“ATE tira noticias falsas para no hablar del acuerdo salarial”

“ATE se alió al gobierno para cerrar un acuerdo salarial perjudicial para los trabajadores, un miserable 4,5% para este primer semestre que no podrá cubrir los gastos en bienes básicos de los trabajadores públicos.

Tira noticias falsas para no hablar del acuerdo salarial. No nos quieren sentados en el consejo de la función pública porque saben que no vamos a firmar pactos espurios. Saben que no vamos a negociar con la pérdida de derechos para los trabajadores.

Quisieron excluir a la UPCN de la negociación, pero no lo lograron, no lograron que los trabajadores de la administración pública bajen los brazos y dejen de luchar por un salario y condiciones dignas.

El gobierno debería preocuparse y ocuparse de conducir la provincia, mejorar la educación y la salud, así como la obra pública por la cual el mes que viene ya hay que pagar los intereses millonarios del endeudamiento.

Esperamos que se abstenga de incurrir en prácticas desleales como dificultar la afiliación de los trabajadores a la UPCN, promover la afiliación de los trabajadores a determinada asociación sindical; adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades sindicales, o practicar un trato discriminatorio por el ejercicio de nuestros derechos”.