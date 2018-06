Ambiente inspeccionó las instalaciones de ALPAT tras supuestos incidentes

Ante informaciones sobre un supuesto incidente en la empresa ALPAT, ubicada en el sector de Punta Delgado de San Antonio Oeste, inspectores de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable recorrieron en las instalaciones de la planta y sus alrededores constatando que los hechos no ocurrieron recientemente ni tampoco fueron de gravedad.

Las imágenes y videos fueron difundidas por redes sociales en los últimos días, y ante las mismas, Medio Ambiente tomó inmediata intervención.

En tal sentido, se pudo verificar que el agua derramada que se veía en las fotos provenía de las torres de enfriamiento y que por razones técnicas no pudo ser bombeada. En función de ello, el agua excedente terminó escapando por los cordones cuneta hacia una salida conducida por un entubado debajo de un camino de uso frecuente en la planta, pero no se trataba de un desagüe industrial ni se vuelca por allí efluente alguno de la planta. También es importante aclarar que se trataba de agua dulce utilizada para refrigeración de los equipos y que no posee sustancia contaminante alguna.

No obstante ello, de manera preventiva y a los fines de evitar situaciones confusas al respecto, se ordenó a la empresa que realice la anulación de dicho entubado, debiendo contenerse la totalidad de los efluentes pluviales y del origen antes mencionado dentro de su propio predio.

En el recorrido de planta se inspeccionaron las restantes áreas mostradas en los videos, verificándose falta de limpieza de mantenimiento en los sistemas de colección de efluentes, ordenándose por ende su inmediata limpieza para evitar derrames.

Finalmente, se recorrió la zona costera circundante a la planta, donde se pudo apreciar que el líquido volcado fuera del predio quedó enlagunado en una depresión natural y no llegó al mar.