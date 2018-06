“Al rionegrino le gusta que los políticos no nos peleemos, no hay problemas con el vicegobernador”

“Se quiere instalar que Juntos está con dificultades y que tenemos inestabilidad en el gobierno de la provincia, y la verdad es que hemos transitado estos seis meses sin medidas de fuerza de los gremios, con una negociación paritaria interesante, hemos normalizado el pago de sueldos de la administración pública, mostrando los resultados en el sistema sanitario y en la educación pública con una provincia que no es generadora de conflictos” expresó el gobernador.

“Más allá de los problemas que haya con la economía nacional y en distintas localidades, en su conjunto la provincia está absolutamente normal, entonces se pretende instalar que hay inestabilidad política, peleas y divisiones” dijo.

En ese sentido, agregó que “con el vicegobernador no tenemos ningún tipo de diferencias personales, ningún tipo de inconvenientes entre nosotros, y al rionegrino le gusta que los políticos no nos peleemos, que no generemos más problemas de los que hay en la sociedad”, expresó en una entrevista en Canal Seis el gobernador Alberto Weretilneck.