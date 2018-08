“Como en el 2011: ¿hay punteros judiciales de Soria?”

“Por estos días nos encontramos como muchos rionegrinos a la espera de una decisión judicial de alto impacto político que responderá ese interrogante”.

“La causa por el pago de adicionales por dedicación exclusiva de diferentes ex-funcionarios de la gestión del radical Miguel Saiz viene siendo desde el origen una clara persecución política que arrancó en la campaña electoral provincial del desaparecido Carlos Soria en el año 2011.

En un desesperado intento de seguir sacándole jugo político a una causa judicial que ya no da para más, se forzó una absurda y grotesca acusación fiscal del Dr. Hernán Trejo, que ha merecido la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, la que desde ya compartimos. Dicho funcionario no pudo, no supo o simplemente claudicó por temor ante las presiones de los punteros judiciales de Martin Soria: los Legisladores Rochas y el menos conocido Ramos Mejía.

Trejo no se animó a reconocer que la investigación fue armada desde despachos políticos, con participación de encumbrados -hoy- jueces y juezas, que durante 7 años estiraron las investigaciones, siendo funcionales a quienes aspiraban y aspiran al poder, para así mantener viva la causa, para reavivarla cuando se aproxime una nueva campaña electoral, como sucede nuevamente .

La denuncia penal que transitó por manos interesadas, perversas, adictas a políticos oportunistas e inquisidores, quienes nunca aclararon -por ejemplo- qué sucedió con las firmas de Carlos Soria en proyectos de ley o en su seguro de vida, amparados por los mismos personajes que inventaron esta causa para utilizarla en campaña política.

Pedimos que los jueces que deben decidir no se amilanen ante presiones o amenazas, incluso aquellas que vienen de alguno de sus Superiores quienes nunca han disimulado su interés personal en el resultado de esta causa, que bien puede develar la artimaña de la denuncia inventada.

Esperemos entonces que se haga Justicia, que se actúe conforme a derecho, que no teman, que la sociedad ya sabe que estas causas formaron parte de un plan preestablecido de judicialización de la actividad política, en fin, esperamos que el árbol del Temor no les tape el Bosque de la Justicia, en salvaguarda de la republicana división de gobierno”.

Dario Berardi Lorena Matzen Soraya Yauhar

Presidente UCR Diputada Nacional Legisladora Provincial

Río Negro