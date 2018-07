“Chueri y el fiscal son los dos culpables de que la causa Muñoz, no tenga línea clara de investigación”

El mandatario provincial, habló de cómo está la investigación, “acá estamos, a dos años y no hay ningún imputado, no hay ninguna pista clara y no se avanzó en nada”.

Weretilneck agregó “Con lo cual las preguntas siempre sobre este caso hay que hacérselas a la abogada querellante de la família, Karina Chueri, militante del FpV, y al fiscal, Martin Govetto”.

“Ellos son los dos culpables, de que hoy la causa de Lucas Muñoz, no tenga lineas clara de investigación y menos que tenga responsables” manifestó el mandatario provincial.

Por otra parte en cuanto a la pregunta si la política se metió en esta causa, el gobernador dijo: “Fundamentalmente del FpV y de la abogada querellante, que es militante y mezcló las dos cosas” finalizó Alberto Weretilneck, gobernador de la provincia de Rio Negro.