: “Ya hice todo lo que tenía que hacer en el juicio político”.

“Quede conforme con que el presidente del Superior Tribunal de Justicia y un camarista dijeran que yo había realizado bien las medidas, y que la Cámara había actuado arbitrariamente sin fundamento para plantear mi nulidad”, expresó por ultimo.